ZLATA ĐURĐEVIĆ: ‘Ako me Sabor ne izabere, neću se javiti na novi javni poziv; Nemam potrebe dalje sudjelovati u političkim procesima’

Kandidatkinja predsjednika države za predsjednicu Vrhovnog suda Zlata Đurđević izjavila je u utorak da se neće javljati na novi javni poziv ako je Sabor ne izabere na tu dužnost jer, istaknula je, nema potrebu dalje sudjelovati u političkim procesima.

“Ako me Sabor ne izabere, neću se javiti na novi javni poziv DSV-a za predsjednika Vrhovnog suda. Ja sam se zaista svim svojim znanjem, integritetom i odgovornošću stavila na raspolaganje i predsjedniku države i Saboru. Ako oni to ne podrže, na drugi poziv se neću javljati. Imam svoje zanimanje i radno mjesto koje me u potpunosti ispunjava i zaista nemam potrebe dalje sudjelovati u političkim procesima“, izjavila je Zlata Đurđević novinarima nakon sjednice Odbora za pravosuđe na kojoj je sudjelovala kao vanjska članica.

Đurđević je šefica Katedre za kazneno procesno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu i kandidatkinja je predsjednika RH Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda.

“Odbor je donio jako dobru odluku i mislim da se trebaju ispitati svi kandidati jer odbor na transparentan način mora odlučiti o svim kandidatima i dati mišljenje”, prokomentirala je zaključak odbora koji će pozvati svih petero kandidata na ispitivanje kako bi mogli raspravljati o njihovim programima.

“Očekujem da će Sabor odlučiti na temelju Ustava i zakona”, kazala je upitana za činjenicu da nema potporu HDZ-a, naglasivši da nije u političkoj borbi te da ne namjerava komentirati ima li političke šanse ili ne.

“To mi je predložio predsjednik republike, nakon toga sam se javila na javni poziv i nikakav zakon nisam prekršila. Na prvi poziv se nisam javila kao što nisu ni brojni drugi kvalificirani kandidati. Dapače, predsjednik vlade isto tako ima uvjete da bude predsjednik Vrhovnog suda pa se nije javio. Imao je svoje razloge, a ja sam isto imala svoje razloge jer nisam vjerovala da bi me predsjednik države predložio. Osim toga, istovremeno sam bila u postupku za sutkinju Europskog suda za ljudska prava i, jednostavno, ne javljam se na više stolica istovremeno“, pojasnila je, odgovarajući na upit o prijeporima vezanima uz svoju kandidaturu.

Ustavni sud naknadno otvorio mogućnost ponavljanja javnog poziva

“Kada mi je predsjednik republike to ponudio, prihvatila sam, s tim da je to bilo nakon što je on rekao da neće prihvatiti nijednog kandidata koji se tada javio na poziv, što znači da je u tom trenutku prvi poziv završio jer je on ovlašteni predlagatelj. Nakon toga, rekla sam mu da ću se javiti na drugi poziv, što sam i učinila”, kazala je. Još jednom je otklonila mogućnost da je nezakonito postupila jer je, ustvrdila je, tek Ustavni sud svojom odlukom naknadno otvorio mogućnost ponavljanja javnog poziva.

Neobičnim smatra tumačenja o “pogrešnom putu jer se vezala za predsjednika“ jer, istaknula je, predsjednik je ovlašteni ustavni predlagatelj, a osim toga, dodaje, valjda bi trebala biti čast kada te predloži netko tko uživa povjerenje većine naroda.

“Ako 1. srpnja ne bude izabran predsjednik Vrhovnog suda, sudska vlast u tom trenutku postaje potpuno hermetički zatvorena. Narod, kroz svoje predstavnike, nema više mogućnost utjecati na taj dio vlasti. Sudovi će funkcionirati i dalje, ali demokratski legitimitet neće više postojati. Mi smo demokratski sustav i građani Hrvatske moraju imati mogućnost, a to im i Ustav garantira, da imaju utjecaj preko Sabora i predsjednika koji imaju odgovornost da izaberu čelnika sudbene vlasti sukladno mandatu koji su dobili kao političari. To je njihov mandat”, upozorila je Đurđević.

Odbacila je navode da je privilegirana kao kandidatkinja jer je bila na sjednici odbora, pojasnivši da se na sjednicu odazvala kao vanjska članica, kao što se i uvijek odaziva, ali nije sudjelovala u njezinu radu. “Ne vidim u čemu bi bio moj privilegirani položaj, kandidati nisu ispitivani, ja sam članica Odbora i mogla sam sudjelovati u raspravi, a ni članovi Odbora to nisu doveli u pitanje”, ustvrdila je, dodavši da je razmišljala o tomu da ne dođe na sjednicu, ali da je prevladala odgovornost prema Odboru za pravosuđe.

