ZLATNI DEČKO HDZ-A: Duboko je konzervativan, oblikovali su ga supruga i Šeks, a premijer ga obožava zbog jedne osobine

Tko je Karlo Ressler, prvi službeno predloženi kandidat za listu HDZ-a za europski parlament koji nikada nije morao iskusiti probleme većine mladih u Hrvatskoj, ali HDZ tvrdi da ih ‘odlično poznaje’? Pričali smo s ljudima koji ga poznaju i koji ističu kako je za njegovo mjesto na listi ključno to što je 100 posto odan Plenkoviću

Nipošto slučajno, Karlo Ressler dobio je čast da bude prvi službeno predloženi kandidat za listu HDZ-a na predstojećim izborima za EU parlament. Dvadesetdevetogodišnjeg potpredsjednika Mladeži Europske pučke stranke i savjetnika premijera Andreja Plenkovića predožila je Mladež HDZ-a, a predsjednik Mladeži, Ivan Vidiš, objavio je da je Ressler odličan kandidat “zbog svog profesionalnog iskustva i odličnog poznavanja problema s kojima se mladi suočavaju u Hrvatskoj i EU-u.”

Gotovo ironično, mladi političar, koji je od prvog trenutka svog profesionalnog puta, uz nesumnjivo dobre rezultate na Pravnom fakultetu u Zagrebu, dobivao vjetar u leđa prije svega zahvaljujući svojoj stranačkoj pripadnosti, ali i obiteljskom zaleđu (posinak je Vladimira Šeksa) predstavljen je kao dobar “poznavatelj problema s kojima se suočavaju mladi.”

Kojom metodom je to Karlo Ressler, iz sigurnog stranačkog balona, proučavao probleme mladih? Na koliko natječaja za posao se javio? Koliko je odbijenica dobio? Je li podstanar? Je li dizao kredit za školovanje?

HDZ-ova zlatna mladež

Karlo Ressler je pripadnik HDZ-ove zlatne mladeži, primjer koji se izdvaja kao kontrapunkt kada se zaredaju ekscesi sinova kontroverznih HDZ-ovaca, primjerice Josipa Đakića ili Steve Culeja. Mnogi su kao i on imali priliku da se bezbrižno školuju, ali on je tu priliku doista i iskoristio. On je jedan od onih koji su ostvarili sjajne rezultate, u osnovnoj školi, pa gimnaziji, a potom i na Pravnom fakultetu. Ali takvih mladih uspješnih studenata sigurno ima mnogo.

Ključan je trenutak u kojem uspješan student Ressler postaje mladi političar, trenutak u kojem postaje dio mreže koja ga onda vodi dalje: od jedne sigurne pozicije na drugu. Nešto što većina hrvatskih mladih građana upravo izdvaja kao najveći problem pa i razlog za odlazak u inozemstvo, taj mehanizam u kojem prolaze bolje oni koji su ili stranački ili obiteljski dobro umreženi.

Ressler je bio izvrstan student na Pravnom fakultetu, bio je demonstrator na kolegiju Opća teorija prava i države (katedra koju je u vrijeme njegova studija držao Ivan Šimonović), te kasnije na katedri za građansko pravo (koju drži Tatjana Josipović). Već na drugoj godini fakulteta učlanjuje se u HDZ. U razgovoru za Večernji list, u siječnju 2018., kada je predstavljen kao autor novog HDZ-ovog statuta, objasnio je da ga je u HDZ “uvukla” tadašnja djevojka, kasnije supruga, Karla. Ona je već tada bila članica HDZ-a.

“Tada sam prilično pratio politička događanja, desni centar je moj svjetonazorski izbor, ali nisam bio član stranke”. To je bio jedan od rijetkih razgovora u kojem je objasnio i svoj odnos s Vladimirom Šeksom, svojim očuhom, jednim od političara koji je intenzivno utjecao na cjelokupni model vladanja sadašnjeg predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića.

Odnos s Vladimirom Šeksom

“Živjeli smo deset godina zajedno, raspravljali o većini društvenih, pravnih i povijesnih tema iz vremena stvaranja hrvatske države. Od njega sam mnogo naučio. Politika je zanimanje u kojem je teško odijeliti privatno od profesionalnog, ali ja imam svoj put”, izjavio je Ressler u trenutku kada je objavljeno da on priprema novi status stranke, a mnogi su se pitali radi li to zapravo u suradnji s Vladimirom Šeksom.

