Imunolog prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci procjenjuje da će peti val epidemije u Hrvatskoj krenuti tijekom siječnja.

"Ne znam kako će to naše društvo prihvatiti. Ljudi su već umorni od epidemije. I ja sam deprimiran jer sam se nadao da će to sve skupa završiti, a onda nas je poklopio omikron. Bit će puno zaraženih, ljudi koji će ostajati kod kuće, bit će puno problema, neki će i završavati u bolnici, a broj hospitaliziranih i umrlih će se povećati. Sve skupa mi ne izgleda ni malo simpatično", kazao je Trobonjača za Jutarnji list.

'Eksplozivno se širi. Tako će biti i kod nas'

"Čini se da je omikron prilično zarazniji od dosad prevladavajuće delta varijante i svih dosadašnjih varijanti. Izuzetno snažno se prenosi zrakom kapljičnom infekcijom i infektivna doza potrebna da zarazi čovjeka je vrlo mala. Eksplozivno se širi po Južnoafričkoj Republici i Velikoj Britaniji i po svemu sudeći će tako biti i kod nas. Znamo da podosta izbjegava imunost što znači da će se moći inficirati i dobar dio onih koji su cijepljeni i koji su preboljeli covid. Na svu sreću stečena stanična T limfocitna imunost, koja nas inače štiti od teških oblika bolesti i smrti, štititi i od omikrona. Čini mi se da u tom valu koji nam slijedi, neće biti velikih posljedica i da smrtnost od ovog virusa ipak neće biti tako velika", govori Trobonjača.

Toliko je mutirao da ni oni koji su preboljeli neće biti zaštićeni

Naglašava da su i do sada oni koji su završavali u bolnicama u 75 posto slučajeva bili necijepljeni što znači da cijepljenje štiti o težih oblika bolesti. Oni koji su preboljeli su do sada također bili dobro zaštićeni. No, omikron soj je, dodaje Trobonjača, toliko mutirao da se čini da ljudi koji su preboljeli alfa ili delta varijantu neće biti tako dobro zaštićeni od zaraze, ali će ipak biti zaštićeni od teškog oblika bolesti.