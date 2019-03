OTKRIVENA MRAČNA TAJNA U GOSPIĆKOJ VOJARNI: ‘Trpjela sam poniženja i uvrede, neprekidno sam povraćala, završila sam na psihijatriji…’

“Njezina netrpeljivost išla je do te mjere da mi je čak prigovarala za odjeću koju nosim, odnosno da su hlače preuske ili preširoke, a suknja prekratka. A ja sam zapravo nosila radnu odjeću tvrtke Pleter-usluge koja je bila mog konfekcijskog broja. Na meni je jedino moje bilo donje rublje”, ispričala je 38-godišnja pomoćna kuharica

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću podiglo je optužnicu protiv voditeljice restorana u sklopu vojarne 9. gardijske brigade Vukovi u Gospiću 41-godišnje Ivanke V. zbog mobbinga nad pomoćnom kuharicom 38-godišnjom Jelenom P., piše Jutarnji list.

Optužba za zlostavljanje na radu

Jelena P. koja radi kao pomoćna kuharica tvrtke Pleter-usluge, čiji je osnivač država i koja je komercijalna tvrtka MORH-a, prvo je policiji, a potom i tužiteljstvu ispričala svoju pričju potkrijepljenu medicinskom dokumentacijom. Ona tvrdi kako je zbog mobinga na poslu drastično izgubila na težini i završila na psihijatrijskom liječenju.

Tužiteljstvo je 41-godišnjakinju optužilo za tzv. djelo protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, točnije za zlostavljanje na radu. Temeljem svih dokaza i iskaza svjedoka, Državno odvjetništvo predložilo je gospićkom sudu da protiv optužene izda kazneni nalog i sankcionira je, bez provođenja rasprave, sa četiri mjeseca zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje što je sud i uvažio.

Međutim, na taj kazneni nalog Ivanka V. se žalila pa će se suočiti na optuženičkoj klupi s pomoćnom kuharicom koja je već punih godinu dana na bolovanju.

‘Ivankini izljevi bijesa bili su bez premca’

Kako je 38-godišnjakinja ispričala, iza nje je 10 i pol godina rada za tvrtku tijekom kojeg je promijenila četiri šefa i kako je otkrila i prije Ivanke V. bilo je trzavica na poslu s nadređenima, kao što je to u svim firmama. Međutim, sa zadnjom šeficom nije uspijevala “izaći na zelenu granu”.

“Prije točno 11 mjeseci u meni se prelomilo. Iz dana u dan trpjeti poniženja i uvrede poput ‘ti si luda, budala, govno, đubre neopisivo kako nisam još vidjela, psovanje majke i oca…’ u meni su izazvale toliki jad i očaj da sam neprekidno povraćala i u tri tjedna izgubila 13 kilograma. Ivankini izljevi bijesa bili su bez premca, čak mi je vikala da će ona raditi sa mnom što hoće. Vjerujte, s njom sam došla do dna i završila u teškom stanju, na tabletama i na psihijatriji”, ispričala je Jelena P.

“Njezina netrpeljivost išla je do te mjere da mi je čak prigovarala za odjeću koju nosim, odnosno da su hlače preuske ili preširoke, a suknja prekratka. A ja sam zapravo nosila radnu odjeću tvrtke Pleter-usluge koja je bila mog konfekcijskog broja. Na meni je jedino moje bilo donje rublje”, ispričala je Jutarnji list 38-godišnja pomoćna kuharica Jelena P. koja tvrdi da se uzneminiri svaki puta kad se sjeti posljednih mjeseci rada u tvrtki prije bolovanja.

‘Govorili su mi da ću teško dokazati mobing’

Makar u optužnici stoji da ju je voditeljica restorana od 24. listopada do 20. studenoga 2017. u sklopu vojarne ponižavala i vrijeđala, Jelena P. tvrdi kako je mjesecima prije proživljavala pravu kalvariju.

“Potražila sam liječničku pomoć na psihijatriji u Gospiću, gdje sam se nastavila liječiti. Utvrđen mi je poremećaj prilagodbe zbog egzogenih frustracijskih tegoba na radnom mjestu. Šefica mi je narušila zdravlje svojim ponašanjem. Mnogi su mi govorili da ću teško dokazati mobing i sputavali su me da policiji podnesem prijavu, ali poniženje koje sam doživjela pred kolegama u kuhinji kao i vojnicima u restoranu bacilo me na koljena”, kazala je pomoćna kuharica.

“Obratila sam se poslodavcu. Otišla sam u Zagreb, u sjedište tvrtke. Možda jesam pričala povišenim tonom, ali u meni je kuhalo. Pitali su me na kraju sastanka zar ja želim da Ivanka dobije otkaz? Nakon tog susreta poslali su mi dopis da su njihove službenice izašle na teren i zaključile da Ivanka nije kriva, već ja, jer da me opravdano upozoravala na moje propuste, no nisu naveli koje. Pisanim putem sam dobila pljusku od firme, i to pred Božić 2017. godine”, otkrila je Jelena P., koja je u siječnju 2018. skupila hrabrost i otišla na policiju na kojoj su joj rekli da napiše prijavu za mobbing, ali i da izvijesti vojnu policiju s obzirom na to da se sve događalo u sklopu vojarne.

Zbog svjedočenja nekih od kolega je tužna jer su se bojali priznati da su “vidjeli i čuli sukobe”, strahujući pritom od otkaza.

Neadekvatne gume

“Jedna je radnica zbog Ivanke već dala otkaz. Nije imala snage ulaziti u bitke, a život je prekratak i prevrijedan. Što reći na činjenicu da su me tjerali u kasnu jesen 2017., a znate kakvo vrijeme u Lici već tada zna biti, da dostavljam obroke vojnicima na straži službenim autom s neadekvatnim gumama koje se vrte u mjestu po snijegu pa me vojnici moraju gurati? Molila sam je da mi da bilo što drugo, jer se bojim za svoj život odlaziti na teren tim autom koji nije pripremljen za mećave. I to mi je uzela za zlo. Želim samo pravdu. I vjerujem da će doći”, zaključuje pomoćna kuharica iz gospićke vojarne.

Na upit Jutarnjeg lista tvrtka Pleter-usluge odgovorili su kako je “povjerenstvo zaduženo za rješavanje pritužbe za zaštitu dostojanstva provelo postupak ispitivanja predmetne pritužbe radnice Jelene P.”.

“S obzirom na slijed događanja potrebno je pričekati okončanje sudskog postupka pa ovom prilikom nismo u mogućnosti detaljnije komentirati”, rekli su iz tvrtke Pleter-usluge.

