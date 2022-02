Imunolog Zlatko Trobonjača jutros je za HRT komentirao visoke brojke preminulih od covida-19 u Hrvatskoj, nakon što je jučer potvrđeno 64 umrlih.

"Velika je to tragedija što se događa u našem društvu, svaki dan nam 50, 60 ljudi umre, to su ogromni brojevi. Po smrtnosti stojimo jako loše u Europi, pa u svijetu. Kada broj inficiranih počne padati, i u tjednima nakon toga brojevi umrlih su i dalje visoki. Broj umrlih je visok jer smo jako slabo procijepljena zemlja, u EU spadamo među najlošije poput Rumunjske i Bugarske. Dođe vas zapravo sram da ne spadate u kategoriju zemalja poput Danske, Švedske ili Portugala", naglasio je Trobonjača.

U vremenu krize u Ukrajini i divljanja cijena, fokus je pomjeren s pandemije na druge stvari. "Ljudima smo vjerojatno već dosadili s ovim pričama o koroni, no činjenica je da imate autobus mrtvih svaki dan. To se ne može ignorirati, to se događa te se mi kao društvo s time moramo suočavati", smatra Trobonjača.

Godine izgubljenog života

Trobonjača tvrdi da su bespredmetne rasprave je li netko umro od ili sa covidom-19. To se, prema njegovu mišljenju, nikada ne može znati.

"Ako netko primjerice boluje od teške srčane insuficijencije te potom dobije COVID i umre, vi teoretski ne možete znati je li umro s COVID-om ili od covida. Jedino ima smisla govoriti o godinama izgubljenog života. Vi možete kod određene statistike vidjeti koliko COVID skraćuje život. Prema nekim istraživanjima, to iznosi u nekim zemljama, oko 13 godina za muškarce, a oko 11 godina za žene. Dakle, u prosjeku kada govorimo je tako, ljudi koji su dobili COVID manje toliko žive u odnosu na one koji nisu. Po toj činjenici možemo zaključiti da je covid smrtonosna bolest koja skraćuje život. Naročito onima koji imaju bolesti, a ponekad i oni punog zdravlja loše završe", objasnio je.

Istaknuo je da je teško reći hoće li se covid potvrde ukinuti te da bi se u ovoj situaciji trebalo docjepljivati. Zdravstveni sustav se treba štititi, docijepljene osobe prenose manje virusa, a kontrola se može raditi covid potvrdama. "Ako brojke padnu, nadamo se da hoće, možda ćemo moći razmišljati o njihovu ukidanju i u zdravstvenim te socijalnim institucijama."

Trobonjača je rekao da je velik problem u Hrvatskoj i u mnogim zemljama svijeta da se ogromne količine cjepiva bacaju u smeće, usprkos tome što mnogi umiru od te bolesti.