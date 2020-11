NOVA SAZNANJA O TRAJANJU IMUNITETA: ‘Dugoročno, to je dobra vijest’; Capak otkrio ima li zatvaranje uopće smisla

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 1165 novozaraženih virusom SARS-CoV-2, ali i dosad najveći broj preminuli – 32. U svijetu je dosad 46,8 slučajeva zaraze,a preminulo je 1,2 milijuna ljudi. U studiji britanskih znanstvenika tvrdi se da virus SARS-CoV-2 virus opstaje u organizmu osoba koje su preboljele blagi ili asimptomatski oblik Covida-19 i do šest mjeseci nakon bolesti

U utorak je u Hrvatskoj oboren ‘crni’ rekord po broju umrlih od posljedica Covida-19

Njemačka je proglasila djelomični lockdown do konca studenog

Nova znanstvena saznanja o trajanju imuniteta na Covid-19

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Ružić upozorava na ozbiljnu situaciju u KBC-u Rijeka

8:46 – Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka, rekao je za N1 da je situacija ozbiljna i da treba biti oprezan. “U Primorsko-goranskoj županiji bilježimo porast hospitaliziranih, ali balansiramo i pokušavamo osigurati dovoljan broj rezervnih kapaciteta. Imamo 38 srednje teških bolesnika danas u bolnici za infektivne bolesti. Imamo u respiratornom centru 13 bolesnika s težom kliničkom slikom, a od njih je četvero na respiratoru. Ukupno imamo 35 respiratora spremnih za covid bolesnike, a ukupno 55 respiratora. Moramo biti oprezni”, naglasio je Ružić koji smatra da je raspoloživost kadrova ključna zbog čega posao organiziraju u timove, optimističan je i smatra da će sustav izdržati.

Europu čeka više valova pandemije

8:31 – Europa riskira nove valove širenja koronavirusa iduće godine, upozoravaju francuski znanstvenici u trenutku dok se kontinent bori sa smrtonosnim drugim valom covida-19. Čak i uz djelomična zatvaranja diljem Europe, čija je svrha smanjiti stopu zaraze, novi valovi vjerojatna su pojava sve do razvoja cjepiva, priopćilo je francusko znanstveno vijeće, tijelo koje čine vrhunski francuski stručnjaci i savjetuju vladu o zdravstvenoj politici. Francuska, Engleska, Austrija i Njemačka ovih su dana izdale odredbe o potpunim ili djelomičnim zatvaranjima da bi suzbile nekontrolirano širenje zaraze.

Drugi val koji upravo bjesni Europom mogao bi jenjati do kraja prosinca ili do početka iduće godine, smatraju francuski stručnjaci. “To ovisi o samom virusu, o mjerama koje se će poduzeti i o razini kojom će se mjere poštivati”. No sve dok ne bude cjepiva, novi valovi su vrlo izvjesni. “Vjerojatno je da mjere, čak i ako budu optimalne, neće spriječiti nove valove do kraja zime i proljeća 2021.”, kaže francusko vijeće. “Vremenske prilike, učinkovitost praćenja kontakata, popuštanje mjera, sve će to imati utjecaja na tajming, intenzitet i trajanje valova”, dodaje se.

“Mi ulazimo u fazu upravljanja sukcesivnim valovima pandemije, sve do dolaska cjepiva”, zaključili su uz napomenu da valovi ne moraju nužno biti sezonski. Nekoliko je mogućih strategija u nošenju sa sukcesivnim valovima zaraze, a francusko tijelo smatra da je za ekonomiju najmanje štetna takozvana “brza intervencija” koja se poduzima čim broj zaraženih prijeđe zadani prag, koji bi za Francusku, primjerice, iznosio 5000 zaraženih dnevno.

11 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

8:27 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 150 slučajeva zaraze koronavirusom (COVID-19), 132 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 18 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 371 osoba, a ukupno je testirana 12.851 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 225 uzoraka, od kojih je 11 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Zatvaranje i policijski sat?

8:19 – Trideset i dvije osobe zaražene koronavirusom preminule su u jednom danu. Najviše od početka epidemije u Hrvatskoj. Povećava se i broj hospitaliziranih, ali i onih kojima je potreban respirator. KB Dubrava, u kojoj je tijekom vikenda nakratko nestalo struje – postaje COVID bolnica. O tome su govorili u emisiji Otvoreno HRT-a doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Saša Srića, dr.med., specijalist internist-pulmolog. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet u Rijeci. Srića je rekao kako se odazvao u KBC Dubrava kao liječnik, pulmolog, te smatra kako liječnici u ovim trenucima moraju zajedno djelovati, te kako se mora pomoći ekipi koja zbrinjava pacijente.

