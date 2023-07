Tri zmije uhvaćene su u širem centru Zagreba, a prema neslužbenim informacijama, bile su u spremištu zagrebačkog HNK-a u Adžijinoj ulici. U pomoć je pozvana Udruga Zmijolovac koja je zmije uklonila, a predsjednik Udruge Darko Karamazan pojasnio je za RTL Danas što se dogodilo.

"Imali smo intervenciju u užem dijelu grada uhvatili smo tri zmije, one su neotrovne, ali građani su u strahu uspjeli smo ih izuzeti i vratiti nazad u prirodu", kaže Karamazen. Riječ je, kaže, o bjelicama.

"U Slavoniji za njih kažemo - kućne zmije, a radi se o starijim jedinkama. Jedna je dugačka 1,40 metara, a druga 1,20. Bila je i jedna manja od 80-ak centimatara", prepričava nam.

Dodaje da se odazivaju na pozive građana i zmije vraćaju u staništa iz kojih su i došle.

'Da ih nismo pokupili...'

"Naša je obaveza da ih puštamo u prirodu. Kada ih uhvatimo nosimo ih u njihovo stanište, odnosno najbliže njihovo stanište od mjesta gdje smo ih uhvatili. U užem dijelu grada je teško naći mjesto na kojem bi ih morali pustiti. Sada smo ih odnijeli nešto dalje, nemoguće je u centru grada naći prostor, zemljište u vlasništvu države, gdje neće smetati građanima", kaže Karamazan.

"Da ih mi nismo pokupili, građani bi ih vjerojatno lopatom umlatili i njih više nema", govori pa dodaje da zmije ne valja ubijati.

"One su sastavni dio prirode. Ta priroda je jedino bogatstvo, hajdemo to sačuvati. Najbogatija smo zemlja Europe, koja ima 15 vrsta zmija, idemo to sačuvati i to je jedan dio bogatstva", kazao je predsjednik Udruge Zmijolovac.

Zmije su se probudile

Sezona za ove slavonskobrodske zmijolovce je krenula, a dopredsjednik Udruge Vlado Lađarević, otkrio je ima li zmija i ove godine.

"Situacija je ista ili slična kao i prethodnih godina. Zmije su se probudile, građani u problemu sa zmijama trebaju i trebali bi zvati 112 koji će pozvati stručne osobe da te zmije izmjeste, a nikako ih ubijati", kazao je.

Inače, Udruga Zmijolovac djeluje na području cijene Hrvatske. Gotovo da ne postoji neki kraj gdje nisu djelovali i svojom intervencijom tražili, hvatali i izmiještali zmijem, kaže nam.

"Čovijek bi se trebao maknuti od nje i zaobičiti je. Ako je nije moguće zaobići, u smislu da ugrožava njegov prostor, onda je potrebno zvati 112 gdje će ih usmjeriti na zmijolovce, koji će doći i izmjestiti tu zmiju, odnosno spasiti je na sigurno", zaključio je Lađarević.

