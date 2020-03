ZLOSTAVLJAČ IZ DOMA ZDRAVLJA I DALJE RADI: Otkaze dobivaju oni koji podržavaju napadnutu medicinsku sestru

Niti četiri mjeseca nakon što je javnost doznala za seksualno uznemiravanje medicinske sestre, stanje u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije se nije promijenilo; naprotiv, zlostavljač je i dalje na poslu, a otkaze dobivaju oni koji podržavaju žrtvu

Prije četiri mjeseca javnost je saznala za mučnu priču o seksualnom zlostavljanju medicinske sestre Maje Vučković. Nju je dvaput napao njen kolega vozač, Marin Petričić, zbog čega je zaradio pravomoćnu presudu za dva kaznena djela. No, zadržan je na poslu te svakodnevno radi zajedno sa žrtvom. Umjesto njega, otkaz u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije dobio je jedan od rijetkih vozača koji se solidarizirao s Majom. Kaže da je situacija neizdrživa.

“Ona je prije mene premještena u Opatiju i onda sam ja tražio da idem raditi u Opatiju jer u Rijeci više nisam mogao raditi od mobinga, što zbog bivšeg voditelja koji je otišao, što od vozača odnosno djelatnika. Recimo kad sam se vratio s bolovanja, morao sam biti tri mjeseca na bolovanju, sadašnja voditeljica je napisala na tabli, ‘Psiho se vratio’. Pa su mi onda izbušene gume na autu dva puta. I onda sam rekao da ako sam ja problem, onda ću otići raditi s Majom u Opatiju jer s njom onda nije htio nitko raditi jer je ona, eto, luda, ne znam. Mi kad smo došli, kad smo se zapošljavali, bivši voditelj nam je rekao, pazite se nje, ona je luda, ona će uskoro dobiti otkaz. Tamo se vrši, to nije više mobbing, to je teror”, rekao je RTL-ovoj Potrazi bivši vozač saniteta Ilija Zrakić.

Upravno vijeće Doma donijelo je zaključak da će se osnivaču, odnosno Primorsko-goranskoj županiji, uputiti dopis na kojeg bi se trebali očitovati. No, to se do danas nije dogodilo, iako je župan Zlatko Komadina bio upoznat s cijelim slučajem. Tek je danas iz njegova ureda stigao odgovor.

“Primorsko-goranska županija u nekoliko je navrata zatražila očitovanja ravnatelja i Upravnog vijeća Doma zdravlja PGŽ vezano za slučajeve iz Vašeg upita. Prema informacijama koje imamo, Dom zdravlja PGŽ u postupku je rješavanja ovih pitanja i u kontaktu s Vama. Također Vas obavještavamo da je župan Zlatko Komadina u studenom prošle godine podnio privatnu tužbu za klevetu protiv vozača saniteta Marina Petričića jer su iznesene neistine u ovom slučaju”, stoji u odgovoru iz Županije.

Ravnateljstvo Doma je poručilo kako je 10. prosinca dostavilo očitovanje na njen dopis od mjesec dana ranije i dokumentaciju vezanu za slučaj, iako im je ona u siječnju poslala preporuku da zlostavljaču daju otkaz. Čak ni sindikalna povjerenica tvrdi kako na sjednici Upravnog vijeća Doma nitko nije bio upoznat s pravobraniteljičinim dopisom, niti stavom uprave o cijelom slučaju.

Blaga kazna, blagost poslodavca

Županijski sud u Varaždinu je raniju presudu od 10 mjeseci zatvora preinačio u rad za opće dobro. To je ravnatelju Doma Krešimiru Mozetiću poslužilo kao argument da povuče već pripremljenu odluku o otkazu. A vozač kojemu nije produžen ugovor o radu na određeno vrijeme, a time i uskraćena mogućnost da se zaposli za stalno, objasnio je zašto se u Domu događaju čudne stvari.

“Ja sam bio nekoliko puta na razgovoru i s ravnateljem, znači, ja nisam došao i pričao bajke, nego činjenice: ljudi vam ovdje ne rade. Netko dobije 20 prijevoza, netko dobije pet prijevoza, i dobije istu plaću ili čak i veću plaću. Pa kako vi onda motivirate ljude? Mi ne proizvodimo ništa, mi smo servis, mi ništa nismo prodali, ništa nismo zaradili, mi smo servis koji plaćaju građani RH, mi trebamo raditi na 120 posto. To tamo u sanitetu, imate haj’mo reći desetak ljudi koji stvarno vole potegnuti, a sve ovo drugo samo gleda da se krivine hvataju. Ako se ne slažeš s njihovim mišljenjem, ti si odmah šikaniran. Automatski će ti dati da više radiš. Oni koji ne razmišljaju kao oni preko dispečerke im se daju teški pacijenti da ih nose. Znate cijeli dan nositi ljude po katovima, dok ti miševi, da ih moramo tako nazvati, oni uživaju blagodati, to jest zaštitu te voditeljice koja onima koji joj ne leže zna svakakva pogrdna imena upućivati”, dodaje Zrakić.

