U petak je na službenim stranicama Grada otvoren za javno savjetovanje nacrt prijedloga odluke o dopuni odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, piše Jutarnji list.

Kako se već neko vrijeme zna, spornu Bandićevu mjeru novi je gradonačelnik Tomislav Tomašević do daljnjega odlučio zamrznuti, jer mu je preskupa.

Nacrt predviđa da će roditelji odgojitelji koji već od Grada primaju financijsku pomoć u bruto iznosu od oko 6800 kuna, zadržati svoja prava, ali se novi zahtjevi za tu beneficiju primaju još sedam tjedana, odnosno do 5. rujna.

Mjera će pogoditi mame koje na nju računaju

Mame koje rode treće dijete 6. rujna na ovu mjeru više neće moći računati, iako vjerojatno jesu. Je li moguće tijekom javnog savjetovanja rok eventualno pomaknuti?

"Prema važećoj odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, mjeru može koristiti roditelj koji u zajedničkom kućanstvu ima troje ili više djece te, između ostalih uvjeta, ako ne prima rodiljnu naknadu. To znači da žene koje su sad trudne i rode svoje treće ili sljedeće dijete 5. rujna, odnosno nakon tog datuma, ne mogu podnijeti zahtjev dok god su u obveznom primanju rodiljne naknade. Rok definiran kao 5. rujna predstavlja tzv. administrativnu granicu i mora biti definiran kako bi građani znali točno o kojem se datumu radi. Ovim prijedlogom privremeno se obustavlja podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći za roditelja odgojitelja, dok će se odluka o ovoj mjeri donijeti nakon cjelovite evaluacije njenih dosadašnjih učinaka", kazali su Ureda za demografiju pročelnice Mile Jelavić.

Preko 5500 korisnika mjere

Ani Mariji Berbić Lacko, predsjednici Hrvatske udruge roditelja odgojitelja, taj je rok sporan.

"Uključit ćemo se u javno savjetovanje i tražiti da se taj rok pomakne, ali ne znam još koji će to rok biti. Nikad se neće moći zadovoljiti svi korisnici koji su računali na ovu mjeru, ali na prvu mi se čini da su trebali staviti rok barem do 31. listopada kada je predviđeno spajanje ureda. To je minimalno. Očekujem da će nova vlast imati razumijevanja za produljenje roka, tim više što će neki roditelji prestati koristiti tu mjeru pa produljenje roka koji bi obuhvatio sadašnje trudnice ne bi trebalo značiti veće izdatke. Ako odluče imati budžet za demografsku mjeru, neka cirkulira i za mame".

Inače, roditelja odgojitelja koji koriste ovu novčanu pomoć danas ima 5586 s više od 21.000 djece. Od 2016. godine, kada je donesena, mjera je nabujala s 21,175.918 kuna na 440,770.237 kuna u 2020. godini.