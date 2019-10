ZLOGLASNI KAPETAN DRAGAN USKORO NA SLOBODI? Lako moguće, hrvatski zakon mu to omogućuje

Vasiljković bi uskoro mogao na slobodu jer mu to omogućava zakon uračunavajući mu u kaznu i vrijeme provedeno u zatvoru u Australiji, prije izručenja Hrvatskoj, kao i ono provedeno u pritvoru nakon izručenja

Dragan Vasiljković, poznat i kao Kapetan Dragan, uskoro bi mogao izaći na slobodu iz Kazneno-popravnog doma u Lepoglavi gdje služi zatvorsku kaznu u trajanju od 13 i pol godina zbog ratnih zločina počinjenih u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata, objavila je N1 televizija.

Vasiljković bi uskoro mogao na slobodu jer mu to omogućava zakon uračunavajući mu u kaznu i vrijeme provedeno u zatvoru u Australiji, prije izručenja Hrvatskoj, kao i ono provedeno u pritvoru nakon izručenja. Stoga je za njega pokrenut postupak uvjetnog otpusta.

Za 15-ak dana znat će se odluka

“Obzirom da je 90 posto kazne već odslužio, to je moralo biti učinjeno i to je učinjeno i kroz 15-ak dana pretpostavljamo da će se znati ide li na slobodu”, kazao je za N1 televiziju Vasiljkovićev odvjetnik Tomislav Filaković.

Puštanje nije zatražio sam Vasiljković već Centar za dijagnostiku zagrebačkog zatvora gdej se on privremeno nalazi, i to po službenoj dužnosti jer po zakonu to moraju učiniti kada osuđenik odsluži tri četvrtine pravomoćne kazne. Zadnju riječ dat će Županijski sud u Velikoj Gorici.

“To je na sudu da odluči, nije na meni da to komentiram, jer nas u tome nema”, kazao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

“Otpust je zakonit, ali gdje je pravda?”

Vrijeme od 2006. godine, kada je prvi puta uhićen u Australiji do izručenja Hrvatskoj 2015. godine, Vasiljković je proveo u australskom pritvoru. A, nakon što je te godine prebačen u splitski zatvor i nakon suđenja, lani je nepravomoćno osuđen na 15 godina zatvora za ratne zločine protiv hrvatskih vojnika i civila. Potom mu je Vrhovni sud smanjio kaznu na 13 i pol godina zatvora.

Visina kazne tada nije zadovoljila obitelji žrtava, a u splitskoj udruzi logoraša sada kažu kako su svjesni da je uvjetni otpust zakonit, ali se pitaju gdje je pravda za žrtve. Pozivaju ih da razmisle o slijedećim potezima.

