ŽIVOT PIŠE ČUDNE PRIČE: Zagrepčanin tražio mladića koji ga je spasio na autocesti, pa saznao da nose isto prezime…

Vojislav Blažević je u subotu doživio prometnu nesreću na autocesti A6, a u pomoć su mu pritekli nepoznat mladić za kojeg će tek kasnije doznati da ima isto prezime, i djevojka koja se zove isto kao i njegova supruga

Zagrepčanin Vojislav Blažević u subotu je doživio tešku nesreću na autocesti A6 putujući prema Karlovcu. Tko zna što bi s njim bilo da mu u pomoć nije priskočio nepoznat mladić, koji ga je izvukao iz uništenog vozila i tako riskirao vlastiti život. Odlučio ga je pronaći porukom na Facebooku.

“Traži se mlađi muškarac koji je riskirao život dva kilometra prije izlaza za Karlovac izvlačeći me iz Audija nakon prometne nesreće u kojoj je A6 udario u kamion, kao i mlada cura koja je pomagala njemu, a i meni. Nesreća je bila danas oko 13 sati. Svakome tko mi pruži informaciju beskrajno sam zahvalan”, napisao je Blažević.

Suvozač bi poginuo

Za Dnevnik.hr opisao je kako je prošao samo s jednom masnicom na rebrima, iako je situacija bila puno pogibeljnija. “Bio sam sam u autu. Da je bio suvozač, on bi poginuo. Nije bila gužva na cesti. Pretekao sam dva automobila i imao sam još 300-tinjak metara do kamiona. Približavao sam se kamionu i pogledao u retrovizor, vidio sam da je jako daleko iza mene neki automobil. Počeo sam polako obilaziti kamion i kad sam već bio dosta blizu kamiona, opet sam pogledao prema retrovizoru i vidio da je frajer s autom iza mene sad već gotovo na meni. Tad sam trznuo prema lijevo da ga izbjegnem i onda sam udario u kamion i prebacilo me”, ispričao je Blažević.

Tada se pojavio mladić, a uskoro se na tom dijelu ceste skupilo još ljudi. I oni su se doveli u pogibeljnu situaciju. “Taj dečko prvi je dotrčao do auta, zaustavila ga je cura koju sam pretekao. On me pokušavao izvući iz auta. Kad sam gotovo izašao iz auta, dojurio je neki automobil, išao je sigurno 150 kilometara na sat i dečko se u zadnji tren bacio ispred mog auta, inače bi ga auto udario”, rekao je Blažević.

Nevjerojatne slučajnosti

Policija i hitna pomoć stigli su za nekoliko minuta, a Vojislav je nakon nekoliko dana traženja pronašao svog heroja. I to pokazuje kako život ponekad piše zaista čudne priče. U nesreći je prošao praktički neozlijeđen, a na kraju je saznao da on i mladić koji mu je pomogao nose isto prezime. Ali, to nije sve.

“Dečko se preziva isto kao i ja, a nismo ništa u rodu. A Lili, ona cura koja je pomagala, zove se isto kao moja žena. Neke stvari gotovo da nisu za vjerovati, kad vam čovjek kaže da ima prometnu, a spašava ga i riskira svoj život njegov prezimenjak”, čudi se stradali Blažević.

A heroj Dino Blažević je ispričao kako se na mjestu nesreće našao praktički odmah čim se ona dogodila. “On je u ogradi s autom, a djevojka koja je vozila iza njega odmah je stala u zaustavni trak. Vidio sam koliko je auto slupan i dok sam prilazio autu, već sam zvao hitnu pomoć. Pretrčao sam preko te dvije trake autoceste i počeo razgovarati s njim da vidim u kakvom je stanju. Najviše adrenalina pralo me do onog trenutka kad sam vidio da je u komadu. Nije mogao izaći kroz svoja vrata jer su bila preblizu ogradi. Kad je prešao do kraja, otvarali smo, to jest čupali vrata jer su bila zaglavljena. Tako da je to bilo čupanje vrata nasred autoceste dok automobili jure pored tebe bez usporavanja”, posvjedočio je.

Doznao je kako ga Vojislav traži tek od svoje obitelji koja je njegovu objavu pročitala na jednom od lokalnih medija.