VRAĆAMO SE U NORMALU: Capak otkrio kad možemo očekivati posljedice neodgovornog ponašanja, ako ga bude

Šef HZJZ-a, Krunoslav Capak pojasnio je kako epidemiolozi moraju i dalje pratiti situaciju sa zarazom kako uslijed popuštanja mjera i opuštanja građana ne bi došlo do ponovnog širenja koronavirusa

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak smatra kako je Nacionalni stožer civilne zaštite u tri faze popuštanja epidemioloških mjera dopustio ponovni rad gotovo svim djelatnostima, ali uz određene prilagodbe. No, čini mu se da su se ljudi opustili i da se više ne pridržavaju mjera toliko strogo.

“Iskreno rečeno, meni se čini da su se ljudi dosta opustili i da se baš previše ne pazi na mjere koje smo mi propisali. Sada moramo promatrati neko vrijeme. Srednja inkubacija je šest ili sedam dana”, rekao je Capak za RTL i ponovio kako su “sljedeća dva tjedna ključna”.

Mnogo praznih mjesta

Osvrnuo se i na posljednju fazu popuštanja mjera, pa je pojasnio i kako je moguće da u školskim učionicama smije biti najviše 10 ljudi, dok se u javnom prijevozu i drugim okupljanjima dozvoljava čak do 40 osoba.

“Mi smo napisali čitav niz vertikalnih propisa koji se odnose na određene prostore, vozila u kojima smo propisali kako ljudi trebaju sjediti i koji je maksimalan broj ljudi koji mogu biti unutra. Kod škola se radi o zatvorenom prostoru gdje ljudi dulje vrijeme borave i gdje mora biti nekakav standard fizičkog distanciranja. S obzirom na to da se dugo boravi unutra to treba biti jedan dobar standard. U dogovoru smo s Ministarstvom prosvjete išli na tih 10 osoba. Za 40 osoba se odnosi na otvorene prostore. Dosad je bilo da se na otvorenom prostoru može okupiti do pet ljudi koji su trebali držati fizičku distancu od dva metra. Sada će biti dopušteno 40 ljudi, ali i dalje ostaje ta fizička distanca od dva metra. To smo napravili prema preporukama koje smo vidjeli u drugim zemljama i pronašli smo neku sredinu, iako mi imamo puno bolju epidemiološku situaciju od mnogih zemalja koje su dopustile i više”, objasnio je Capak.

Od ponedjeljka će se moći organizirati koncerti na otvorenom i u zatvorenom te kazališne predstave. I ondje će neka mjesta ostati prazna, ali još nije preciziran maksimalan broj ljudi koji će moći prisustvovati tim manifestacijama.

“Recimo, Arena prima oko 6000 ljudi ukupno. Sasvim sigurno u njoj neće biti dopuštena jedna trećina ili 2000 ljudi nego će biti manje. Isto tako i Lisinski. Mi ćemo propisati kvadraturu, kolika treba biti socijalna distanca i propisati maksimalan broj ljudi u jednoj dvorani”, rekao je Capak i dodao da još pregovaraju s Ministarstvom kulture o broju sudionika, ali ističe da će se distanca morati poštivati i na stajaćim mjestima.

Bez preporuka za teretane

Uz kulturno-zabavne sadržaje otvorit će se i teretane, no za njih preporuke još nisu napisane.

“Za ponedjeljak smo propisali za otvorene prostore na kojima otvaramo sve mogućnosti treninga i kolektivnog treninga za nogometaše i ostale sportove koji se mogu odvijati na otvorenom. Ali i to uz strogo propisane mjere socijalne distance, higijene i dezinfekcije. Tako isto će biti i za teretane. Što se tiče teretana i fitness centara, mi imamo gotov prijedlog, ali ćemo još o njemu do sutra raspraviti s predstavnicima fitness centara i teretana. Oni su nama poslali pismeni prijedlog, ali mi smo napravili svoj. Uvažili smo dio njihovog prijedloga. Mnogo ovisi o veličini fitness centra ili teretane. Kod teretana je tipično to da se tu radi o teškim fizičkim naporima. Čovjek brzo i ubrzano diše, još više se stvara aerosol nego što je kod normalnog govora i u prostorima gdje se ne radi fizički. Morat ćemo malo veću fizičku distancu propisati”, poručio je šef HZJZ-a i dodao da će sve još raspraviti s predstavnicima teretana.

Otvaraju se i bazeni, a kreću i treninzi u dvoranskim sportovima. Capak je pojasnio kako će to izgledati u sportovima gdje postoji nešto intenzivniji tjelesni kontakt te istaknuo da nogomet nije jedan od takvih sportova.

“U njemu svega nekoliko sekundi tijekom utakmice dolazi do bliskog kontakta između nogometaša. Dok kod rukometa i kod košarke je to nešto drugačije. Mi u ovom trenutku ne bismo preporučili da se pusti taj kontakt nego da se obavlja drugačiji vid treninga. Ovo ne govorim samo za sport. Ali mi moramo početi propisivati mjere, raditi upute i preporuke da ljudi preuzmu odgovornost za to hoće li jedan drugome prenijeti koronavirus ili ne. Mi ionako ne možemo sve situacije kontrolirati”, zaključio je Capak.

