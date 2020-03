ZNANSTVENIK RUDAN U NU2: ‘Prvi smo put vidjeli da virus može ubiti čovjeka, ali imamo silnu sreću, ali i jedan peh’

Od početka pojave koronavirusa u Hrvatskoj upravo je prof. dr. sc. Igor Rudan jedan od tih koji smiruju situaciju i ljude odvraća od panike

Danas je u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2” voditelja Aleksandra Stankovića gostovao Igor Rudan, direktor Centra za globalno zdravlje Sveučilišta u Edinburghu i suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije Sveučilišta u Edinburghu. Osim toga, Rudan je i urednik “Journal of Global Health”, međunarodnog znanstvenog časopisa te je jedan od najcjenjenijih hrvatskih znanstvenika. Od početka pojave koronavirusa u Hrvatskoj upravo je prof. dr. sc. Igor Rudan jedan od tih koji smiruju situaciju i ljude odvraća od panike. Gostujući u emisiji objasnio je što nas sve čeka vezano za ovu bolest koja je došla iz Kine.

Na svom Facebook profilu Rudan građanima pokušava objasniti informacije vezane za koronavirus, a otkada se bolest prvi put pojavila u kineskom gradu Wuhanu on piše objave naslova “Karantena Wuhan”. Kako je Stankoviću ispričao, puno toga što je rekao u dokumentarcu “Survival The Story of Global Health” koji je snimio i stavio na YouTube predviđa točno ono što se sada događa. Spomenuo je četvrtu epizodu “Držimo svoje neprijatelje na oku” u kojoj je tema svega što se događa s koronavirusom. Profesor Rudan kaže da se koronavirus profilirao već kao naš vodeći neprijatelj i kao neprijatelj broj jedan ljudske vrste u 21. stoljeću i da ćemo ga trebati držati jako blizu te pomno pratiti što se s njim događa.

“Preživjeli smo (ljudska vrsta) sve bolesti i zaraze koje su nas snašle i koje su usmrtile velik broj ljudi, pa se nadam da ćemo preživjeti i koronavirus. U međuvremenu smo dobili i cjepiva, 40-ih godina prošlog stoljeća dobili smo antibiotike koji su nas počeli spašavati od bakterija, 60-ih godina cjepiva smo uveli u široku primjenu da nas štite od virusa i pogledajte – narasli smo s milijardu i pol ljudi na sedam milijardi. Životni vijek ljudi pomaknuli smo s 40-45 godina na sad već više od 80 godina u mnogim zapadnim zemljama. I to sve u sto godina. Znači, mi smo vrsta u nevjerojatnoj ekspanziji. Međutim, zbog toga što zadiremo u teritorij drugih vrsta, smanjujemo im šume i sve ostalo, a njihovi virusi nastoje opstati i biraju pobjedničke vrste. 99 posto vrsta već je nestalo, a ljudska je vrsta vrlo zanimljiva da se na nju nasele i da budemo rezervoar. I događat će se. Znači, četiri koronavirusa već smo stekli i oni su izazivali samo nekakvu prehladu. Kad smo učili virologiju krajem prošlog stoljeća, nismo mislili da su virusi važni, preskakali smo ih dok smo učili – koronavirus… to me sigurno neće pitati, to je obična prehlada”, govori profesor Rudan.

‘2002. godine prvi put smo vidjeli da koronavirus može ubiti čovjeka’

Rudan je ispričao kako je 2002. za znanost bila pravo iznenađenje serija upala pluća u kineskom Guangdongu.

“To je područje poznato po tome što se tamo jede doslovno sve i postoji jedna izreka – pojest ćemo sve na dvije noge osim čovjeka, sve na četiri noge osim stola i sve što leti osim aviona. Oni će vam pojesti sve i tako su jeli jednu životinju iz porodice mačaka – cibetku – koja je vjerojatno jela šišmiše koji su tada hibernirali i jednostavno netko se uspio zaraziti. Prvi smo puta tada vidjeli da je koronavirus uspio ubiti čovjeka. I ne samo da je ubijao, ubio je 10 posto zaraženih. Mi smo tada bili u strašnoj opasnosti samo javnost to tada nije shvatila jer se sve razvilo strašno brzo – zarazilo se 8000 ljudi, umrlo je 800, ali smo uspjeli suzbiti epidemiju. A suzbili smo je jer smo imali silnu sreću da taj virus od 3 varijante imao baš najbolju, znači mogao je prijeći s čovjeka na čovjeka samo kada je on počeo pokazivati simptome. A inače može prijeći i tijekom faze inkubacije kada čovjek ima virus u sebi, nema simptome ali se virus širi”, objasnio je Igor Rudan.

Profesor je još istaknuo kako imamo peh da se ovaj koronavirus šiti i za vrijeme inkubacije pa navodi da tako čovjek stigne doći u kontakt s puno većim brojem ljudi koje može zaraziti negoli kada “zalegne” pa kad može eventualno zaraziti samo članove svoje obitelji.

