Dug gotovo dva i pol kilometra, vrijedan milijarde kuna, krajem srpnja konačno se pušta u promet most koji je spojio Hrvatsku. A konačno je poznato i kako se službeno zove. Iako ga svi zovu Pelješki most, službeno se zove most Pelješac.

Iz Hrvatskih cesta kažu da je ostavljeno ime iz projektne dokumentacije, a običaj je da se ono daje po geografskom položaju. "Što se tiče same mogućnosti za promjenom imena, dakle ona postoji i već takva praksa postoji u Republici Hrvatskoj da se objektima naknadno i promijeni ime na nekakvu inicijativu lokalne zajednice", objašnjava inženjer Hrvatskih cesta, Davor Perić za RTL.

Lokalne zajednice naravno, voljele bi da se u ime uključilo i njihovo mjesto. "Bile su neke dvije alternative što se tiče mosta, to je Pelješki most i Most Komarna Pelješac tako se u narodu koliko mi vidimo nazivalo, prije svega to i je Pelješki most mada nam ne bi smetalo da je dodana i Komarna", kaže predsjednik Mjesnog odbora Komarna, Ivo Jerković.

'Možda su mogli Dubravbka prema Gunduliću'

Prijedloga nije nedostajalo ni iz drugih dijelova Hrvatske. "Pa možda nekoga sa naših novčanica koje će brzo otići ča, u zaborav vjerojatno", rekao je Mario Mula iz Splita. "Možda su mogli biti malo kreativniji pa možda dati ime Dubravkin most po Gundulićevoj Dubravki", mišljenja je Luka Nalis iz Rijeke. "Ima dosta dubrovačkih velikana po kojima su mogli dat ime", kazala je Riječanka Maja Gugić.

Ministar Oleg Butković imenom se ne zamara, ali ni popisom uzvanika za, vjerojatno zadnje u nizu otvorenja mosta. Hoće li zvati predsjednika - ne otkriva. "Nisu toga dana bitni uzvanici, toga dana je bitno da bude što više građana, što više ljudi, otvorit ćemo i koncipirati cijeli dan, da ljudi mogu doći, vidjeti, prošetati mostom", kazao je ministar mora, prometa i infrastrukture.