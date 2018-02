ZLOSTAVLJAČ 8-GODIŠNJE DJEVOJČICE PUŠTEN IZ ZATVORA: ‘Vikala sam mu da me ne dira, a on je rekao – samo još malo’

Dok je s njime ostavljala svoju 8-godišnju kćer, nije mogla ni vjerovati za što je sposoban čovjek kojeg je smatrala dobrim prijateljem i osobom od povjerenja.

Obitelj osmogodišnje djevojčice iz Vinkovaca već tri mjeseca prolazi agoniju nakon što je nesretnu djevojčicu na parkiralištu vinkovačke bolnice seksualno zlostavljao obiteljski prijatelj. Dva dana nakon što je djevojčica svjedočila o tome što se dogodilo, njen je napadač pušten iz istražnog zatvora.

‘Prema svjedočanstvu moje kćeri, dotični gospodin, na parkiralištu ju je dirao dolje, navodio nju da svojom rukom ona dira njega, skinuo joj hlačice i gaćice, uhvatio ju za ruku, povukao je njenu ruku da ga dira. On je nju ucjenjivao s tim ako ne bude htjela da će ju tužiti mami, a ako ga bude htjela dirati, da će joj kupiti igračkicu’, ispričala je za RTL majka djevojčice.

Horor na parkiralištu

U danima kad se nemili događaj dogodio, djevojčicina je majka odlazila u bolnicu u posjet svom djedu, a s njom je išla i 8-godišnjakinja. Majka nije htjela da djevojčica ulazi s njom u bolnicu pa ju je ostavljala u automobilu s kućnim prijateljem koji ih je vozio.



Majka nije mogla ni zamisliti što se zapravo događalo na parkiralištu dok je ona bila u posjeti svom djedu. Krajem tog kobnog tjedna, djevojčica je sve ispričala majci.

‘Predvečer smo došli kod bake. Pile smo kavu i razgovarale što se dogodilo u Vukovaru, kako je prošao dan. Klinci su se igrali u dnevnom. I mala je u nekom trenutku dotrčala k nama i rekla da joj je dotični kućni prijatelj pokazao svoj spolni organ’, ispričala je za RTL-ovu Potragu djevojčičina majka.

‘Kaže, kad sam ja vikala ostavi me na miru, ne diraj me, boli me, ne diraj mi, neću, a on samo još malo, još malo. Meni je to saznanje bilo šok. Ja sam mislila da ću ja umrijeti’, u šoku je ispričala djevojčicina baka.

Bio im je čovjek od povjerenja

Nisu mogle vjerovati da je za sve odgovoran obiteljski prijatelj u kojeg su oduvijek imale povjerenja. ‘Ako je trebalo klince odvesti kod bake, od bake, kod doktora od doktora. Ako smo htjeli negdje ići. Ako je trebalo nešto po kući pomoći, pošto ja sam rastavljena, sama sam s njih troje. Znači, ako sam trebala nešto u kući za napraviti, njega sam zvala. Ja mislim da neke žene nemaju ni muževe kao što je on bio’, kaže majka nesretne djevojčice.

Djevojčica joj, kako je rekla, nije odmah priznala što se dogodilo jer se bojala da joj neće vjerovati s obzirom da se radilo o bliskom obiteljskom prijatelju.

Majka je sve odmah po saznanju prijavila policiji, no, kaže, istraga još traje, pa tako optužnica nije podignuta.

Dva dana nakon što je djevojčica svjedočila o tome što se dogodilo, njen je napadač pušten iz istražnog zatvora. Odvjetnica obitelji kaže kako ona ni o čemu nije bila obaviještena, pa tako ni o razlozima njegova puštanja na slobodu.

‘Nažalost, onog trenutka kad je on pušten iz istrage, oni se uglavnom brane sa slobode. Zašto dolazi do puštanja, evo iskreno nije mi jasno. Jer svi oni su recidivisti i svi oni imaju više od jedne žrtve. Gdje dolazi do pogrešaka, tko napravi pogrešku, ne znam evo ostaje pitanje koje se treba postaviti možda državnom odvjetništvu, Ministarstvu pravosuđa. Iz kojeg razloga takva osoba smije šetati po ulici’, kaže za Potragu Anita Papa iz Udruge Lavice.

15 metara joj ne znači ništa

Djevojčici koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje ne smije se približiti na manje od 15 metara. ‘Tih 15 metara njoj ne znači jako puno. Sigurnija je kad zna, dok je on bio u pritvoru, ona je znala da joj on ne može, da je fizički odsutan i da ga ne može sresti na ulici. Međutim, sad kako je pušten, ona zna da ga može sresti na ulici’, kaže majka 8-godišnjakinje.

Ona ujedno smatra i da je osumnjičeni pušten zbog, navodno, klimavog svjedočenja 8-godišnjakinje na sudu. ‘Kako je rekla zamjenica državne tužiteljice da je Lucija bila pogubljena, da je sve nepovezano pričala… Međutim, dijete je jasno reklo da je on nju dirao, da ju je sa stražnjeg sjedala za ruku uhvatio i povukao na prednje sjedalo. Dijete je na sudu to ponovilo. Sad, je li je njoj jakna bila otkopčana ili zakopčana, jesu li su njoj hlače bile spuštene do koljena ili do gležnjeva, ja tu zaista ne vidim neku bitnost. Poanta je u tome da su njoj hlačice i gaćice bile skinute’, rekla je majka.

Djevojčica je traumatičnu priču morala ispričati policiji, zatim sudu, na koncu i Poliklinici za zaštitu djece i mladih u Zagrebu. ‘ Nalaz iz Zagreba je jasan. Dijagnoza je spolno zlostavljanje od strane poznate osobe. Ja ne znam što njima tu nije jasno. To svjedočenje, kažem, je li vrijeme bilo oblačno ili je bilo sunčano taj dan. Jesu ti hlačice bile spuštene do gležnja ili do koljena, mislim, taj dio, jel im to sporno’, kaže djevojčičina majka.

Šok iz Državnog odvjetništva

Nakon što je već započela put oporavka, stigao je nalog Državnog odvjetništva za vještačenjem djevojčice. ‘Ja ju vodim u Osijek na terapije, guram ju naprijed. Oni ju s novim vještačenjem vraćaju na početak. I ona se sad mora sjetiti onoga što se dogodilo prije tri mjeseca’, kaže majka.

To vještačenje odrađeno je danas pa se sada čeka odluka suda hoće li biti podignuta optužnica. U međuvremenu, velika je šansa da će djevojčica na ulici susresti svog napadača. ‘Dijete od osam godina ima osjećaj srama. A on od šezdeset i nešto godina nema osjećaj srama. Želim mu samo pola moje boli. Kažem, ne znam što ona osjeća, kako je njoj, ali pola moje boli’, kaže njena majka.

Svakim novim svjedočenjem i vještačenjem djevojčica ponovno proživljava ono što joj se dogodilo na parkrialištu vinkovačke bolnice. Psihologi smatraju da se razlike u svjedočenju mogu pripisati uvjetima u kojima se dijete nalazi. Takvo što bi se, smatraju stručnjaci, moglo izbjeći snimanjem prvotnog iskaza što je već dulje vrijeme praksa na prekršajnim sudovima.

‘Navečer kad se sve smiri i legnemo, onda krenu traume onda krene plač, onda krenu suze. Ja ju pratim danas u školu, idem po nju u školu, ona ne želi ići sama iz škole, ona se boji. Ona ima strahove od njega’, očajna je majka napastovane 8-godišnjakinje.