Nakon konferencije za medije u organizaciji Ministarstva zdravstva, na kojoj je zdravstvena inspekcija iznijela rezultate nalaza te zaključak stručnog povjerenstva u slučaju smrti novinara Vladimira Matijanića, na Facebooku se oglasila i njegova životna partnerica, Andrea Topić. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Pressica Ministarstva zdravstva i njihova povjerenstva bila je bacanje laži na laž. A propusti su više nego očiti svakome tko ima mozak u glavi. Slušanje tih gnjusnih izmišljotina bilo je toliko degutantno da je, moram priznati, dodatno istraumatiziralo mene, njegovu obitelj i prijatelje. Ali borit ćemo se. Naravno da hoćemo.

Sustav je nakaradan i to netko treba reći, pogriješili su i ako nemaju sami obraza priznati, mi ćemo im dokazati svaki propust. Laž je da se nije htio cijepiti. Sam se naručio na cijepljenje kod svoje doktorice. Laž je da mu je imunologinja savjetovala da se cijepi, ta je strahovala da će mu se dogoditi hiperreakcija od cjepiva. Laž je da nije išao na preglede i kontrole - obavio je na tone pretraga (zadnja od njih bila je možda tjedan dana prije korone) o kojima su na koncu i sami na pressici govorili. Laž je da je na hitni infektološki došao 10, 12 sati nakon pojave prvih simptoma, laž je da onaj dan kad je došla hitna nije popio terapiju kortikosteroida kad sam ja toj doktorici rekla da ih je to jutro popio zbog čega je i znala da ih pije (!), laž je dobar dio toga što su izgovorili osim onoga što su konačno priznali, a to je da nije bilo lijeka za rizične pacijente poput njega kojeg bi, da se na glavu nasade, takvima morali dati. Da su ga nabavili. Ali nisu.Tko zna koliko ga još ljudi nije dobilo, a čije sudbine ne znamo.

'Kako ne čuješ zastoj srca i upalu pluća ako slušaš srce i pluća?'

Prije Vlade na Hitnom infektološkom bila je onkološka pacijentica, kojoj su također rekli da bi joj dali taj lijek, da su ga imali. Nema dana kad se ne zapitam što je s tom ženom. I što je s pacijentima u drugim bolnicama. Diljem države. Laž je da nije bio za hospitalizaciju. Pogotovo sat i pol prije smrti kad je hitna došla i rekla da mu nije ništa i da su to "normalni simptomi kovida". Laž je to, jer je patološki nalaz utvrdio da se obostrana upala pluća razvijala danima, a dugo je nastajao i zastoj srca. Kako to doktorica nije čula stetoskopom sat i pol prije? Kako ne čuješ zastoj srca i upalu pluća ako slušaš srce i pluća? Kako to nije propust? Kako nije posumnjala kad je vidjela lokve znoja u kojima se nalazio, bez temperature, bez da se mogao micati, bez da je mogao govoriti?

Laž je da je mogao u kasnijim danima bolesti doći na Hitni infektološki, pa nije mogao ni do zahoda. Laž je da je ovo uređena država u čemu živimo. Laž je sve! Laž je da smo dobili ove rezultate na vrijeme, dostavili su nam ih 20 minuta prije pressice. Specijalizantice friško s fakulteta koje rade na hitnom prijemu i u kolima hitne bez ozbiljne prakse i donose odluke o rizičnim pacijentima dovoljno o tome svjedoče. Zašto tamo rade? Gdje su im mentori?!

Laž je i priča da sustavno nije htio uzimati terapiju za svoje bolesti. Prema dokumentaciji koju imam, terapija kortikosteroidima propisana mu je 21. svibnja prošle godine, iako se tada još nije ni znalo koje sve točno autoimune bolesti ima. Istovremeno, kad je dobio terapiju, naručen je i na mnogo pretraga zbog kojih nije smio piti tu istu terapiju kako ona ne bi utjecala na njihove rezultate. Čekao je da završi sve pretrage pa da krene s terapijom. Kad je riješio dio pretraga, kratko je odgađao s kortikosteroidima jer još nije znao koje su mu točne dijagnoze, a kad je htio početi piti saznao je da ima Helicobacter Pylori zbog koje opet, prema preporuci doktorice, nije smio uzimati terapiju. Tu je bakteriju očistio taman kad je dobio koronu.

'Sam se naručio na cijepljenje'

Kortikosteroide počeo je piti drugi dan koronavirusa, na savjet imunologinje. Ovo ne mogu dovoljno naglasiti: prije svega ovoga, sam se naručio na cijepljenje kod obiteljske doktorice, ali je imunologinja izrazila bojazan da bi cjepivo moglo loše utjecati na njegov organizam i izazvati hiperreakciju. Prije nego je našao ovu privatnu imunologinju, u KBC-u Split bio je dodijeljen njenoj kolegici s kojom nikako nije bio zadovoljan jer se s njom nije mogao naći u četiri oka, iako je imao dogovoren termin i trebala ga je voditi dok je bio u bolnici. Unatoč tome, na neviđeno mu je propisala jaki lijek, Metotreksat. To mu se činilo neprofesionalno. Zato je odlučio potražiti drugo mišljenje, izvan KBC-a Split.

'Ne trebaju odgovarati nedovoljno ispraksirane liječnice, nego oni koji su ih tu bacili da rade'

O imunologinjama i cjepivu nema potrebe raspravljati, iako bi to pravi krivci najviše željeli. A pravi krivci su u Ministarstvu, KBC-u Split i Zavodu za hitnu medicinu SDŽ, ali na rukovodećim funkcijama. Krivi su oni koji postavljaju mlade liječnike direktno s faksa da se uče u najgorim situacijama na kompliciranim pacijentima u kolima hitne pomoći, dok doktori s praksom sjede za telefonima i rijetko kad izlaze na teren. Ovo je samo jedan od primjera zašto to nije normalno. Biste li vi voljeli da vam sutra, kad vam ne daj bože pozlije, na intervenciju izađe dojučerašnja studentica bez ikakvog stvarnog iskustva? I da se na vama uči? Bez pratnje starijeg kolege, samo eto tako? To se događa diljem Hrvatske i to je stvaran problem koji se neće riješiti ako se kazne ove doktorice koje su pogriješile, već ako se sustav promijeni i ako im se zabrani da se bez nadzora stručnijih kolega uče na pacijentima, na nama, na našim voljenima.

Kriv je i ministar Beroš koji nije u stanju osigurati prijeko potreban lijek za rizične pacijente oboljele od kovida. Lijek je osnovno sredstvo za rad bolnica. Ako ministar to nije u stanju nabaviti pa neka ode s te funkcije. Što on radi u svom uredu osam sati na dan ako nije sposoban potpisati narudžbenicu i kupiti proizvod koji može spasiti živote građana? Tko zna koliko je još ljudi stradalo... Umrlo zbog općeg kaosa u zdravstvenom sustavu koji vlada već godinama? Počevši od specijalizanata, preko nabavki lijeka, do uhljeba na šefovskim mjestima koji donose još važnije odluke. Vlado sasvim sigurno nije prvi. Po stoti put vas molim, neka bude zadnji.-Ne trebaju odgovarati samo nedovoljno ispraksirane liječnice koje su fatalno pogriješile, nego oni koji su ih tu bacili da rade, a to su ministar Vili Beroš, šef hitne službe Leo Luetić i ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović, pa i svi ostali koji su godinama gradili ovaj nakaradi sustav.