O mladoj pravnici Karli Ressler, supruzi Karla Resslera, koju on sam izdvaja kao ključnu osobu za svoj politički put, zna se vrlo malo. Postala je poznata široj javnosti tek kada je sudjelovala na Tradfestu, manifestaciji udruge Vigilare, održanoj 2017. godine, te je na okruglom stolu “Ljudsko dostojanstvo: Pravna situacija, borba za nerođeni život i suprotstavljanje rodnoj ideologiji” pokazala svoje neupitno “pro-life” usmjerenje, odnosno protivljenje abortusu kao “nepoželjnom društvenom fenomenu”.

Karla Resslera, savjetnika premijera Plenkovića i sada vrlo izglednog kandidata HDZ-a za izbore za EU parlament, do sada nitko nije pitao dijeli li u potpunosti uvjerenja svoje supruge, a jedan od sugovornika Net.hr-a koji je inzistirao na anonimnosti smatra da to uopće nije upitno: bračni par Ressler u potpunosti je predan katoličkim vrijednostima obiteljskog života.

Supruga je odrastala u tradicionalnoj dalmatinskoj obitelji

U pojedinim medijima već je objavljeno da je supruga Karla rođena u Šibeniku, gdje je završila i gimnaziju, a da je živjela u Pirovcu “u dalmatinskoj obitelji s naglašenim domoljubnim nabojem”, a Net.hr saznaje da se radi o obitelji Rančić – za koju se prije svega naglašava da je tradicionalna katolička obitelj.

“Više su okrenuti Crkvi, nisu toliko eksponirani u HDZ-u”, kaže naš sugovornik. Mlada Karla Rančić je ipak nepogrešivo izabrala članstvo u Mladeži HDZ-a već pri kraju gimnazije. Radi se više o činjenici da se već kod srednjoškolske djece u Hrvatskoj uvriježilo uvjerenje da je za proboj u budućnosti dobro ući u neku od velikih stranaka, da je to pomoćni mehanizam za napredovanje, nego o nadahnuću političkim idejama.

Kao kandidat na listi za EU parlament Karlo Ressler sigurno će se naći u situaciji u kojoj će se morati preciznije odrediti i o svjetonazorskim temama. Primjerice, on je savjetnik premijera Andreja Plenkovića koji je, uz uvodni tekst “pojašnjenja”, ipak progurao ratifikaciju Istanbulske konvencije, a njegova supruga je pripadnica pokreta koji je upozoravao na “prijetvorni i protuzakoniti karakter” te iste konvencije. To je nesumnjivo jedno od pitanja na koje se ne može odgovoriti – neodređeno.

‘Iznimno otvorena osoba’

“Ne, nikada nisam od njega čuo izrazite konzervativne, pro-life stavove, no, zapravo, nije niti bilo prilike da o tome razgovaramo”, kaže nam u kratkom razgovoru Daniel Mondekar, konzultant za EU pitanja, poznati SDP-ovac, bivši predsjednik Odbora za europske poslove u Hrvatskom saboru. Mondekar se prisjeća da je upoznao Resslera jer su zajedno pohađali Akademiju za politički razvoj, a kasnije je bio često u prilici komunicirati s njim kada je bio na čelu Odbora za europske poslove, a Ressler je bio jedan od asistenata u uredu tadašnjeg europarlamentarca Andreja Plenkovića.

“Ressler, Smetiško i Milić… pamtim ih kao predane mlade ljude koji su redovno dolazili na sjednice Odbora i angažirano pratili sve teme koje su se ticale Hrvatske i EU-a”, prisjeća se Mondekar. “Ressler je bio iznimno otvorena osoba, uvijek znatiželjan. Reći ću primjer s jednog puta na konferenciju u Budvu. Putovali smo autobusom, stali smo na kratkoj pauzi, a Karlo Ressler nam je samo ‘nestao’ iz vida… spazio je lokalne ribare i odmah je krenuo razgovarati s njima. To je ‘tipičan Karlo’, znatiželjan, želi upoznati ljude. Mislim da je on odličan izbor za listu za EU parlament i ako uđe u Parlament – uvjeren sam da će biti odličan zastupnik” kaže Mondekar.

A što kaže na najavu iz Mladeži HDZ-a da “Ressler dobro poznaje probleme mladih”? Mondekar nudi obrazloženje u smjeru “da se možda mislilo na politike, zakonodavstvo…”.

