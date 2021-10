Imunolog Zlatko Trobonjača gostovao je u Dnevniku HRT-a, gdje je komentirao novu delta plus-varijantu virusa., koja je sve češća u Velikoj Britaniji, a bilježe se i prvi slučajevi u Europskoj uniji.

"Treba znati da delta varijanta ima preko 50 podvarijanti, sve one imaju tipične mutacije koje nalazimo u delta virusu, ali postoje i dodatne mutacije koje ih onda svrstavaju u podvarijante. Takav soj je AY.4.2 koja se i nazvala kao delta plus jer ima dvije dodatne mutacije u proteinu šiljka. S te dvije mutacije čini se da se virus nešto brže širi, a to se zaključilo u Engleskoj budući da od kraja lipnja kada je otkriven pa do sada od svih izolata on obuhvaća oko 10 posto, ali se vidi taj trend porasta“, kazao je.

Rekao je da ne vjeruje da će to biti nešto posebno teža klinička slika u odnosu na izvornu delta-varijantu.

Nema razloga za paniku

"Nema razloga za paniku, ali treba to pratiti i vidjet ćemo što će se dalje događati“, rekao je Trobonjača.

"Znamo da je originalna delta varijanta donekle imunoevazivna, a to znači da može izbjegavati postojeću imunost koju je čovjek stekao. Ta imunoevazivnost nije toliko značajna kao u drugim varijantama Sars-Cov-2 virusa, primjerice u beta koji je najviše imunoevazivan, ovdje je na razini 20-ak posto što znači ako imate antitijela da vas cirka 80 posto tih antitijela štiti, a 20 posto ne. To znamo i po cijepljenima, da se daleko više cijepljenih može inficirati s delta varijantom nego što to može s prijašnjim varijantama“, rekao je.

Dodao je da su sve najopasnije varijante nastale su 2020. prije dolaska cjepiva.