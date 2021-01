Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručio je kako pažljivo promišljaju o popuštanju epidemioloških mjera s obzirom na nove sojeve koronavirusa i situaciju na Baniji

Danas je u Hrvatskoj krenulo docjepljivanje građana koji su ranije već primili prvu dozu cjepiva protiv koronavirusa. Svi koji su do danas dobili prvu, u iduća će tri tjedna dobiti i drugu dozu. No, to ne znači da se epidemiološke mjere nakon toga neće na njih odnositi. Dapače, maske će morati nositi i dalje.

“Znanost ne zna odgovor na pitanje da li osoba koja je imuna može biti kratkotrajni nositelj virusa i prenijeti taj virus na nekoga drugoga. U to ne možemo biti sigurni i zato preporučujemo svima, bez obzira bili cijepljeni ili preboljeli COVID, da se drže epidemioloških mjera”, rekao je za RTL ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak.

Ipak, otkrio je da bi građani u nekom trenutku ipak mogli malo slobodnije disati. “Međutim, kad nam brojke značajno padnu zbog toga što smo se cijepili, onda ćemo moći lagano popuštati te mjere”, dodao je Capak.

DANAS POČINJE DOCJEPLJIVANJE DRUGOM DOZOM: Markotić otkrila da je do vikenda bilo oko 80 nuspojava

NIJEMAC VIDIO HRVATA S MASKOM KOJA NE IDE PREKO NOSA: Upozorio ga, potukli se, a na kraju je radio i suzavac

Podrška COVID-putovnicama

Sve cijepljene osobe o tome dobivaju potvrdu. Iako se o tome još uvijek raspravlja, ta bi im potvrda mogla otvoriti brojna vrata. Naime, unutar Europske unije se raspravlja o COVID-putovnicama, a neke su zemlje već uvele mogućnost prelaska granice za osobe koje imaju potvrdu da su preboljele zarazu u posljednja tri mjeseca. Stav EU jest da je takva odluka diskriminatorna, a Capak poručuje da bi Hrvatska mogla podržati COVID-putovnice.

“Mislimo da ćemo uspjeti do ljeta procijepiti veći dio populacije i da će nam to dovesti određene gospodarske prednosti, naročito što se tiče turizma”, izjavio je Capak te dodao da bi se u nekom trenutku mogli otvoriti i domovi za starije. “No, još uvijek ne znamo kakve će biti epidemiološka situacija i zbog toga se ta mjera još ne popušta. Ali u jednom trenutku će sasvim sigurno i to doći na red”, rekao je.

PUTNICI ZA FRANKFURT PRISILNO OSTALI U ZAGREBU: Nisu im dali da se ukrcaju na avion bez testa na Covid; Javili se iz Croatia Airlinesa

STOŽER DONIO NOVU ODLUKU O PRELASKU GRANICE: Vrijedi za ljude koji idu u pomoć Baniji

Očekuje milijun cijepljenih

Glavni državni epidemiolog dodao je kako je realno da bi u Hrvatskoj do kraja ožujka moglo biti milijun cijepljenih, ali jedino pod uvjetom da dobijemo toliko doza. Zbog toga se razmatraju i načini popuštanja mjera, naročito onih koje ograničavaju aktivnosti na otvorenom.

“Mi ćemo prije 31.1. do kad su ove mjere na snazi, pažljivo promisliti da li je trenutak da se popuštaju mjere zbog specifične situacije zbog potresa, zbog novih sojeva i tako dalje”, zaključio je ravnatelj HZJZ-a.

MJERE ISTJEČU 31. SIJEČNJA, ŠTO ĆE BITI DALJE? Ministar Božinović na presici: ‘Brojevi jesu bolji, ali ima jedna činjenica’

ŠEFICA KOMISIJE ŽELI ‘COVID PUTOVNICE’: Francuzi su ljuti: ‘To bi bilo skandalozno, takva rasprava se ne bi trebala ni voditi’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.