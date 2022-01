U prva tri tjedna ove godine zaraženo je 25.000 djece, a toliko zaražene djece imali smo od siječnja do listopada lani, piše danas Večernji list. A broj zaraženih u školama iz dana u dan raste pa će do kraja ovog tjedna, kako zbog zaraženih učenika i onih kojima je izdana mjera samoizolacije tako i zbog zaraženih nastavnika, profesora i učitelja, na hibridnom modelu nastave, dakle online, raditi 215 osnovnih i srednjih škola. Samo u Zagrebačkoj županiji online nastava ovaj tjedan provodit će se u 20 škola, i to većinom osnovnih.

U Zagrebačkoj županiji je 637 osnovnoškolaca pozitivno na covid, a u srednjim školama 121 učenik. Zagrebačka županija prometnula se i u županiju s najviše učenika u samoizolaciji pa se i ovaj tjedan nastava održava online. Mjera samoizolacije izdana je za 322 učenika srednjih i 2953 učenika osnovnih škola.

Nisu svi učenici upisani u evidenciju

Te brojke, doduše, treba uzeti s rezervom, upozoravaju u Ministarstvu obrazovanja, jer zbog velikog broja zaraženih početkom ovog tjedna nisu svi učenici upisani u evidenciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Osim Zagrebačke županije i Grad Zagreb je u vrhu po broju pozitivnih učenika i nastavnika, ali i prvi po broju školskih djelatnika kojima je izdana mjera samoizolacije. Tako je u glavnom gradu pozitivno 2413 učenika osnovnih i 872 učenika srednjih škola, a 361 je djelatnik u obrazovnim ustanovama pozitivan.

Karlovačka, Virovitičko-podravska i Ličko-senjska županija imaju najmanje pozitivnih učenika, ali i u te tri županije među pozitivnima je najviše osnovnoškolaca. U Ličko-senjskoj županiji, prema dostupnoj statistici, 40 je pozitivnih učenika osnovnih škola, ali je u toj županiji zbog zaraženih učenika mjera samoizolacije izdana za 315 osnovnoškolaca jer se pojavom jednog pozitivnog u razredu šalju svi učenici tog razreda u samoizolaciju. U spomenutoj županiji je i 17 zaraženih školskih djelatnika.

Promatramo li po modelu nastave, najviše je učenika na online nastavi u Osječko-baranjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji te u Gradu Zagrebu, a primjerice u Karlovačkoj županiji samo je jedna škola i to Osnovna škola Vladimira Nazora u Dugoj Resi, prešla na online nastavu, koja će, barem zasad, trajati do kraja ovog tjedna.

Promatramo li sveukupno, 12.053 učenika u Hrvatskoj pozitivna su na covid-19, od čega 9134 osnovnoškolca i 2919 srednjoškolaca, pišu novinari Večernjeg lista Zoran Vitas i Lana Kovačević.

Trobonjača: 'Nemamo previše izbora'

Imunolog Zlatko Trobonjača kaže da se djeca i mladi doista često zaraze u školi, vrtiću, jaslicama ili na fakultetu. Istaknuo je da je virus jako zarazan i da zahvaća djecu u velikoj mjeri.

"Kako zahvati koji razred, tako se ide u samoizolaciju. Nemam trenutačno podatak koliko je razreda sada u samoizolaciji, ali vjerojatno ih je jako puno. Ono što se može napraviti jest cijepiti djecu u onoj populaciji u kojoj se djeca mogu cijepiti i tako ih zaštititi, a to je maksimum koji se može napraviti. Čekati da se omikron smiri, a za to vrijeme zaustavljati školu pa nastavljati, mislim da nema smisla jer bi se omikron nakon toga ponovo uvukao u razrede. Jako je teško zaustaviti tako zarazan virus.

Vidimo da i Kina ima velikih problema s omikronom, a strahovito puno novca i resursa ulaže u tzv. zero COVID strategiju, ali ne vjerujem da će i uspjeti. Virus je naprosto previše zarazan da bi ga se moglo zaustaviti. Slično je i s Novim Zelandom i Australijom. A to su i društva koja su izolirana, ne kao naše koje je otvoreno i živi od turizma i ugostiteljstva. Ako sada spriječite širenje u nekoj populaciji, školu u nekom trenutku morate otvoriti i time ćete tu populaciju opet izložiti virusu. Ono što ima smisla jest da populaciju što je moguće više zaštitimo cijepljenjem, i ništa drugo. Treće opcije teško da ima. Čekati da virus nestane sam nema smisla jer to može trajati tko zna koliko. Nemamo previše izbora", kaže dr. Trobonjača.

On tvrdi da djeca nisu superširitelji. "Ne, to je izraz za one koji odjednom zaraze više ljudi, jako puno. O tome se govorilo u početku širenja virusa kada je bilo slučajeva da je jedna osoba zarazila i više desetaka drugih. Djeca mogu zaraziti svoju okolinu, a to je njihova obitelj. I to je čest slučaj, ona najčešće nisu cijepljena, često se zaraze, i nose puno virusa pa i zaraze svoju okolinu. K tome sada dijete u razredu koje je zaraženo zarazi puno više djece", rekao je Trobonjača za Večernji list.