Capak je komentirao stanje u Dubravi. “Ne bavim se time, ali to dotiče moj rad. Mi, s obzirom na veliki rast oboljelih, imamo situaciju da oni zaraženi od prije dva tjedna pune bolnice. Nama u zadnjih par dana je situacija bolja, imamo silazni trend. Imali smo veliki rast, sad imamo 7,6 posto novooboljelih u bolnicama, a oko 2 posto završi na respiratoru. Broj hospitaliziranih će početi padati, osim ako nećemo opet imati veliki rast. Ekspertna skupina već dugo razgovara o planovima, postoje planovi za hospitalizaciju. Sad se puni Dubrava i bolnice koje su oslobodile druge odjele gdje se mogu stavljati covid bolesnici. Dubrava je od početka planirana kao covid bolnica. Nisam stručnjak za organizaciju bolnica, ali uvijek je bolje da su bolesnici na jednom mjestu, inače imate rizik da se bolest širi. Kad smo planirali da će se kod nas dogoditi talijanski scenarij, a to smo razmatrali, sada kada imamo opet porast vraćamo se da se pretvara Dubrava u covid bolnicu. Na terenu i po regijama razmišlja se o osnivanju covid bolnica, da se rastereti druge bolnice”, rekao je.

Trobonjača kaže kako prati što se događa. “Vidimo prilagodbu zdravstvenog sustava epidemiji. To izaziva frustracije djelatnika jer imaju neke druge specijalizacije. Vjerujem da će to naše ministarstvo napraviti. Prilagodba mora obuhvatiti sve segmente. Pojavljuje se nedostatak respiratora. Prilagođavaju se kapaciteti, šatori, dvorane za prihvat bolesnika. Najtanji smo kadrovski, tek sada vidimo koliko su nam intenzivisti, pulmolozi bitni, a koje nismo dovoljno pazili i tetošili. Kadrovi osiguravaju dobro liječenje pacijenata. Ako dođe do pucanja sustava, imat ćemo povećanje loših ishoda.”

Veliki broj umrlih

Govoreći o o rekordnom broju umrlih u Hrvatskoj, Capak je rekao da veliki broj novooboljelih generira velik broj umrlih. “Naša stopa je 144 umrlih na milijun, i dalje smo u sredini EU, mnoge zemlje imaju više umrlih. Trebamo izbjeći zagušenje zdravstvenog sustava. Čačić je govorio da u Varaždinskoj županiji prijeti…To je ono što je generiralo smrtnost u Italiji u proljeće. Sve to dolazi od broja novooboljelih. Ako ćemo biti odgovorni, broj oboljelih neće biti tako velik. Usprkos naporima, neki zbog komorbiditeta i visoke dobi na kraju umru.”

Srića kaže kako su sve brojke bitne, a najviše zabrinjava broj onih na respiratoru u odnosu na novozaražene i umrle. “Problem je održivosti zdravstvenog sustava. Vjerujemo da se može održati, želimo biti optimisti, ali bojim se da gubimo kontrolu.”

Brzi testovi

Capak je pojasnio uvođenje brzog testiranja. “PCR je i dalje zlatni standard dijagnostike. Imamo serološke testove koji su i dalje najbolji. Pojavili su se brzi antigenski testovi koji u 15 minuta dijagnosticiraju antitijela. Test se može napraviti na licu mjesta uz puno manje mjera zaštite. Uzima se isto bris. Postoje testovi sline, ali oni su manje sigurni. Testovi i dalje imaju mane, nisu tako sigurni kao PCR. Daju više lažno pozitivnih rezultata. Sutra počinjemo s brzim testovima. HZJZ će prvi krenuti. Imamo jednu manju količinu doniranih tekstova, ali do kraja tjedna ćemo riješiti nabavu. Imamo 15.000 testova, razgovaramo o nabavi za cijelu državu. Ti testovi su puno jeftiniji od PCR-a, to je 6 eura po testu, 6-10 eura, a PCR test je oko 300 kuna. Ovo je dosta jeftinije i brže. Idemo samo na simptomatske. Naravno, moći ćemo testirati se preko uputnice. HZZO će to plaćati. Danas se formirala cijena, bit će oko sto kuna”, objasnio je Capak brze testove. Srića kaže da se rezultati čekaju predugo.

