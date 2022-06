Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, prosječna mjesečna neto mirovina u Hrvatskoj iznosi 2.964 kune i 93 lipe. Sramotan je to iznos sam po sebi, a pogotovo kada se usporedi s relativno skromnom prosječnom mjesečnom neto plaćom koja u Hrvatskoj, prema podacima MojPosao, iznosi 7.345 kuna, pa tako i medijalnom plaćom koja, prema podacima istog portala, iznosi 6.750 kuna.

Dodamo li tome činjenicu da od ukupno 20 hrvatskih županija i Grada Zagreba svega njih tri i Grad Zagreb isplaćuju mirovinu iznad prosječne, doista se postavlja pitanje kako umirovljenici u Hrvatskoj preživljavaju?

Najviša prosječna mirovina 3.582 kune, najniža 2.432

Prije nego što to provjerimo, zadržimo se još na podacima. Najveća prosječna mirovina isplaćuje se u Gradu Zagrebu te iznosi 3.582 kune. Slijedi Primorsko-goranska županija s prosječnom mirovinom od 3.291 kune te Istarska županija u kojoj mjesečna neto mirovina iznosi 3.048 kuna.

Najniža mirovina isplaćuje se u Međimurskoj županiji te iznosi 2.432 kune, a slijede Ličko-senjska županija u kojoj mirovina iznosi 2.469 kuna te Virovitičko-podravska županija s 2.484 kune i Požeško-slavonska županija s mirovinama u iznosu od 2.485 kuna.

No, to je prosječna mirovina, što znači da u Hrvatskoj postoji velik broj ljudi koji žive s daleko manje od toga.

'Hrana je poskupila do sto posto, užas'

Naša sugovornica, Vesna (64), je umirovljenica koja živi u većem hrvatskom gradu te ima, za hrvatske pojmove, raskošnu mirovinu od 4.500 kuna budući da je cijeli radni vijek provela radeći u privatnom sektoru na menadžerskim pozicijama.

"Mirovina od 4.500 kuna je bila relativno dobra do sada, ali sada je sve poskupilo", kaže Vesna koja je taman prije našeg razgovora svratila do trgovine te nam u nevjerici kaže kako je mlijeko do nedavno bilo 5,80 kuna, a sada je poskupilo na 9,60 kuna.

"Hrana je do sto posto poskupila, užas", kaže Vesna. "Imamo skuplju hranu od država u okolici, a najniže plaće", ogorčeno dodaje i kreće nam nabrajati svoje osnovne mjesečne troškove, koji ne odudaraju značajno od troškova svih naših sugovornika do sada.

'Hranu dijelim s roditeljima'

"Mjesečne režije plaćam oko 840 kuna, to je bez plina koji varira od 300 do 700 kuna. Hranu dijelim s roditeljima, ali minimalno 2000 kuna mjesečno odlazi na hranu, ako koliko-toliko jedeš zdravo: voće, povrće i meso", kaže Vesna.

Od ostalih troškova tu su kućni ljubimac, 400 kuna mjesečno, te gorivo, također 400 kuna mjesečno. Na sve, naravno, treba dodati auto osiguranje i tehnički što godišnje iznosi 2500 kuna s bonusom od 50 posto, naglašava Vesna. Stambeno pitanje riješila je dok je bila zaposlena pa stambeni kredit nema.

'Moraš imati svoju nekretninu, kako bih plaćala podstanarstvo?'

"Moja mirovina taman pokriva sve, ali tu nema obuće, kozmetike, odjeće, donjeg rublja, nema izlazaka, kupnje knjiga, novina", napominje Vesna i kaže nam da je bolje pitati, što si umirovljenik u Hrvatskoj ne može priuštiti?

"Bolje je pitati što si umirovljenici ne mogu priuštiti? Moja mirovina je dovoljna za normalan život, ako je normalno da nisi gladan", kaže Vesna te dodaje:

"I umirovljenik bi rado išao triput mjesečno u kazalište ili kino. Odlazak na ljetovanje nije moguć s ovim primanjima. Stambeni kredit nemam. Kao umirovljenik moraš imati svoju nekretninu, kako bih podstanarstvo plaćala, od čega?", pita Vesna.

'Za normalan život potrebna je mirovina od 7.000 kuna'

Za kraj, naglašava nam, život u mirovini većini umirovljenika nije moguć bez nenamjenskog kredita ili pomoći ostalih članova obitelji. Na pitanje, s koliko novca bi umirovljenici u Hrvatskoj mogli dostojanstveno živjeti, bez razmišljanja odgovara:

"Za normalna život potrebno je 7.000 kuna. Jer, ima puno troškova. Recimo, nešto ti se pokvari u kući. Ne možeš ni godinama nositi jedno te isto, barem jednom godišnje potrebno je kupiti donje rublje, čarape, tenisice za planinarenje ili, za automobil ljetne i zimske gume...", nabraja Vesna.

Prosječna primanja u Hrvatskoj debelo ispod troškova života

Neovisno o tome kakve životne troškove imaju naši sugovornici iz serijala, ono u čemu su svi složni je odgovor na pitanje kakvi su prihodi kućanstva potrebni za dostojanstven život (u većem gradu), a tu dolazimo do sljedećeg:

Samac bi trebao ostvarivati mjesečna neto primanja od 10.000 kuna, par bez djece 15.000 kuna, par s jednim malim djetetom 20.000 kuna, par s dvoje manje djece do 25.000 kuna, a umirovljenik 7.000 kuna.

"Optimalna primanja" koja su naveli naši sugovornici pokrivaju trošak stanovanja, bilo da je u pitanju najam ili stambeni kredit, te podmirenje troškova režija, hrane i prijevoza, kao i "luksuze" poput kućnog ljubimca ili odlaska na ljetovanje jednom godišnje.

Usporedno s gore navedenim "optimalnim primanjima" potrebnim za dostojanstven život u našoj zemlji, prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 7.345 kuna, medijalna plaća (koju prima većina građana) 6.750 kuna, a prosječna mjesečna neto mirovina u Hrvatskoj iznosi 2.964 kune. Zbilja, kako živimo?

