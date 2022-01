Imunolog Zlatko Trobonjača gostovao je večeras u HTV-ovom središnjem Dnevniku, gdje je kazao kako soj koronavirusa omikron uzrokuje blaže oblike bolesti, ali da ipak treba biti oprezan te da još nije vrijeme da se u potpunosti opustimo.

Rekao je i da je u našem društvu bila određena količina imunosti stečena od prijašnjih sojeva i cijepljenjem, pa je i to još jedan razlog zašto vidimo blaže kliničke slike i bolnice nisu pune. Kaže da unatoč tome treba biti oprezan.

"Budući da ova omikron epidemija traje svega 20-ak dana, dakle, to je premalo vremena da bismo zaključili da taj virus nije opasan i da on neće dovesti do povećanja hospitalizacija i tako dalje, i zaista nije vrijeme da se u potpunosti još opustimo u tom smislu", poručio je Trobonjača.

Nije pametno popuštati mjere

Kaže da u ovom trenutku, s obzirom na ipak veliki broj novozaraženih i relativno velik broj ljudi u bolnicama u Hrvatskoj, još uvijek nije pametno razmišljati o popuštanju mjera. Trobonjača je rekao i da će razina kolektivne imunosti, koju stječemo cijepljenjem i docjepljivanjem, ali i preboljenjem, u konačnici zaustaviti i ovaj virus.

"Što je virus infektivniji, što se lakše prenosi, ta je onda razina kolektivne imunosti puno veća. Ja pretpostavljam da bi za ovaj virus ta razina bila vjerojatno i preko 90 posto", rekao je Trobonjača.

Zaključio je da će se budući soj, ako bude imunoevazivan - u stanju izbjegavati imunost koja postoji u nama - možda proširiti u većoj mjeri, ali da bi, ako ga budemo mogli kontrolirati - "a vjerojatno hoćemo" - epidemija visoke razine mogla s vremenom, pogotovo u drugom dijelu godine, prijeći u endemiju te se smirivati tijekom idućih godina.

Irska ukida restrikcije

Među zemljama koje planiraju ukinuti covid mjere je i Irska, koja će u subotu ukinuti gotovo sve covid restrikcije jer veliko povećanje broja zaraženih nije dovelo do velikog povećanja broja ljudi koji trebaju bolničko liječenje, rekla je ministrica Helen McEntee. Prošli je tjedan ova zemlja imala drugu najveću incidenciju zaraženih koronavirusom u Europi, ali i jednu od najvećih stopa procijepljenosti booster dozom pa je broj teško bolesnih od covida-19 puno manji nego u prethodnom vrhuncu.

Ukidanje restrikcija planira i Velika Britanija, a o njima intenzivno razmišlja i Izrael.