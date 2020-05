ZNANSTVENIK ĐIKIĆ UPOZORIO DA SE NEKI POLITIČARI NE PRIDRŽAVAJU MJERA: ‘Imamo suludu situaciju u Hrvatskoj’

Što se tiče cjepiva, on kaže da ga ne trebamo očekivati prije sljedeće godine. Na njemu radi i njegov laboratorij

Znanstvenik Ivan Đikić gostovao je na televiziji N1 gdje je komentirao aktualnu situaciju s epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj. Zabrinut je što se političari ne pridržavaju mjera koje epidemiolozi traže te to, smatra on, unosi konfuziju.

“Trenutačno smo u Europi u situaciji kada moramo biti oprezni jer smo virus uspjeli kontrolirati, nismo u velikoj opasnosti što se tiče širenja, ali sadašnje ponašanje može definirati posljedice koje će doći za par mjeseci ili do kraja godine”, upozorio je.

‘Političari se ne pridržavaju svih mjera’

Kaže kako se političari ne pridržavaju mjera te da bi trebali biti odgovorniji. “Sada se događa da popuštanjem imate suludu situaciju u Hrvatskoj gdje vidite političare koji si šapuću, stoje jedni kraj drugih bez maski, a u isto vrijeme govore ljudima da nose maske i ta konfuzija je velika opasnost. Ako se to ne shvati onda ćemo u Hrvatskoj imati ono što smo imali često – glazbu koja nije uštimana”, kaže Đikić.

Osvrnuo se na situaciju u splitskom domu za starije, smatra kako je došlo do zakazivanja sustava. “Slučaj ulaska korone u Dom za starije u Splitu bio je slušaj koji je okrenuo situaciju koja je do tada bila pod kontrolom. U tom Domu je došlo do greške i zakazivanja sustava. Važno je da ministarstva pokažu činjenice o ispitivanjima koje su napravili”, kazao je.

“Moramo biti oprezni i tražiti stručnost i da ne uplivavaju politički interesi koje vidimo jer oni sada nisu prioritetni”, smatra Đikić.

‘Turistička sezona mora biti pod velikim oprezom’

On vjeruje da je drugi val moguć ako virus nije uklonjen kompletno iz populacije. Mogao bi nas iznenaditi, ako ne budemo mogli kontrolirati turiste, smatra on. Vjeruje da se može donekle osigurati turistička sezona, ali da to mora biti pod velikim oprezom.

Što se tiče cjepiva, on kaže da ga ne trebamo očekivati prije sljedeće godine. Na njemu radi i njegov laboratorij.

Situaciju oko koronavirusa iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.