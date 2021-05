ZNAČAJNO PAO BROJ SKEPTIČNIH PREMA CIJEPLJENJU U HRVATSKOJ: Stručnjaci kažu kako za to postoje dva razloga

Unatoč još uvijek malom broju prijavljenih, najnovija istraživanja pokazuju da su građani skloniji primiti cjepivo nego prošle jeseni

U Hrvatskoj je trenutno slab odaziv na cijepljenje, a kako vrijeme odmiče izgleda da opada i interes građana za cijepljenje. Zasad ih je prijavljeno oko 250.000 tisuća, što je broj koji već neko vrijeme stoji nepromijenjen. A za postizanje kolektivnog imuniteta potrebno je procijepiti najmanje 70 posto stanovništva, ili gotovo deset puta više ljudi.

U ponedjeljak je u Virovitici na otvaranju prvog drive-in punkta za cijepljenje u državi državni tajnik iz Ministarstva zdravstva, Silvio Bašić, govorio o malom interesu građana za cijepljenje, kaže se u prilogu RTL Direkta. “Konstatiram da se jako malo ljudi uopće prijavilo. I putem pozivnih centara i putem osobnih računala i putem obiteljskih liječnika. To sve ide u platformu, znači nije platforma jedino kriva”, rekao je Bašić.

BEROŠ SE POHVALIO NA TWITTERU: ‘Nastavljamo u dobrom smjeru, imamo najveći broj dnevnih cijepljenja u EU’

U Zagrebu tri nova punkta za masovno cijepljenje

No, iz zdravstvenog sustava pohvalili su se da je cijepljenje prebačeno u petu brzinu. HZJZ u priopćenju ističe da je cijepljen svaki peti građanin, kao i da je u petak potrošeno gotovo 28 i pol tisuća doza, dok je dan ranije, u četvrtak, ostvaren apsolutni rekord s 46.887 cijepljenih u jednom danu. A premijer Plenković je najavio cilj – do kraja lipnja cijepiti gotovo dva milijuna ljudi, njih 55 posto.

U srijedu se u Zagrebu otvaraju tri nova punkta za masovno cijepljenje – u Domu sportova, u osnovnoj školi u Dubečkoj ulici i u dvorani Gimnazije Lucijana Vranjanina. Tamo bi se otrebalo cijepiti otprilike tisuću ljudi dnevno, što bi s tri preostala masovna punkta za cijepljenje u Zagrebu trebalo dovesti da deset tisuća cijepljenih svakodnevno.

“Ostat ćemo u tim omjerima da Velesajam bude dominantno mjesto cijepljenja, zatim ove lokacije, a svakom od kolega obiteljskih liječnika će biti ostavljena mogućnost da pacijente koje su već cijepili, a potrebno ih je nadocijepiti, mogu to učiniti kod sebe u ordinaciji”, kazao je za RTL Direkt Miroslav Hanževački, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb-Zapad.

HZJZ OBJAVIO PODATKE O CIJEPLJENJU: Petina odraslih primila najmanje jednu dozu cjepiva

Građani su ipak sve skloniji cijepljenju

No unatoč još uvijek malom broju prijavljenih, najnovija istraživanja pokazuju da su građani skloniji primiti cjepivo nego prošle jeseni. Da se vjerojatno ili sigurno neće cijepiti u studenom je mislilo čak 57 posto građana, danas se taj postotak srozao na svega 35 posto. Autori istraživanja ističu i da sve više ljudi vjeruje u učinkovitost cjepiva, kao i da je ono najbrži put do povratka u normalan život. Ali isto tako, za to nije zaslužna vlast, nego iskustva.

“Ili su sami imali iskustvo da su oboljeli ili im je netko u neposrednoj blizini obolio, zato što su vidjeli druge oko sebe da su se cijepili, a da su ostali živi, ljudi upravo zbog toga bivaju sve skloniji da kažu ‘da, cijepit ću se, prijavit ću se čak i na platformu koja ne funkcionira, javit ću se svom liječniku”, kaže Branko Ančić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Kampanja za cijepljenje je globalna pa su tako razni celebrityji na, kako je nazvan, Vax Liveu: Koncertu za ujedinjenje svijeta, snimljenom sinoć u Los Angelesu, tražili brže i rasprostranjenije cijepljenje protiv koronavirusa. Od Jennifer Lopez do princa Harryja. No, problem je što se ne cijepi svuda istom brzinom.

SLOBODNO PUTOVANJE I TURIZAM OVOGA LJETA SU SAMO ZA NEKE: Cijepljenje je podijelilo građane, ali i destinacije; Evo koja što traži