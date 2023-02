Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek na sjednici Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora podnosi izvješće o radu državnih odvjetništava u 2021. godini.

Oporba je prikupila 30 potpisa potrebnih kako bi na vrh saborskog dnevnog reda pogurali točku o izvješću glavnog državnog odvjetnika.

Nikola Grmoja stoga je na početku rasprave rekao da je skandalozno da oporbeni zastupnici moraju skupljati potpise da se iznese izvješće. Iznio je kronologiju smjene bivšeg glavnog državnog odvjetnika. Hrvoje Zekanović je odmah upozorio na kazneno djelo te je uručio kaznenu prijavu protiv Grbina zbog nepripadajuće imovinske koristi. Dobio je opomenu.

Kadrovski problemi u Uskoku

Zlata Hrvoj Šipek potom je iznijela izvješće za 2021.

"Imamo 725.628 predmeta pred sudovima. Strukturu čine 227.000 novih predmeta. Riješeno je 227.750 predmeta, više nego 2020. Zadržana je stopostotna ažurnost i nastavljen trend smanjenja broja predmeta.

Zbog mjera Ministarstva pravosuđa intenzivira se rad sudova što DORH s postojećim kapacitetima teško prati. Realno je za očekivati zastoje jer nećemo moći pokriti sve rasprave. Zbog velikog broja rasprava past će broj predmeta, bit će manje odluka. Predlažem odobrenje broja dužnosnika u DORH-u jer će doći do odljeva i odlaska kadrova.

USKOK je imao i kadrovskih problema nakon imenovanja na mjesta europksih tužitelja.

Broj predmeta u radu DORH-a od 2017. do 2012. povećava se zbog priljeva novih predmeta" , kazala je Hrvoj Šipek, piše N1.

O zastupanju RH pred inozemnih sudovima, posebno vezano uz međunarodne arbitraže, rekla je da se protiv RH vodilo 11 arbitražnih postupaka.

Predsjedavajući Mišel Jakšić prozvao je sve zastupnike koji su se javili za repliku. Riječ je prvi dobio Marin Miletić.

"Shvaćam da je nepošteno rad državnih odvjetnika promatrati kroz nekoliko atraktivnih predmeta, ali to je nemoguće izbjeći. Ako iznosite svoja mišljenja u izvješću, to bi se moglo protumačiti kao pritisak. Zašto nisu saslušani oni iz afere Hrvatskih šuma, jesu li obavljeni izvidi, kako su probijeni izvidi kaznenih djela?", rekao je Miletić.

'Zašto neki predmeti završe u ladicama?'

Peđa Grbin pitao je sljedeće: "Zašto određene istrage i predmeti završe u ladicama kad se u njima pojave inicijali A.P.?"

"Na to bih voljela na koje predmete mislite jer predmeti se odrađuju dinamikom kako pristižu i kako se provode izvidi, a to ovisi o brojnim objektivnim činjenicama. Ako mislite na poruke, ako znamo da ima preko tri milijuna digitalnih dokaza, njihova analiza traje mjesecima i godinama. Nemoguće je očekivati da to napravimo s ovim brojem ljudi.", odgovorila je Hrvoj Šipek.

Mirela Ahmetović pitala je smatra li da je pod pritiskom.

"Prema zakonu o DORH zabranjuje se svaki oblik pritiska na DORH. Ovo smatram pritiskom jer je sjednica koja je bila sazivana oblik pritiska na DORH da se donesu odluke koje u ovom trenutku odgovaraju dijelu političkih struktura. Očito se približava predizborna kampanja i da je to u funkciji toga", rekla je Hrvoj Šipek.