Interes za cijepljenjem protiv koronavirusa se ipak povećava, a mnogi se pitaju trebaju li prije primanja booster doze izmjeriti razinu antitijela što se radi u nekim zemljama.

Imunolog Zlatko Trobonjača smatra da zbog enormnih troškova, ta praksa nema većeg smisla, iako neke zemlje, poput Švicarske, prije primjene treće doze provode praksu mjerenja razine antivirusnih protutijela u plazmi, piše Jutarnji list. Naglasio je kako u kontaktu s virusom ili cijepljenjem stvaramo bateriju, repertoar različitih protutijela koja se lijepe po virusnim proteinima.

Nešto ipak možemo pretpostaviti

"Među njima najvažnija u imunosnoj zaštiti od neke buduće infekcije su ona usmjerena na S-protein koja mogu neutralizirati virus, a to znači onemogućiti mu vezanje na stanični receptor. Koliko takvih neutralizacijskih u ukupnoj masi antivirusnih protutijela imamo nije lako znati. Da bismo saznali morali bismo raditi tzv. test neutralizacije virusa koji je kompliciran i skup i rutinski se ne provodi. Doduše, u novije vrijeme pojavili su se testovi, poput Siemens Healthineers, SARS-CoV-2 IgG Antibody Test (sCOVG), koji deklariraju određivanje plazmatske koncentracije samo onih protutijela na neutralizacijske epitope S-proteina, no upitno je u kojoj mjeri se ona poklapaju s protutijelima koja svaka inficirana ili cijepljena osoba razvija djelovanjem svog vlastitog imunosnog sustava", pojašnjava, dodajući da izmjerena koncentracija antivirusnih protutijela i deklarirana u arbitrarnim jedinicama testova različitih proizvođača je znak da je osoba ili došla u kontakt s virusom ili je cijepljena, no u kojoj mjeri je zaštićena od buduće infekcije nemoguće je sa sigurnošću znati.

"Ipak, ako je izmjerena koncentracija protutijela izrazito visoka, možemo pretpostaviti da među njima ima dovoljna količina i onih zaštitnih, neutralizacijskih protutijela", kaže Trobonjača.