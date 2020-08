ZNA SE KADA BI SE MOGLA PREKINUTI OVA VELIKA SPARINA: No, do tada ništa novo uz poslijepodnevne pljuskove i grmljavinu

Tijekom srijede zamjetnije nestabilnosti moguće su diljem Hrvatske

Znatnije promjene vremena nema ni sljedećih dana. Stoga će na Jadranu i dalje prevladavati sunčano i vruće, a u većini kopnenog područja bit će malo manje toplo, te i dalje mnogima dosta sparno, uz mjestimičnu jutarnju maglu te kasniju promjenjivu naoblaku i uglavnom poslijepodnevne pljuskove i grmljavinu, javlja Zoran Vakula za HRT.

Potkraj utorka i tijekom vjerojatno većinom svježije srijede zamjetnije nestabilnosti moguće su diljem Hrvatske, a od četvrtka do subote sve je veća vjerojatnost stabilnog, suhog, pretežno sunčanog i uglavnom vrućeg vremena.

Nedjelja većinom sunčana

Nedjelja će u Slavoniji, Baranji i Srijemu početi uz dosta oblaka, a mjestimice može pasti i malo kiše. Danju barem djelomice sunčano, a poslijepodne su mogući pljuskovi i grmljavina, lokalno i izraženiji. Najviša temperatura između 27 i 30 °C. U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ali od sredine dana uz umjeren i jak razvoj oblaka ponegdje može biti pljuskova i grmljavine. Bit će vrlo toplo i sparno, a ujutro ponegdje može biti i magle, javlja u detaljnijoj prognozi po područjima za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Po kotlinama gorskih krajeva takođe je ujutro moguća magla, a danju poneki pljusak s grmljavinom. Sunčanije će biti na sjevernom Jadranu, ali se poslijepodne ne može isključiti mogućnost ponekog pljuska, ponajprije u Istri i oko Učke. Uz obalu će ujutro puhati burin, danju vjetar s mora. Bit će vrlo toplo, na Jadranu i vruće.

Uz pretežno sunčano vrijeme vruće će biti i u Dalmaciji. Poslijepodne može biti jačeg razvoja oblaka uz malu vjerojatnost za poneki pljusak uglavnom u Zagori. Nakon slabe bure, zapuhat će do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar uz malo, prema otvorenome do umjereno valovito more. Pretežno sunčano bit će i na jugu Hrvatske, uz slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Bit će vruće uz temperaturu između 30 i 33 °C, a samo manje osvježenje se može potražiti u moru čija je temperatura od 26 do 28 °C.

I dalje promjenjivo, osobito na kopnu

U prvoj polovini sljedećeg tjedna na kopnu i dalje promjenjivo i nestabilno, osobito potkraj utorka i u srijedu, uz česte pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti i izraženiji. Bit će uglavnom vrlo toplo, u ponedjeljak i vruće te sparno.

Vruće će biti i na Jadranu, pri čemu prema sredini tjedna raste vjerojatnost za lokalne pljuskove, ne samo na sjevernom dijelu nego i ponegdje u Dalmaciji. Manje osvježenje može donijeti vjetar s mora, većinom sjeverozapadni i zapadni, uz obalu jugozapadni, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.