Žrtva napastovanja telefonom je potvrdila što se u Domu događa i kako su novi vozači zaposleni. Kaže kako je otkaz Zrakiću nastavak šikaniranja usmjerenog prema njoj.

“Oni koji su došli nakon Ilije dobili su ugovor nakon mjesec, pet, šest, a on je skoro tri godine tu, ali zbog toga što je branio mene i govorio istinu, njemu nisu produžili ugovor. I do dan, danas nisam dobila torbu, tražila sam od voditeljice torbu, i nemam je, nemam čak ni rukavice u vozilu sanitetskog prijevoza, a gospodin koji je vozač, zna se koji, Marin Petričić je dobio torbu kao da je medicinski tehničar, a ja koja sam sestra nemam ni rukavice, a kamoli torbu. Gledajte, svatko tko ugrožava tu jednu grupicu ljudi u tom sanitetskom prijevozu je nepoželjan i učinit će se sve da se ti ljudi diskriminiraju i uklone. Mogu vam reći da su, na žalost, uspjeli”, ističe Maja Vučković.

ZLOSTAVLJAO KOLEGICU, OSUĐEN JE, ALI I DALJE UREDNO RADI; ŽRTVA: ‘Rekao da je će meni i maloj odrezati glavu’

Kažu da rade po zakonu

Predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Andrea Rippl-Gotvald govorila je o vozačima i njihovoj voditeljici te o sindikalnom povjereniku iz drugog sindikata te pravniku i ravnatelju Doma zdravlja. Dodala je kako je posljednji natječaj, na kojem Zrakiću nije produljen ugovor, bio netransparentan. Iz Doma sve negiraju.

“Razlog neproduženja ugovora o radu leži u činjenici da Dom zdravlja Primorsko-goranske županije sukladno sklopljenom Ugovoru s HZZO-om i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta trenutno ima popunjena sva radna mjesta na neodređeno i određeno vrijeme za vozača u sanitetskom prijevozu”, odgovorili su iz Doma te dodali kako “rade u skladu sa zakonom” na provjeri navoda o neradu i mobbingu.

Dodali su i kako “u fazi prelaska s ugovora na određeno na ugovor na neodređeno nije važno” to što Ilija Zrakić ima i status branitelja. Njihovu priču je potvrdila i sindikalna povjerenica, rekavši kako pravilnik s kriterijima o zapošljavanju ne postoji.

“Mi nemamo nekakav pravilnik koji bi utvrdio kriterije, što je bitno i s kojim brojem bodova da bi se utvrdilo tko je bolji, a tko je lošiji. A tko je onda ustanovio ovakav intervju i procjenu tko je zadovoljio? Pa pravna služba, pravna i kadrovska služba. Ja sam reagirala dopisom na koji mi nitko nikada nije dogovorio. Ravnatelju, pravniku, glavnoj sestri… 10. veljače upozoravala sam na netransparentnost natječaja i diskriminaciju”, rekla je Andrea Rippl-Gotvald.

U cijeloj priči svi su ogorčeni. Otpušteni vozač smatra kako zbog situacije u Domu najviše trpe pacijenti.

“Ja ne znam samo jesu li oni svjesni da za to vrijeme pacijenti trpe, pacijenti su žrtve tih parazita i uhljeba. Izašao sam u javnost da kažem sve i zbog pacijenata i zbog ljudi koji su dali živote za ovu državu. Nisu se sigurno borili za ovakvu državu, to je sigurno. Umjesto da se njega makne iz sustava, miče se mene koji sam jedan od najboljih radnika tamo, to mogu reć. Možete pitati pacijente i moga bivšeg poslodavca pa ćete čuti što ljudi kažu o meni”, dodaje Ilija Zrakić.

Inspektorat nije nadležan

Državni inspektorat je od 2014. proveo 20 inspekcijskih nadzora u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije. Izrekli su četiri optužna prijedloga, jedan prekršajni nalog i jednu kaznu zbog kršenja odredbi Zakona o radu i Zakona o mirovinskom osiguranju. No, tvrde da nisu nadležni otpustiti zaposlenika ili sugerirati upravi da ga otpusti.

To znači da je seksualno nasilje na radnom mjestu u odgovornosti ravnatelja Doma Krešimira Mozetića, a njega može smijeniti jedino župan Zlatko Komadina. Maja je, tražeći pravdu, podnijela tužbu sudu zbog nečinjenja i diskriminacije. Svog zlostavljača na poslu susreće svaki dan. Ne može više biti ni na bolovanju, jer ima kredit koji treba otplatiti.