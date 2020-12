ZNANSTVENIK BAN O IZBACIVANJU IZ SAVJETA: ‘Nazvao me Frka-Petešić i rekao da mi se zahvaljuju na suradnji koja više nema smisla’

Kasnije sam vidio da Vlada to demantira pa sad ne znam što da mislim. Smatram da ovakve diskusije nisu korisne jer su u stvari nebitne. Po meni je jako važno da epidemiolozi u znanstvenom savjetu nastave pažljivo procjenjivati situaciju i davati preporuke. S moje strane, ja sam spreman surađivati, ili formalno ili neformalno, kazao je prof. dr. Ban

U medijima se sinoć pojavila informacija kako je petero članova Vladina Znanstvenog savjeta izbačeno iz njega, a Vlada je to demantirala. Kasno sinoć iz Vlade je priopćeno da je ta informacija netočna, iako je potvrđeno da je predstojnik Ureda premijera, Zvonimir Frka-Petešić, kontaktirao petero članova te im rekao da suradnja nema smisla.

Tim potezom izbačena su trojica epidemiologa te je sada u savjetu, kao epidemiolog, ostao samo Krunoslav Capak.

'Ove diskusije su nebitne. Spreman sam surađivati, ili formalno ili neformalno'

Cijelu situaciju komentirao je i prof. dr. Nenad Ban koji je izjavio da ne zna što da misli o tome.

“Jučer me nazvao g. Frka-Petešić i rekao da mi se zahvaljuju na suradnji koja više nema smisla. Kako je to prilično jasna poruka, kada su me kontaktirali iz medija i pitali je li to istina, odgovorio sam da jest. Kasnije sam vidio da Vlada to demantira pa sad ne znam što da mislim.

Smatram da ovakve diskusije nisu korisne jer su u stvari nebitne. Po meni je jako važno da epidemiolozi u znanstvenom savjetu nastave pažljivo procjenjivati situaciju i davati preporuke. S moje strane ja sam spreman surađivati, ili formalno ili neformalno”, kazao je prof. dr. Ban za RTL.

Podsjetimo, nakon što je 26 znanstvenika, liječnika i stručnjaka uputilo apel Vladi, petero potpisnika tog otvorenog pisma izbačeno je iz Znanstvenog savjeta Vlade. U apelu su stručnjaci kritizirali Nacionalni stožer i mjere, a članovi Savjeta za otkaz su saznali od predstojnika Ureda Vlade Zvonimira Frke-Petešića.

Iz Znanstvenog savjeta izbačeni su Nenad Ban, Petra Klepac, Branko Kolarić, Andreja Ambriović Ristov te Igor Rudan.

