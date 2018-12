ZLATKO KOMADINA: ‘Ne radim ljudima iza leđa, pa tako ni Bernardiću’

Prema medijskim napisima, na posljednjoj sjednici Predsjedništva SDP-a Komadina je kazao Bernardiću da bi on, na njegovu mjestu, zatražio da Predsjedništvo glasa ima li povjerenja u njega kao predsjednika stranke

Predsjednik primorsko-goranskog SDP-a i potpredsjednik stranke Zlatko Komadina poručio je u ponedjeljak s božićno-novogodišnjeg druženja županijskog i riječkog SDP-a da je ta stranka odgovorna za očuvanje socijaldemokracije u Hrvatskoj, ali i kao oporba HDZ-u kako ne bi u toj stranci prevladale desne opcije.

Komadina je izjavio kako je stabilnost u SDP-u nešto za što su svi u stranci odgovorni, te da se ne bi trebali prozivati međusobno po medijima.

Novinari su ga pitali kako tumači tvrdnje riječkoga gradonačelnika i člana Predsjedništva gradskog SDP-a Vojka Obersnela da je za stanje u SDP-a i pad rejtinga odgovoran ne samo predsjednik stranke Davor Bernardić, nego i dio vodstva, među njima i on kao potpredsjednik stranke te čelnik Glavnog odbora Erik Fabijanić.

Komadina je odgovorio da on i Obersnel imaju različite stavove, pa tako i po tom pitanju, a razlikuje ih i to što on osobno o SDP-u govori u stranci, jer o tome nije primjereno govoriti u javnosti.

Ne radim ljudima iza leđa, pa tako ni Bernardiću

“Ne radim ljudima iza leđa, pa tako ni Bernardiću. U specifičnim okolnostima u kakvima je SDP, smatram da je uvijek dobro provjeriti imate li povjerenje”, rekao je. Naime, prema medijskim napisima, na posljednjoj sjednici Predsjedništva SDP-a Komadina je kazao Bernardiću da bi on, na njegovu mjestu, zatražio da Predsjedništvo glasa ima li povjerenja u njega kao predsjednika stranke.

Erik Fabijanić je rekao da će se na sljedećoj sjednici Glavnog odbora govoriti o financijskom planu SDP-a i o nekim politikama stranke, kao što je radno zakonodavstvo, visina plaća i mirovina. “Bernardić je kao predsjednik neposredno izabran, a oni koji smatraju da ga treba smijeniti moraju to provesti sukladno Statutu i mehanizmima stranke”, kazao je Komadina.

Upitan o mogućim kandidatima SDP-a za predsjednika države, odgovorio je da će o tome odlučiti tijela stranke.

Milanović se distancirao od SDP-a i može biti samo nezavisni predsjednički kandidat

Na pitanje je li bivši čelnik stranke Zoran MIlanović mogući kandidat, Komadina je rekao da se Milanović distancirao od stranke te da može biti samo nezavisni kandidat. “Kao stranački kandidat je sebe diskvalificirao”, rekao je.

Predsjednik riječkoga SDP-a Marko Filipović iznio je pregled aktivnosti stranke na nacionalnoj i lokalnoj razini. Ustvrdio je da je SDP demokratska stranka u kojoj članovi imaju pravo na svoje stavove, odgovarajući na novinarski upit da komentira sukobe Obesnela i Komadine. Istaknuo je kako ti sukobi nisu svjetonazorski, nego koncepcijski te da je više riječ o razmimoilaženju mišljenja.

Izrazio je zabrinutost padom rejtinga, ustvrdivši da je jak i stabilan SDP potreban kao “jedina brana valu konzervativizma”.