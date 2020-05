ZNANSTVENIK ĐIKIĆ: ‘Hrvatska je prošla gotovo bez prvog vala zaraze. A što se tiče drugog vala, on je jedna realnost…’; Evo što on očekuje

‘Ne očekujem ogromne proboje nečega što nam se dogodilo s gripom s početka prošlog stoljeća, nego očekujem stvarno jednu pravilnu, pametnu borbu protiv nove pojave virusa’

Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić je proteklog tjedna izvijestio da je tim znanstvenika uspio pratiti kako se ljudske stanice mijenjaju nakon infekcije koronavirusom. Ono što su otkrili jesu spojevi koji su usporili ili zaustavili razmnožavanje virusa.

Đikić je na HRT-u pojasnio o čemu se radi pa je odgovarajući na pitanje zašto je bilo važno doznati što se događa s ljudskim stanicama kada virus uđe u tijelo i koliko smo zbog toga bliži cjepivu, rekao da neprijatelja treba prepoznati iznutra kako bi ga se moglo razumjeti.

“Znanost mora ponuditi različite strukturalne, molekularne, biokemijske putove i znanja na temelju kojih možemo stvarati nove lijekove, bolja cjepiva i bolje testove. Još uvijek mislimo da testovi koji su prisutni nisu dovoljno dobri, dovoljno specifični, tako da se na tome treba raditi i ništa od dijagnostike do terapije neće biti uspješno ukoliko ne znamo o ovom virusu maksimalne detalje”, kazao je Đikić na HRT-u.

PREMALO LJUDI JE STEKLO IMUNITET? Stručnjakinja tvrdi: ‘Europu će pogoditi drugi val zaraze’; Ipak, jednu stvar neće ponoviti…

Koliko postojeća cjepiva pomažu u pronalasku novih?

Hrvatski znanstvenik kaže da je jedna od prednosti znanosti to što se na temelju onoga što se zna od drugih virusa može stvarati bolja i brža baza za napredak.

“Da nije bilo SARS virusa prije dvadesetak godina i MERS-a, puno manje bismo znali, ali ono što je ipak istina je da smo relativno malo napredovali. SARS je vrlo brzo došao i otišao. Ali umjesto SARS-a imali smo probleme kao što su AIDS, HIV, Hepatitis B i C, na temelju tih virusa smo naučili jako puno. Naučili smo i da bez cjepiva za RNK bazirane viruse možemo stvoriti uspješnu, djelotvornu i sigurnu terapiju. Kod HIV-a danas ljudi ne umiru iako je prije dvadesetak godina to bila jedna od najpogubnijih virusnih bolesti. Hepatitis C je također riješen kao problem prvenstveno kombiniranim lijekovima u oba slučaja. Lijekovi su stvoreni da ciljano djeluju na pojedine viruse i na taj način danas imamo kontrolu nad te dvije opasne virusne bolesti”, objašnjava Đikić.

VIROLOGINJA KOJA JE IZOLIRALA VELIKE BOGINJE TVRDI: ‘Na našim prostorima neće biti drugog vala virusa, ali dogodit će se nešto drugo…’

Tko će prvi imati cjepivo

Kada je riječ o tome koja će država prva napraviti cjepivo protiv koronavirusa, Đikić smatra da je nepotrebno govoriti o kompetenciji i o tome tko ima najviše šanse. Navodi da svi za sada imaju podjednake šanse pa spominje da se radi o osam kliničkih ispitivanja cjepiva koja su razvijana – četiri su u Kini, tri u Americi te jedan u Velikoj Britaniji.

“Svi oni pokazuju jedan određeni napredak i svi očekujemo da bilo tko, zajedno ili pojedinačno, stvori prvo cjepivo koje će biti neštetno, koje će biti sigurno za korištenje, a imati dobar imunološki odgovor kod testiranih osoba. Prvenstveno putem neutralizirajućih prototipa tijela kojima će se moći osigurati tzv. kolektivni imunitet kod populacije. Tko god dođe prvi s takvim podacima ili zajedničkim kliničkim ispitivanjima, svijet će biti zahvalan i vjerujem da će to biti velika pomoć u kontroli buduće pojave virusa”, kaže znanstvenik.

