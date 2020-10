ZNANSTVENIK BAN SE NE SLAŽE S RADMANOM: ‘Nema znaka da bi virus usporavao; Problem nisu samo oni koji umiru’; Otkrio što zbunjuje ljude

‘Ne slažem se s Radmanom. Ovaj virus, s obzirom na sve što znamo o njegovoj biologiji, ne radi greške tako često kao drugi RNA virusi’

Poznati hrvatski znanstvenik, molekularni biolog Nenad Ban s ETH-a u Zürichu upozorio je za N1 do čega može dovesti kakofonija mišljenja o koronavirusu te je objasnio zašto se ne slaže sa znanstvenikom Miroslavom Radmanom koji tvrdi kako bi virus mogao izumrijeti ako se dovoljan broj puta umnoži greška u virus.

“Ne slažem se s Radmanom. Ovaj virus, s obzirom na sve što znamo o njegovoj biologiji, ne radi greške tako često kao drugi RNA virusi. Nema znaka da bi virus usporavao, u bilo kojem smislu. Istina je da koji put širenjem virusa može doći do akumulacije grešaka i virus izgubi potentnost. To je u ovom trenu hipoteza koja nije znanstveno potvrđena i nema pokazatelja – što se tiče svih eksperimenata – da bi to bio realan scenarij”, objašnjava.

‘Ni jedna država nije negirala koronavirus’

Prema njegovu mišljenju, takve izjave su problematične.

“Nitko nije zainteresiran čuti da je koronavirus opasan, da nije stvar samo u tome kolika je stopa smrtnosti, nego upravo u toj stopi ljudi koji moraju primiti bolničku pomoć. Ako netko ima hipotezu koja odstupa od trenutačnog uvriježenog mišljenja epidemiologa, ona će se brzo proširiti. Mislim da je to veliki problem jer zbunjuje ljude. Važno je i slušati kontekst izjave. Ako netko kaže ovo je možda tako, ali nije potvrđeno, to se mora uzeti s određenom rezervom”, kaže Ban te zaključuje da ni jedna država, bez obzira je li implementirala blaže ili strože mjere, nije negirala koronavirus.

Ljudi trebaju shvatiti ozbiljnost situacije

Rekao je da ova situacija rasta zaraženih koronavirusom nije sasvim nepredvidiva. “Epidemiolozi su upozoravali na ovakav rast koji postupno, od malih žarišta, poprimi eksponencijalni razvoj. To se dogodi kada se spoje mala žarišta i kontakti se više ne mogu kontrolirati.”

Upozorava da je važnije od samih mjera da “ljudi shvate o kakvoj situaciji se radi i da se počnu ponašati shodno njoj”. Mladim ljudima preporučuje da formiraju manje grupe i onda se druže s istim ljudima. Ističe da nije potrebno u potpunosti se izolirati, ali treba shvatiti ozbiljnost situacije. “Treba smanjiti kontakte što je moguće više”, kaže i dodaje da se ne treba u potpunosti izolirati, dovoljno je biti u krugu najužih prijatelja i obitelji.

Imunitet krda

Svijet zasigurno nije ni približno blizu toga da dođe do imuniteta krda. “Postoje različiti načini da bi se procijenilo koliko ljudi je preboljelo covid-19. Jedan od najtočnijih indikatora jest ta brojka ljudi koji su imali jako jake simptome, jer ljudi koji su imali slabe možda ne bi bili detektirani. Ako je smrtnost 0,4 posto i ako je umrlo 400 ljudi, to znači da ih je oko 100.000 preboljelo covid, što je i dalje jako mali broj s obzirom na broj stanovnika”, kaže Ban.

Dodao je da je španjolska gripa također došla u tri vala.

“Val u proljeće bio je blaži nego u jesen i zimu. Taj jesenski val bi s covidom mogao biti gori. Nećemo ove zime doći do imuniteta krda, ni približno. Možda da se cijeli svijet razboli, ali onda bi bilo jako puno umrlih. Problem nije samo broj ljudi koji umiru, nego i 10 puta veći broj onih kojima treba bolnička pomoć. Rizik je jako velik. Sad je trenutak da ljudi uzmu stvar ozbiljno u ruke i prihvate odgovornost za cijelo društvo. U ovom trenu dok nove mjere nisu uzele maha, znači da će broj oboljelih još rasti barem tjedan ili deset dana. Svatko ima odgovornost”, upozorava.

