ZNANSTVENIK LAUC ‘POKOPAO’ CETINSKOG I LOVRENA: ‘Boje se čipiranja u cjepivu, a imaju mobitele koji ih stalno prate’

Profesor biokemije i molekularne biologije sa zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Gordan Lauc, osvrnuo se na teoriju zavjere koju propagiraju i naše poznate ličnosti kako će se cjepivom protiv koronavirusa čipirati stanovništvo

Dok cijeli svijet s nestrpljenjem iščekuje pojavu cjepiva protiv koronavirusa, dijelu populacije se takva ideja ne sviđa. Oni, naime, smatraju da bi masovno cijepljenje moglo biti “samo pokušaj da nas se sve čipira”. Sličnog je stava i pjevač Toni Cetinsky koji je na Facebooku svojim pratiteljima poručio da nema šanse da će se cijepiti i da to može onaj tko želi biti čipiran. Cijelu ideju o cijepljenju je nazvao najvećom svjetskom prevarom i potpisom kapitulacije. Podršku mu je pružio nogometaš Dejan Lovren poručivši da svatko ima slobodu izražavanja.

TONY CETINSKI KAŽE – CIJEPLJENJE JE ČIPIRANJE: ‘Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti’

TONY CETINSKI POJASNIO ŠTO MISLI O CIJEPLJENJU I ČIPIRANJU, A NAJAVIO JE I TUŽBE: ‘Napravili su majmuna od mene’

Najveće otkriće znanosti

“Ne slušajte budaletine koje pričaju o stvarima o kojima ne znaju niti toliko da bi mogli shvatiti da ništa ne razumiju”, također na Facebooku je u srijedu poručio profesor biokemije i molekularne biologije sa zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Gordan Lauc, a potom u RTL Direktu pojasnio svoje stavove.

“Problem je što već 50-60 godina ljudi ne umiru od zaraznih bolesti i onda smo prestali biti svjesni koliko bolesti mogu biti opasne. Dok su bile velike boginje, polio, ospice, dok su djeca umirala bilo nam je jasno da su bolesti opasne, no onda smo to zaboravili. Zadnjih nekoliko godina stvarno se javlja taj nekakav čudan pokret koji, koristeći različite argumente, od nekakve slobode izbora pa do nekakvog straha za zdravlje promovira izbjegavanje jednog od najvećih otkrića medicine i znanosti u povijesti, a to je cijepljenje, koje nas može zaštititi od bolesti, a da ju ne moramo preboljeti”, objasnio je Lauc.

STRUČNJAK POKOPAO CETINSKOG I LOVRENA: ‘Nemojte slušati budaletine koje ne znaju niti toliko da bi mogli shvatiti da ništa ne razumiju’

Društvene norme

Tvrdi da ga Lovren i Cetinski nisu naljutili, ali ističe da oni zloupotrebljavaju svoju popularnost.

“Nisu me naljutili, žao mi je što osobe koje su u svojim područjima stvarno izvrsne, na neki način zloupotrebljavaju svoj ugled u javnosti i izlaze s informacijama koje u biti ne razumiju. To je krivo i uvijek opasno, a u ovoj situaciji posebno opasno. Jedno je sloboda čovjeka, mi imamo pravo na određene izbore, ali izgubili smo pravo na apsolutnu slobodu kada smo počeli živjeti u društvu – nemamo pravo voziti krivom stranom autoceste, ubit ćemo nekoga, ne možemo ubiti prvi osobu koja nam se ne sviđa jer nam društvo to ne dozvoljava i zato ne treba stavljati apsolutnu slobodu kao nešto što je cilj. Ne mogu shvatiti ideju da se čovjek boji čipiranja u cjepivu ako u džepu ima mobitel koji ga prati cijelo vrijeme, zapisuje i šalje informacije o svemu. Cjepiva sigurno nemaju u sebi čipove, nisu 5G antene, to su otkrića znanosti koja jedina mogu riješiti ovaj problem”, zaključio je Lauc.

LOVREN PODRŽAO BIZARNE TEORIJE ZAVJERE I POSLAO PORUKU BILLU GATESU: ‘Gotovo je, ljudi nisu slijepi’

LOVREN NE ODUSTAJE OD OPASNIH STAVOVA: Otkrio što misli o cjepivu protiv korone pa ispalio – ‘Na ulicama bi moglo biti svega’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.