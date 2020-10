ZNATE LI ČIME SE SVE USTAVNI SUD BAVI? Rješavali su dugogodišnji spor oko – janjetine: ‘Načelniče, plati račun, izija si stado janjaca’

Ugostitelj Mile Anić još se 2013. žalio medijima kako mu je načelnik Općine Jasenice, Martin Baričević, dužan oko 185.000 kuna za hranu pojedenu u njegovu restoranu, a ovaj ga je tužio za klevetu, zbog čega je sve završilo na Ustavnom sudu koji je odlučio da se sudski postupak treba ponoviti

Čuveno prejedanje janjetinom načelnika Općine Jasenice, Martina Baričevića, prošlog je mjeseca završilo na Ustavnom sudu, koji je odlučio srušiti presude iz 2018. i 2019. prihvativši žalbu ugostitelja iz Zatona Obrovačkog, Mile Anića. On je još prije sedam godina medijima izjavio da mu Baričević duguje 185.000 kuna za pojedenu janjetinu, tuke, pijevce, priloge i salate, koje je pojeo u razdoblju od nekoliko godina sa svojom svitom.

Dug na karminama

“Načelniče, plati račun, izija si stado janjaca. Obračun u Jasenicama. Gostioničaru Minji Aniću dodijalo besplatno hraniti općinsku svitu”, objavljeno je u veljači 2013. u Slobodnoj Dalmaciji. “Načelnik pojeo stado ovaca, a nije platio račun”, verzija je iz Večernjeg lista. “Hoće li M. B. platiti pojedene janjce?”, pitali su se u Zadarskom listu. U svim člancima ugostitelj Anić je pričao isto – Baričević je s prijateljima i suradnicima dolazio na ručkove i večere, a s njime se dogovorio da mu pošalje račune kad se nakupe.

“Sve je neplaćeno i nema mi druge nego na sudu tražiti naplatu. Slali smo račune poštom, s povratnicom, no nije bilo ni odgovora ni plaćanja. Ništa, kao da nisu ništa pojili i popili. A evo računa, to je potpis konobara s jedne strane i načelnika ili nekog od općinara s druge strane”, ispričao je tada Anić, otkrivši da je načelnik na karminama nakon sprovoda svog brata nabio račun od 7500 kuna. No, umjesto da plati taj račun, Baričević je tužio ugostitelja zbog klevete i 2019. dobio pravomoćnu presudu i pravo na 10.833 kuna odštete. Nije poznato je li Anić platio taj novac, no zna se da je odlučio tražiti pravdu na najvišem sudu u zemlji.

Odluka na 13 stranica

Ustavni sud je na 13 stranica obrazložio svoju odluku navodeći da se država miješala u Anićevu slobodu govora zahvaljujući presudama nižih sudova. Podsjetili su da su granice dopuštene kritike šire kad su upućene tijelima javne vlasti, a Anić se medijima žalio na postupke načelnika Baričevića. Ocijenili su i da je tema prozivki od javnog interesa, jer se radilo o korištenju javnog novca, a sporan im je bio i zaključak sudova da se radilo o kleveti. Podsjetili su da zakon klevetu definira kao “iznošenje neistinite činjenične tvrdnje koja može škoditi časti ili ugledu, pri čemu onaj koji tu tvrdnju iznosi zna da je neistinita” te upozorava da je u ovom slučaju sporna osnovanost izdanih računa, zbog čega se ne može zaključiti da se radi o kleveti, piše Jutarnji.

Naposljetku, Ustavni je sud zaključio da niži sudovi nisu bili uvjerljivi pri pojašnjenju da postoji društvena potreba koja bi davala prednost zaštiti Baričevićeva ugleda u odnosu na Anićevo pravo na slobodu izražavanja. Iako je ranijih godina bio pričljiv, Anić sada nije htio komentirati odluku Ustavnog suda. Baričević je, pak, poručio da poštuje odluku Ustavnog suda, ali smatra i dalje da mu je Anić nanio mrlju na ugled koju ne može skinuti. “Smatram da unatoč tome što sam javna osoba, a Općina Jasenice tijelo javne vlasti, nitko ne smije iznošenjem neistina narušavati ugled i čast drugoga, pogotovo ne u mjeri u kojoj je to učinjeno u konkretnom slučaju”, zaključio je Baričević.