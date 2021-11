Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek bila je na sastanku koji je prekinuo istragu u slučaju bivše ministrice Gabrijele Žalac, piše u ponedjeljak Jutarnji list, pozivajući se na više neimenovanih izvora iz Državnog odvjetništva.

Nadzor DORH-a nad "predmetom Žalac" je završen i sada je, šahovskim rječnikom, na potezu Zlata Hrvoj-Šipek, glavna državna odvjetnica. I u DORH-u i u Uskoku svi s nestrpljenjem očekuju rasplet nakon što je glavna državna odvjetnica šefici Uskoka, doduše sam usmeno, priopćila u srijedu da od sutra više nije šefica Uskoka, što je Vanja Marušić i prenijela svojim zamjenicima.

Ali dok ne dobije formalnu odluku o razrješenju, ona je i dalje šefica Uskoka pa bi u slučaju da o nekom predmetu neki od njezinih zamjenika mora izvijestiti glavnu državnu odvjetnicu, ona trebala biti nazočna u uredu Hrvoj-Šipek u Gajevoj.

Postoje iznimke

Iznimke postoje samo u slučaju službene spriječenosti, bolovanja ili godišnjeg odmora i tada šeficu Uskoka mijenja njezina prva zamjenica, a to bi u ovom slučaju bila Marija Vučko. Ali, sve dok je Vanja Marušić šefica Uskoka, ustaljena je praksa da ona sa svojim zamjenikom ide u Gajevu "referirati" o nekom predmetu, a nije niti izuzetak da šefovi iz Gajeve dođu u Uskok na brifing o nekom predmetu. No, taj tehnički dio zapravo je u ovom slučaju samo tehničko pitanje.

Ono što je suštinski bitno, a to je, kako je Jutarnjem listu potvrđeno iz nekoliko izvora, da su Zlata Hrvoj-Šipek, glavna državna odvjetnica, i Darko Klier, voditelj kaznenog odjela DORH-a, bili do u detalje upoznati s "predmetom softver i rezultatima izvida protiv Gabrijele Žalac" na sastanku u tužiteljstvu još u lipnju 2020. godine.

O predmetu je u svojstvu zamjenice ravnateljice Uskoka izvijestila Aleksandra Vučinić, koja je bila zadužena za taj predmet i koja je na rad u Uskok bila upućena iz riječkog ODO-a, u koji se u međuvremenu i vratila. Na tom je sastanku bila i njezina šefica Vanja Marušić, koja osim što je šefica Uskoka je i zamjenica glavne državne odvjetnice.

To nije 'zatvoreni' predmet

Nakon što su "pretresli" cijeli predmet prihvatili su zaključak tužiteljice da u danom trenutku nema elemenata za otvaranje istrage. Međutim, to ujedno ne znači da je to "zatvoreni predmet", kako se ovih dana spekuliralo u medijima, te da je upravo Vanja Marušić bila ta koja je to inicirala, navodno želeći zaštititi nekog iz sfere politike, već se naprosto procijenilo da nema elemenata za pokretanje postupka.

Izvješće tužiteljice i njezin zaključak prihvatili su svi prisutni. Uostalom, kako se doznaje iz tužiteljstva da je Zlata Hrvoj-Šipek smatrala suprotno, kao i voditelj kaznenog odjela, i da su tražili da se ide u istragu i postupak, to bi se moralo provesti, donosi Jutarnji list.