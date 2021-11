Na prosvjedu protivnika covid-potvrda u srijedu na Markovom trgu u Zagrebu bio je i Tomislav Domazet-Lošo, zaposlenik Instituta Ruđer Bošković, izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i sin umirovljenog admirala Davora Domazet-Loše. On je ondje izjavio da je cijepljenje ''opasno molekularno tetoviranje'' te da su mRNA cjepiva jako opasna.

"Moja poruka je vrlo kratka, ovdje sam da obranim znanstvenu istinu. Cijeli život se bavim mRNA molekulama. Ja dobro znam da se one ugrađuju u genom i da su cjepiva na bazi mRNA vrlo opasna genska terapija i mogu izazivati tumorske bolesti i mijenjati genom naše djece. Cijepljenje je molekularno tetoviranje i uništavanje budućih generacija. Svi koji vam govore drugačije nemaju pojma i nisu to studirali", rekao je Domazet-Lošo na prosvjedu.

'Ne znam zašto se takve informacije dijele'

Imunolog s medicinskog fakulteta u Rijeci, Bojan Polić, za Index je rekao da izjave o genotoksičnosti mRNA cjepiva nisu potkrijepljene nikakvim znanstvenim dokazima i doprinose daljnjem zbunjivanju ljudi.

"Istraživanje dostave i upotrebe izvanjske mRNA u cilju proizvodnje proteina datira iz ranih 90-ih godina, kada su testirana prva injiciranja mRNA u miševe. Od tada do danas je prošlo 30 godina tijekom kojih se ova tehnologija eksperimetalno usavršava, što je nedavno dovelo i do upotrebe prvih mRNA u cjepivima protiv virusa SARS-CoV-2", rekao je Polić dodavši da, koliko mu je poznato, do sada nisu uočena ikakva genotoksična djelovanja u humanoj upotrebi.

Polićev kolega s riječkog Medicinskog fakulteta, imunolog Zlatko Trobonjača za Index je kazao kako ne zna zašto se takve netočne informacije dijele i koji je njihov krajnji smisao.

"No sigurno je da ne koriste našim ljudima jer ih dovode u dvojbe oko cijepljenja i dodatno izlažu potencijalno vrlo opasnoj bolesti", kazao je Trobonjača za Index.

IRB: To je njegovo vlastito mišljenje

Reagirali su i s Instituta Ruđer Bošković.

"Dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo je zaposlenik Instituta Ruđer Bošković sa sedamdeset posto radnog vremena te zaposlenik Hrvatskog katoličkog sveučilišta s trideset posto radnog vremena. Institut Ruđer Bošković je javni znanstveno-istraživački institut i kao takav promiče jedino znanstveno dokazane činjenice i iz njih izvedene preporuke. Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su jasne. Cijepiti se trebamo. Cjepiva prolaze brojna ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti te se potom pomno nadziru. Do sada provedena istraživanja, pokazuju da cjepiva pomažu u sprječavanju težih oblika bolesti i smrti. Sijedom navedenog, izjave koje je dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo iznio u medijima su njegovo vlastito mišljenje i ne predstavljaju stav Instituta Ruđer Bošković", poručili su s 'Ruđera'.