Koliko je opasno preskočiti testiranje cjepiva na životinjama?

Odgovarajući na pitanje koliko je opasno što dio znanstvenika cjepivo ne želi testirati na životinjama, znanstvenik Đikić kaže da je to nedopustivo.

“To zvuči kao da znanstvenici imaju volju i slobodu da preskaču neka ispitivanja. To je nedopustivo, postoje strogo regulirana pravila – što je potrebno da se odobri cjepivo. U sadašnjoj situaciji kada imamo jednu globalnu pandemijsku krizu mnoge stvari su ubrzane, mnoge stvari su brže, ali nisu preskočene. Sada se paralelno radi na tome da se ispitivanje radi na volonterima, ljudima koji žele testirati da vide ima li to cjepivo koje je napravljeno štetno djelovanje i imunološki odgovor. U studiji koja je prije dva dana prezentirana u Americi pokazano je na malom broj od 8 ispitanika, da nitko od njih nije imao štetne posljedice ili bilo kakve simptome, ali su svi pokazali stvaranje neutraliziranja protutijela u svojoj krvi. To je dobar znak, to je pozitivan znak, ali daleko od bilo čega osim što možemo reći da se sada ulazi u klinički studij, gdje će 2, 3 tisuće ljudi biti testirano i tek ćemo tada moći sa sigurnošću reći kakvo je djelovanje. Prema tome, ne postoji nekakva velika sloboda da možemo testirati što želimo, nego se radi po pravilima regulatorne agencije. U Americi i Europi i po cijelom svijetu će na temelju podataka koje će znanstvenici dati moći odlučiti je li to dobro ili neodobravajuće cjepivo”, kazao je Đikić na HRT-u.

ČEKA LI NAS DRUGI VAL INFEKCIJE? Ako se potvrdi sumnja znanstvenika svijet upada u nešto novo; ‘Učimo, ovo je nepoznato’

Neefikasni pomoćni lijekovi protiv korone

“Nažalost u ovoj pandemiji vidjeli smo odlične primjere suradnje društava bazirane na znanosti i odluka koje su bile bazirane na temelju točnih podataka. I vidjeli smo suprotno, vidjeli smo jedan kaos, vidjeli smo također zemlje koje jednostavno zbog svojih unutarnjih problema, situacija, nevodstva, imaju dosta krivu percepciju što je to pandemija koronavirusom, kako se boriti protiv takve pandemije.

Onda imate ove slučajeve gdje se promoviraju lijekovi bez djelovanja, pseudoznanost, promoviraju se dezinfekcijska sredstva za nemoguće misije, tako da vam je to sve jedna slika globalnog svijeta, dobra i loša strana”, komentirao je Ivan Đikić.

Radi li se više na cjepivu ili na lijeku?

“Najviše se ulaže u cjepiva radi toga jer cjepivom osiguravamo uklanjanje tog virusa iz šire populacije, znači cjepivom ćemo stvoriti kolektivni imunitet, da se virus više neće moći širiti s jednog domaćina na drugog, na taj način ćemo sigurno uspjeti u kompletnoj borbi protiv tog virusa. Dok god nemamo cjepivo moramo pomagati ljudima koji su oboljeli od zaraze i tada se koriste lijekovi. Lijekovi isto imaju svoju sprečavajuću ulogu. Kao što sam rekao kod HIV-a i Hepatitisa, nekada ne uspijete s cjepivom, ali ćete uspjeti sa lijekom”, rekao je hrvatski znanstvenik.

