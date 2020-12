‘ZNAM KROZ ŠTO JE SVE PROŠAO…’: Otac dječaka koji je ostao bez tri prsta na ruci: ‘Prije ove tragedije doživjeli smo nenadoknadivi gubitak’

Zbog aktiviranja pirotehničkog sredstva u ponedjeljak popodne trinaestogodišnji dječak je, uz druge ozljede, ostao bez tri prsta lijeve ruke; svemu je svjedočio njegov otac

Tragična detonacija petarde od koje je trinaestogodišnji dječak iz Trnbusa, naselja između Blata na Cetini i Srijana. Dječak je uz druge ozljede, ostao bez tri prsta lijeve ruke. Tragedija se dogodila u obiteljskoj kući, a svjedok svega bio je njegov otac Dražen Tomić, piše Slobodna Dalmacija.

“Bilo je to u ponedjeljak oko 18 sati. Večerao sam za stolom. On je palio prskalicu. Iza toga ponovno sam čuo zvuk upaljača, kako kreše. Odjednom sam čuo kako viče “Upalila je!”. Ja sam mislio da je ponovno upalio prskalicu. On je jadan u tom trenutku počeo bježati, jurnuo je prema vratima. Nije ni uspio otvoriti vrata, a to u njegovoj ruci je eksplodiralo. Ja nisam vidio o kojoj i kakvoj petardi se radi”, kazao nam je Dražen Tomić i nastavio: “Ovih dana djeca masovno pucaju petarde. Čuo sam da su donijeli zakon kojim će to ubuduće zabraniti. Kamo sreće da su zabranili prije, a dobro je i sada da ubuduće ne bude ovakvih tragedija”.

Uglavnom miran dječak

Sin mu je, kako kaže, uglavnom miran premda ponekad zna biti živahan i nestašan. No, otac kaže da razumije sve te promjene u njegovu raspoloženju znajući kroz što je sve prošao u posljednjih nekoliko godina. “Nisam mu mogao zamjeriti ni što se u školi nije više trudio. Inače ide u osmi razred. Imam troje djece. Prije godinu dana, poslije više godina borbe, doživjeli smo nenadoknadivi gubitak. Moja djeca ostala su bez majke, a ja bez supruge”.

“Mater ih je odgajala. Ja sam radio, bio sam vrlo malo kod kuće kako bih obitelji osigurao materijalnu egzistenciju. Sada sam im, na moju veliku žalost, na neki način stranac, kaže utučeno Dražen. Pitamo ga kako nije u bolnici jer ga njegov dječak sigurno želi i treba pored sebe.

Sustežući naviruće suze, Dražen govori da zbog cijele situacija sa koronavirusom nije u mogućnosti biti u bolnici uz sina. Nakon operacije odveli su ga na intenzivnu njegu, a normalni posjeti nisu omogućeni zbog pandemije, no kaže kako se nada da će uskoro moći sinu u posjet.

