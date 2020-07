ZNAKOVITE VELIKE DONACIJE STRANKAMA: Predvodi HDZ, a neke stranke još nisu predale financijska izvješća

Objavljena izvješća pokazuju da su za redovne političke aktivnosti od donatora najviše dobili HDZ (560 tisuća kuna), Hrvatska konzervativna stranka (164 tisuće), HNS (143 tisuće), pa Most NL.

Most NL u prvoj polovini ove godine za svoje je redovne političke aktivnosti od donatora dobio gotovo 70 tisuća kuna, Glas 51 tisuću, Živi zid 23 tisuće, Nova ljevica 19 tisuća kuna, otkrivaju u ponedjeljak objavljena izvješća.

Most je od 108 donatora dobio ukupno 68. 500 kuna, pojedinačne donacije ne prelaze četiri tisuće kuna, a po toliko je stranci uplatilo samo troje donatora: stranački saborski zastupnici Sonja Čikotić, Božo Petrov i Nikola Grmoja.

Glas je od donatora dobio 51 tisuću kuna, najviše su mu donirali Anka Mrak Taritaš, 10 tisuća kuna i Goran Beus-Richembergh, osam tisuća kuna.

Glavinu od ukupno 23 tisuće kuna, Živom su zidu darovale četiri osobe: saborski zastupnici Damjan Vucelić (sedam tisuća) i Snježana Sabolek (tri tisuće), glavni tajnik stranke Tihomir Lukanić (pet tisuća), te Vladimira Palfi Sinčić (četiri tisuće).

Novoj ljevici 10 tisuća kuna od tvrtke iz Lučkog

Donacije Novoj ljevici, jednoj od iznenađenja parlamentarnih izbora, kreću se od 70 do 500 kuna, jedina veća, zapravo najveća je tvrtke Specijalna oprema Lučko u iznosu od 10 tisuća kuna, što je više od polovice ukupnog iznosa od 19 tisuća kuna.

Obveza svih 167 registriranih stranaka

Polugodišnja izvješća o donacijama, od 1. siječnja do 30. lipnja, obvezno je podnijeti svih 167 registriranih političkih stranaka, a do utorka je to učinilo njih 50-ak, dakle jedva trećina.

Objavljena izvješća pokazuju da su za redovne političke aktivnosti od donatora najviše dobili HDZ (560 tisuća kuna), Hrvatska konzervativna stranka (164 tisuće), HNS (143 tisuće), pa Most NL.

Javnosti još nisu dostupna izvješća SDP-a i DP Miroslava Škore čija je stranka jedna od četiri registrirane u prvoj polovini ove godine. Ostale tri su Hrvatska stranka pravne države, Bolji Solin i Fokus. U istom razdoblju brisane su Jedina opcija, Nova srpska stranka, Građanska inicijativa Možemo! i Građanska stranka Siska, stranke se brišu ili na vlastiti zahtjev ili po službenoj dužnosti.

Niz stranaka izvijestio je da nije primio donacije, među njima su Pupovčev SDSS, HSU Silvana Hrelje, IDS, Glavašev HDSSB,Promijenimo Hrvatsku.

Isto navode i nezavisni saborski zastupnici Vladimir Bilek (češka i slovačka manjina), Veljko Kajtazi (romska) i Željko Glasnović.

Sve političke stranke, nezavisni saborski zastupnici i nezavisni lokalni vijećnici moraju do 15. srpnja DIP-u podnijeti izvješća o donacijama, podnose ih unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, a DIP ih na svojoj mrežnoj stranici objavljuje prvog radnog dana od dana dostave.

Stranke, zastupnici i vijećnici koji u propisanom roku i na propisani način ne dostave svoja izvješća, rade prekršaj za koji mogu biti novčano kažnjeni – stranke od 10 tisuća do čak 100 tisuća kuna, a nezavisni zastupnici i vijećnici od dvije tisuće do 20 tisuća kuna.