TIM IVANA ĐIKIĆA DOŠAO DO VAŽNOG OTKRIĆA: ‘Otkrili smo spojeve koji su usporili ili zaustavili razmnožavanje koronavirusa’

‘Prvi val virusa u Hrvatskoj je prošao dosta dobro’

Komentirajući prvi val koronavirusa u Hrvatskoj, Đikić kaže da je prvi val prošao dosta dobro. Zapravo, prema njegovim riječima, mi u Hrvatskoj smo prošli gotovo bez prvog vala. No, kako kaže, slijedi realnost drugog vala.

“Za sada u Hrvatskoj prva pojava virusa, prvi val je prošao dosta dobro. Kolega Lauc je dobro poentirao, možda u Hrvatskoj nismo nikad ni susreli prvi val kao što je bio u Americi jer smo vrlo ranim epidemiološkim mjerama zaustavili jednu veliku pojavu tog virusa. Imali smo takozvano izravnavanje krivulje. Dogodilo nam se na nekoliko slučajeva proboj virusa u staračke domove, na otoke, na mjesta gdje nam se nije trebalo dogoditi, ali to je sastavni dio borbe s virusom, tako da smo mi u Hrvatskoj prošli gotovo bez prvog vala. A što se tiče drugog vala, on je jedna realnost kod svih virusnih bolesti, ali u isto vrijeme imamo veliku prednost sada.

Ja ne očekujem ogromne proboje nečega što nam se dogodilo s gripom s početka prošlog stoljeća, nego očekujem stvarno jednu pravilnu, pametnu borbu protiv nove pojave virusa. Mi znamo da je virus oko nas, jučer je bilo preko 100.000 ljudi zaraženo u svijetu u jednom danu. To vam govori koliko se taj virus brzo širi svim različitim zemljama – od Južne Amerike, Amerike, Rusije, Afrike. U svim tim situacijama imate jako veliki broj virusa. On se opet može vratiti i u Aziju i u Europu tako da moramo biti oprezni. Ali smo sad spremni, imamo puno uspješnije metode testiranja, detektiranja tih virusa, već znamo kako se borimo tako da smo puno spremniji i ne očekujem nekontrolirani drugi val baš što se tiče Hrvatske i Europe”, rekao je znanstvenik Ivan Đikić za HRT.

ZNANSTVENIK IVAN ĐIKIĆ: ‘Bez cjepiva nećemo moći suzbiti koronavirus’

O frankfurtskom institutu gdje radi

Đikić radi na manjem institutu, u dijelu medicinske škole na Goethe sveučilištu u Frankfurtu. Hrvatski znanstvenik objasnio je malo kako i što ondje radi.

“Mi smo fokusirani na biokemiju i na molekularne mehanizme razumijevanja bolesti poput tumora i bakterijskih upala. Stvorili smo centar koji jest mali, stotinjak ljudi, većinom znanstvenika, koji su fokusirani na timski rad, kooperaciju, kreativnost, nezavisnost mladih znanstvenika. Na temelju takve kulture koja je otvorena i spremna za suradnju, mi smo u veljači prepoznali neophodnost da sve te tehnologije koje koristimo za istraživanje tumora i bakterija moramo sada preorijentirati i pokušati razumjeti ovaj novi koronavirus. Stvorili smo vrlo blisku suradnju s virologinjom Sandrom Cisek koja radi ovdje u Frankfurtu. Stvorili smo jedan tim, biokemija s jedne strane, a virologija s druge. Zajedničkim naporima u posljednjih četiri mjeseca uistinu smo postigli ogromne rezultate, a rezultati su takvi da radovi koje objavljujemo izlaze u najprestižnijim časopisima. Brži smo nego institucije kao što su Harvard, Stanford i mnoge druge koje stvarno imaju ogromni tehnološki napredak, ali i ljudski potencijal. A mi smo ponosni jer smo u tom jednom malom okruženju sa vrlo kvalitetnim mladim ljudima, u isto vrijeme ambijentom kulture razumijevanja i suradnje, postigli ove uspjehe”, govori Đikić.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.