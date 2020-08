LAUC IMA NOVE INFORMACIJE: ‘Sigurno znamo da Covid-19 nije isključivo respiratorna bolest, može napasti različite organe…’

Što se tiče cjepiva, kaže kako su prve dvije faze kliničkih ispitivanja pokazale dosta optimistične rezultate. “Mislim da su svi jako optimistični da bi već negdje na jesen ili do kraja godine mogli imati registrirana cjepiva, što znači da bi negdje do proljeća ono možda čak moglo postati široko dostupno

Prof. dr. sc. Gordan Lauc, član Znanstvenog savjeta Vlade, u sinoćnjem HRT-ovom Dnevniku poručio je da je u ovom trenutku iznimno važno cijepiti se protiv gripe.

“Mislim da je iznimno važno cijepiti se protiv gripe u ovom trenutku. Gripa je teška bolest i Covid će biti teška bolest najesen i, ako slučajno dođete u kontakt s oba virusa u istom trenutku, to bi bilo nešto što će organizam jako teško moći izboriti”, rekao je Lauc.

Iako imamo značajan rast, kaže kako smo i na ovoj razini brojeva i dalje ispod prosjeka onoga što vidimo u SAD-u u posljednja dva mjeseca.

‘Ovo sad nije previše zabrinjavajuće’

“To nisu nekakvi brojevi koji su kataklizmički, određene države imaju to mjesecima na toj razini i to nije previše zabrinjavajuće. Druga vrlo važna stvar je da ovaj porast koji vidimo zapravo nije porast broja zaraženih u Hrvatskoj jer u Hrvatskoj se nije ništa bitno promijenilo zadnjih šest tjedana”, rekao je Lauc i dodao da smo počeli bitno više testirati, a to rezultira povećanim brojem oboljelih.

Ne vjeruje da će broj bitno porasti u odnosu na današnjih 300-injak u sljedećih nekoliko tjedana. Naglasio je kako su istraživanja pokazala da su i težina bolesti i smrtnost daleko manje ljeti nego zimi.

“Puno je važnije u ovom trenutku da su bolnice i kod nas i u Europi u biti prazne što se tiče bolesnika s Covidom-19, da relativno mali broj ljudi umire od te bolesti i da ona trenutno nije veliki zdravstveni problem u čitavoj Europi i gotovo čitavoj sjevernoj polutci”, kaže znanstvenik.

Čeka nas zimska sezona

No, kaže, loša strana toga je da će bolest, ako je blaža ljeti, biti ponovno teža zimi i da nismo završili priču pandemije koronavirusa, već nas čeka zimska sezona u kojoj situacija može biti puno teža nego sad.

Kaže kako sigurno znamo i da Covid-19 nije isključivo respiratorna bolest, već da može napadati različite organe. “Ali realno, još uvijek jako malo znamo o tome na globalnoj razini”, rekao je Lauc.

“Ovo je novi virus, s njim ne treba biti previše opušten, ali ipak se čini da nije onako strašan kao što nam se činilo na samom početku”, rekao je.

Na pitanje mogu li se ljudi koji prebole Covid-19 ponovno zaraziti, Lauc odgovara kako najnovija istraživanja pokazuju da čak i ljudi oji prebole blagi oblik, pa čak i članovi obitelji koji nikad nisu testirani pozitivni, a drugi članovi obitelji su bili pozitivni, razvijaju određenu razinu imuniteta.

Ima i ljudi koji su se dvaput razboljeli

“Ne možemo biti potpuno sigurni hoće li oni biti baš zaštićeni da ne mogu dobiti Covid, ali sigurno je da imaju određenu razinu memorije, imuniteta koji će im pomoći ako ponovno dođu u kontakt s virusom”, rekao je znanstvenik te dodao da još uvijek u svijetu nema potvrđenih slučajeva da su se ljudi razboljeli dvaput.

Navodi i da ako će netko tko tijekom ljeta preboli Covid s blagim simptomima biti zaštićen tijekom zime, to nije tako loše za tu osobu, ali ni za društvo.

“Tako da mislim da situacija gdje smo tijekom ljeta dopustili da se određeni broj ljudi zarazi nije strašna i da to nije nekakva pogreška za koju bi trebalo nekoga osuđivati, već je to nešto što će nam možda čak biti dio rješenja kada dođe zima”, smatra Lauc.

Cjepivo možda i na proljeće

Što se tiče cjepiva, kaže kako su prve dvije faze kliničkih ispitivanja pokazale dosta optimistične rezultate. “Mislim da su svi jako optimistični da bi već negdje na jesen ili do kraja godine mogli imati registrirana cjepiva, što znači da bi negdje do proljeća ono možda čak moglo postati široko dostupno”, zaključio je.

