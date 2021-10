Vjera Magdalenić-Moussavi, znanstvenica s Imperial Collegea u Londonu za N1 je govorila o borbi s pandemijom koronavirusa. Na početku se osvrnula na uspjeh farmaceutske kompanije AstraZeneca, koja tvrdi da ima terapiju antitijela za "prevenciju i liječenje covida".

“To je program tretiranja antitijelima koji je počeo prije nego što je počela covid kriza. To je tretman koji su oni imali za tretmane infekcijskih bolesti i sad su pokazali da ne samo da se može koristiti kao alternativa prevenciji, nego da može biti i tretman protiv covida”, rekla je Magdalenić- Moussavi. Potom je pojasnila što je tretman antitijelima, rekavši da to nije "prirodni imunitet koji se postiže cijepljenjem", već da se radi o proizvedenim antitijelima sa specifičnim djelovanjem. "To je kombinacijski koktel dva antitijela koja zajedno imaju i prevencijski i funkciju u tretmanu, odnosno da se smanji reakcija na covid, kad je netko zaražen da lakše prođe”, objasnila je.

Transformacija načina liječenja

Takva vrsta terapija antitijelima, istaknula je Magdalenić-Moussavi, koristi se u tretmanu raka. Radi se o skupoj metodi, zbog čega nije "prvi red obrane", a znanstvenica je kazala da bi se takva terapije najprije mogla primjenjivati kod osoba koje nakon cijepljenja ne razviju imunitet, kao i kod onih koji su pod imunim lijekovima ili imaju bolest koja im ne dozvoljava da izgrade imunitet.

“To je vrlo skupo pa ne vidim da će to biti široko primijenjeno”, dodala je.

Kazala je potom da je pandemija transformirala način na koji se liječe bolesti. “Tehnologije koje su se iskoristile za covid, govorimo o RNA tehnologijama, mogle bi se primijeniti ne samo za prevenciju virusnih bolesti nego i na hrpu zaraznih bolesti, ali na prevenciju raka i ne samo rakova koji su izazvani infekcijom nego općenito bi se mogla napraviti terapija za rak”, pojasnila je.

'Ušli smo u endemiju'

Osvrnula se potom na ukidanje epidemioloških mjera u Velikoj Britaniji, rekavši da se većina ljudi ponaša kao da je sve gotovo, ali da se u pojedinim situacijama i dalje nose maske, poput primjerice javnog prijevoza.

“Koliko vidim, ljudi su prihvatili da se s tim mora živjeti, da smo izašli iz pandemije, ušli smo u endemiju i da se mora živjeti s covidom, pogotovo unutar medicinske profesije”, rekla je znanstvenica. Istaknula je da se sada više ljude potiče da se cijepe i protiv gripe. “Najveći broj mladih zaraženih sada je između 12 i 19 godina, sad su tek počeli s cijepljenjem”, zaključila je.