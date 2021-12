"Slobodno uđite, razgledajte", kaže mi uz široki osmijeh trgovac na sarajevskoj Baščaršiji dok razgledavam suvenire u njegovoj maloj radnji.

"Odakle dolazite?", pita me.

"Iz Zagreba", uzvraćam mu dok mi pred očima bliješti posuđe u kojem se tradicionalno servira bosanska kahva.

"Šta ima kod vas? Hajduk pobijedio Dinamo…", kaže. Nasmijem se na tu njegovu konstataciju; vidim i u Bosni se o tome priča.

"Kakvo je stanje s koronom kod vas?", pita me nakon što smo apsolvirali nogometne teme.

"Ma ništa me ne pitajte, kaos. Ne zna se više tko pije, a tko plaća", uzvraćam mu.

"Ma jeste vidjeli sada kod nas što nam žele napraviti?", uzvraća mi uzrujano.

"Žele nam uvesti covid potvrde za skijališta. Pa zamislite vi to!", kaže. Gledam u njega, nije mi jasno čemu čuđenje oko covid potvrda, meni je već postalo najnormalnija stvar da svoju pokazujem više nego osobnu iskaznicu, kad onda odjednom, upali mi se lampica…pa ja sam U BiH, zemlji koja živi kao da korone nema.

Barem se tako čini nekome tko iz Hrvatske dođe u susjednu BiH. Jer, kada iz mjera koje su pojačane, no opet među najliberalnijima u Europi, dođete u zemlju u kojoj gotovo da ih nema - ili ih se ljudi baš nešto i ne pridržavaju - onda doživite blagi šok.

U restorane, kafiće i radnje bez maske

Bosna i Hercegovina s cijepljenjem je počela nakon Hrvatske, no prema podacima stranice Our world in data, s procjepljivanjem ne stoje baš najbolje. Tek 25,5 posto ljudi je cijepljeno, od toga je 22 posto stanovništva primilo obje doze. Prema podacima koji su objavljeni na portalu Dnevni avaz, u susjednoj državi od početka pandemije do sada je registrirano 278.887 slučajeva, a s 13. prosinca bilježe i više preminulih nego Republika Hrvatska - 12.734. Usporedbe radi, u Hrvatskoj je ta brojka na dan 13. prosinca 11.666.

Prema podacima stranice worldmeters.info, BiH je treća u svijetu po broju umrlih od koronavirusa, iza Perua i Bugarske.

Ipak, maske su obavezne na jako malo mjesta. Primjerice, u trgovačkim centrima, veli mi prodavač, iako i tamo nećete vidjeti maske na svima. U jednoj od najvećih trgovina jednog popularnog trgovačkog lanca, pola kupaca je nosilo masku, a druga polovica nije.

U sve restorane i kafiće, kao i male radnje u gradu, može se ući bez maske. Pohvalno je što je na tim mjestima na svakom ulazu postavljeno dezinfekcijsko sredstvo, a naišla sam i na neke restorane u kojima je dezinficijens na svakom stolu.

Ponegdje ćete pronaći i pokojeg radnika restorana, kafića ili zanatske radnje koji je navukao masku, no umjesto da pokriju nos i usta, njihove maske najčešće pokrivaju samo bradu. Što se tiče ljudi koji nose maske, to su uglavnom osobe starije životne dobi, a koji masku nose svuda - i unutra, ali i vani kada hodaju ulicom.

Možda jedina konstanta u nošenju maski su turisti i eventualno dijaspora koja dolazi iz zemalja gdje su na snazi stroge mjere. No, i ta dijaspora se vrlo brzo vrati na mindset domicilnog stanovništva pa brzo zaborave na maske i koronu. Vjerujte mi, zapravo se jako lako vratiti "na staro". Gledajući ljude oko sebe, upijajući život divnog Sarajeva, i sama sam se u nekoliko navrata uhvatila da ne nosim masku gdje bih je u Hrvatskoj inače uvijek nosila.

S maskom sam pak, primjerice, ulazeći u restoran ili kafić, imala osjećaj da me ljudi pomalo čudno gledaju… ili barem da odmah primijete da "nisam njihova". Identičan sam osjećaj imala i prije nekoliko mjeseci kada sam također boravila u BiH. Doista, dođe čovjeku na trenutak da ga je malo i sramota nositi masku u okruženju u kojem nitko to ne radi.

Cijepljenje u trgovačkim centrima

Lokalne radijske postaje svakodnevno izvještavaju o novim podacima oko koronavirusa. Zbog specifičnih političkih prilika kakve samo Bosna i Hercegovina ima, izvještaje o novozaraženim osobama čut ćete posebno za Federaciju, posebno za Republiku Srpsku te posebno za distrikt Brčko. Za svako to područje voditelji pročitaju brojeve… i to je zapravo to. Za razliku od nas, gdje se svakodnevno dodaje nečija izjava, apel, kritika, nešto o koroni, kod njih se pročitaju dnevne brojke i priča se prebaci dalje na aktualne političke teme kojih tamo ne nedostaje. Ne da ne nedostaje, već uz svoje, uredno spominju i naše političare, pa niti u Sarajevu nisam mogla zaobići našeg predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića.

Moj prijatelj iz zanatske radnje s početka priče je cijepljen. Kaže, s obje doze, "pa kud puklo da puklo". Svjesni da je procijepljenost u zemlji gotovo pa mizerna, vlasti, konkretno u Kantonu Sarajevo, odlučile su se za zanimljivu kampanju cijepljenja, pa se građani mogu cijepiti i u trgovačkim centrima.

Proteklog se vikenda tako moglo cijepiti na punktu u trgovačkom centru "Bingo" u Vogošći, a mediji izvještavaju da je u toj akciji utrošeno ukupno 268 doza cjepiva. Građanima su na raspolaganju bila cjepiva Moderna, Pfizer i Sinopharm. Prije toga, cijepni punktovi organizirani su i u nekim drugim šoping centrima, a akcije su bivale i uspješnije nego ova posljednja. Dakle, odeš u subotu u šoping, usput "primiš vakcinu" i svi sretni i zadovoljni.

Možda cijela ta priča zvuči pomalo smiješno kada je ovako pročitate, no bacite li oko na podatke koji se mogu naći na službenom Twitter profilu Vlade Kantona Sarajevo, vidjet ćete da njihova akcija itekako ima efekta, pa su u tom dijelu zemlje i najbolji što se tiče procijepljenosti.

Nema stresa kao kod nas

Kada se sve zbroji, u zemlji divnih ljudi i još divnije hrane, gdje su svi uvijek dobro raspoloženi, kao da korone nema; barem se takav dojam stječe kada navratite u Bosnu i Hercegovinu. Kafići rade, živa glazba trešti, pjeva se, pleše i zabavlja. Pogledate li brojke, vidjet ćete da virus u BiH ipak postoji. No, susjedi kao da se s koronom ne opterećuju, kao što se opterećuje ostatak svijeta.

U nedjelju je u Bosni i Hercegovini bilo zabilježeno 109 novozaraženih koronavirusom. U Federaciji je bilo pozitivno 84 testiranih, u Republici Srpskoj je zabilježeno 18 pozitivnih, a u Distriktu Brčko sedmero, a zabilježeno je i 12 smrtnih slučajeva zbog koronavirusa. Brojke su u ponedjeljak bile nešto veće, pa je registrirano 275 novooboljelih, ali i 54 smrtna slučaja.