Zatvaranje i policijski sat

Capak kaže kako se zasad ne planira masovno testiranje po uzoru na Slovačku te je oddgovorio je i na pitanje hoće li se uvesti zatvaranje. “Ne vidim epidemiološke koristi od toga, tu vidim više štete nego koristi. Epidemiolozi nigdje u svijetu ne donose odluke nego prijedloge, mi možemo predlagati i reći koje su prednosti ili mane. Lockdown kakav je bio na proljeće, ne. Segmentalni, ako bude trebalo, da. Najveći izvor zaraze su kućne zabave, to smo ograničili na 15 osoba, ali to je teško kontrolirati, ali apeliramo na ljude”, rekao je Capak.

Srića kaže kako nije zagovornik policijskog sata, osim ako se s dosadašnjim mjerama neće poboljšati situacija. “Recimo, 250 na respiratoru i 30 tisuća oboljelih bi zahtijevalo tu mjeru”, dodaje.

Trobonjača vjeruje kako pored osnovnih mjera postoje i dodatne koje se odnose na ograničavanje kretanja, koje ljudima teže padaju. “To jesu nepopularne i krajnje mjere koje ne želimo. Što se tiče cjepiva, imamo desetak pripravaka koji se ispituju, to su dobri pripravci. Imamo par neželjenih slučajeva, želimo biti sigurni. Kad će doći kod nas, kad će se populacija procijepiti, to je upitno, ne vjerujem da će to biti do početka iduće godine”.

Studija donosi nove dokaze o trajanju imuniteta na Covid-19

7:40 – Mala, ali ključna studija provedena u Velikoj Britaniji pokazala je da stanični imunitet na pandemijski SARS-CoV-2 virus u osobama koje su preboljele blagi ili asimptomatski oblik COVID-a 19 postoji i šest mjeseci nakon bolesti. Istraživanje je provedeno na 100 osoba oboljelih od COVID-a 19 koje nisu bile hospitalizirane.Znanstvenici koji su predstavili rezultate istraživanja kažu da su oni umirujući, ali ne znače da se ljudi u rijetkim slučajevima ne mogu ponovno zaraziti tom bolešću.

“Iako ovi rezultati u nama bude oprezni optimizam u pogledu jačine i trajanja imuniteta stečenog nakon zaraze virusom SARS-CoV-2, oni su samo jedan djelić slagalice”, rekao je profesor hematologije sa Sveučilišta u Birminghamu Paul Moss, jedan od voditelja studije. “Još moramo mnogo toga otkriti prije nego što budemo do kraja razumjeli kako djeluje imunitet na COVID 19”, dodao je. Stručnjaci koji nisu izravno sudjelovali u studiji kažu da je otkriće bitno te da je jedna od brojnih novih spoznaja o mogućem imunitetu na COVID 19.

Tijekom studije, koja još nije prošla ocjene drugih stručnjaka, analizirani su uzorci krvi 100 pacijenata šest mjeseci nakon što su preboljeli blagi ili asimptomatski oblik bolesti. Rezultati studije pokazuju da je razina antitijela pala, ali je reakcija T-stanica – drugoga ključnoga dijela imunološkog sustava – ostala snažna. Osim toga, studija je pokazala da se reakcija T-stanica razlikuje te da je znatno jača kod osoba koje su razvile simptome bolesti, nego kod onih koji nisu imali nikakvih simptoma kada su se zarazili. Prema istraživačima, to se može tumačiti na dva načina: moguće je da snažniji stanični imunitet pruža bolju zaštitu od ponovne zaraze osobama koje su razvile simptome; odnosno da se asimptomatski bolesnici lakše bore protiv virusa i bez snažne imunoreakcije.

Ovi rezultati pokazuju da nekoliko mjeseci nakon zaraze, premda razina antitijela pada ispod razine koju je moguće otkriti, još uvijek postoji određeni stupanj imuniteta na bolest, rekao je predsjednik odjela za imunologiju londonskoga Imperial Collegea Charles Bangham. “To je dugoročno dobra vijest – i u smislu razvoja cjepiva i mogućnosti dugoročne zaštite od ponovne zaraze”, smatra profesorica imunologije i infektologije Eleanor Riley sa Sveučilišta u Edinburghu. Naglasila je, mađutim, da se još ne zna jesu li osobe koje su obuhvaćene ovim istraživanjem zaštićene od ponovne zaraze. Premda se diljem svijeta koronavirusom zarazilo više od 46 milijuna ljudi, vrlo je malen broj potvrđenih slučajeva reinfekcije.