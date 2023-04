Još jedan strašan slučaj vršnjačkog nasilja kulminirao je kada se 13-godišnji dječak kući vratio slomljene ruke. Majka tvrdi da škola nije reagirala, iako je maltretiranje petorice učenika uporno prijavljivala. Za RTL je progovorio i napadnuti dječak.

'Što bi ostalo od mog djeteta da je pao na beton?'

Puknuće obje podlaktične kosti desne ruke 13 godišnjeg dječaka posljedice su to vršnjačkog nasilja do kojeg je prekjučer došlo u dvorištu jedne osnovne škole. "Cijeli dan su me pet dječaka izazivali maltretirali me; jedan me gurnuo htio mi je pokidati kočnicu. Šutnuo sam mu torbu i netko me gurnuo i sve mi je utrnulo u ruci. Jako me gurnuo, na zemlju sam pao", govori napadnuti dječak, prenosi Danas.hr

"Pao je na zemlju, slomio dvije kosti. Što bi se dogodilo da je pao na beton što bi ostalo od mog djeteta?", pita se majka ozlijeđenog dječaka.

Situacija je kulminirala zbog svađe oko bicikla. Intervenirala je i hitna. Vrhunac je to, kaže majka, sedmogodišnjeg psihičkog maltretiranja od strane petorice dječaka u razredu.

Maltretiraju me od prvog razreda

"To su iz razreda ti, od prvog me razreda oni maltretiraju. Više nitko u školi to ne drži pod kontrolom. Zvali su me jadnik! Bilo je grozno, dolazio sam plačući, mislim da je to zato jer nisam frajer i nisam dobivao jedinice i opomene to je valjda zato", ističe napadnuto dijete.

Iako su roditelji žrtve godinama tvrde ukazivali na psihičko maltretiranje njihova sina u razredu od strane nekoliko učenika, škola tvrde - nije reagirala.

Psihičko zlostavljanje traje od prvog razreda

"Fizičkog nasilja nije bilo, ali psihičko traje od prvog razreda. Provocirali su ga tako da su mu davali nadimke govorili da je žgoljavac, nesposoban, plače zbog jedinice, da je Azriel, peder, kreten. Kad krenu ti napadi on je drugo dijete, potone toliko da se zapitam hoće li ga biti uopće, on jednom nije mogao govoriti kada je došao kući. Prijavila sam školi da ne ide na dobro i ništa", ističe majka.

Ona je jučer događaj prijavila i policiji koja, potvrdili su nam isti istražuju. "Sada idemo do kraja rasvijetlili situaciju. Puno roditelja ima isti slučaj", zaključuje majka.

A iz škole koja bi trebala biti prvi stup obrane za sada zavjet šutnje. Slučaj će ispitati i resorno ministarstvo. Razrednik je tek u telefonskom razgovoru rekao da je ravnatelj škole primio naš upit i da će se o svemu očitovati.

"Više se ne bojim jer valjda će se sada nešto poduzeti i neće me više vrijeđati", zaključuje napadnuto dijete.