Bezlični javni nastupi i politička plahost

Karlo Ressler je zapravo iznimno malo nastupao u medijima. Tek nedavno, nakon što je objavljen stranački plan da će izbori za EU parlament biti prilika da se pokažu nove snage HDZ-a, počeo je i nastupati, komentirati i najavljivati stranačke poteze. U samo nekoliko dana dao je intervju tjedna za radio Laganini, nastupio u Temi dana nakon HRT-ovog središnjeg Dnevnika, a gostovao je i na N1 televiziji. No teško je izdvojiti bilo koju izjavu koja bi ga profilirala kao novog hrvatskoj političara.

Karlo Ressler, koji je volio naglašavati svoje sudjelovanje u debatnim klubovima još u studentsko doba, sada kada je u prilici otvoreno i direktno komunicirati s medijima pokazao je svoju veliku političku plahost, oprez. Nije zabljesnuo niti jednom neobičnom ili originalnom izjavom. O Lici je, nakon izbora u Ličko-senjskoj županiji, rekao da je to “predivan dio Hrvatske koji ima brojne potencijale koji nisu dovoljno iskorišteni”, a o predsjedničkim izborima da će “predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uz podršku HDZ-a opet pobijediti”.

Na seriju pitanja (u intervjuu za N1) što misli o Viktoru Orbanu, je li on populist, ima li Mađarska problem i kako će se HDZ postaviti ako će europski pučani glasovati o isključenju Orbanove stranke nije se mogao izvući nikakav precizan odgovor, Ressler je inzistirao na tome da i HDZ s Orbanovom strankom dijeli “osnovne vrijednosti” kakve dijele i sa svim drugim strankama europskih pučana. Bježao je u konstatacije kako je oko toga HDZ ili premijer Plenković “jasno komunicirao” ili u dosadne, naravno diplomatične, složence rečenica iz kojih se ne može dešifrirati njegov osobni politički stav.

Ressler je Plenković bez bahatosti (zasad)

Zapravo, govori vrlo slično kao Andrej Plenković u svojim ranim istupima. Nema, doduše, kod Resslera onog plenkovićevskog garda koji se doima kao čista bahatost, ali i to je Plenković stekao zapravo tek kasnije, kada je postao premijer. Ressler djeluje (za sada) simpatičnije i jednostavnije. No, mnogi u HDZ-u nisu impresionirani ekspresnim usponom Šeksova posinka. Nitko mu ne osporava obrazovanje niti znanje, ali ipak prevladava uvjerenje da je napredovao prije svega zato jer potječe iz Plenkovićevog “gnijezda”, jer je bio asistent u njegovu uredu i uvjerio Plenkovića da će mu biti apsolutno lojalan.

“Ne treba Plenković nekog tko će nastupati politički spretnije, drugačije ili bolje od njega. On potiče to crtu pasivnog sljedbeništva. I kod Rasslera i kod svih ostalih svojih asistenata. Za njih je siguran da neće iskoračiti iz njegova kruga”, komentira jedan od članova HDZ-a. Mnogi su uvjereni da će Ressler i svoje “pro-life” uvjerenje prilagoditi u skladu s uputama Andreja Plenkovića. Jer i Plenković povremeno treba malo više pravih katolika, a povremeno ih gurne malo dalje od sebe.

Stranački i obiteljski background bili su presudni

“Ressler i ekipa su mladi političari, pragmatični, nema tu strastvenog izgaranja ni za kakvu ideju, kao što je toga bilo kod stare garde HDZ-ovaca. Karijera prije svega”, komentira jedan od poznavatelja unutarstranačkih prilika. Prvo ime na HDZ-ovoj listi kandidata za EU parlament zapravo daje jasnu poruku članovima HDZ-a koji je to poželjan put za napredovanje u Plenkovićevu HDZ-u, ali i prešutno potvrđuje ono što već dugo osjeća cjelokupna Hrvatska: nije dovoljno da ste “samo” pametni i obrazovani. Presudno je da se umrežite u HDZ.

Bi li pametan i obrazovan Karlo Ressler postao asistent u uredu europarlamentarca Plenkovića da nije bio i nešto više? Da nije bio obiteljski vezan i imao preporuke iz HDZ-a? Sigurno ne bi. Svi Plenkovićevi asistenti birani su upravo po tom obrascu, po modelu koji oni mladi koji su otišli iz Hrvatske spominju kao najčešći uzrok svog odlaska iz Hrvatske.