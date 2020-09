ŽIVOT NA VISOKOJ NOZI: Evo kako je Agrokor plaćao privatna putovanja u New York, Dubai, Las Vegas, puške i skupe torbice

Tužitelji bivšeg gazdu koncerna Ivicu Todorića terete da je sebi u džep spremio gotovo milijardu kuna

Čarterom do New Yorka na par pića za 28 tisuća eura pa malo do Ibize, smještaj je povoljan, samo 30.000 eura. Malo skijanja u St. Moritzu pa malo plaže na Maldivima, nakon toga super paše shopping Louis Vitton torbica u Parizu. A što je najljepše, sve to ide na račun firme. Tako je godinama živjela obitelj Todorić, a sve to znamo zahvaljujući ogromnoj optužnici za Agrokor.

Sama optužnica ima 460 stranica. To je osnova, goli temelj. Dokazi, vještačenja, svjedočenja i cijeli spis protiv Ivice Todorića i drugih sastoji se od čak 83 tisuće stranica, javlja RTL. Tužitelji bivšeg gazdu koncerna i druge terete da su oštetili Agrokor za milijardu i 200 milijuna kuna, od toga je sebi u džep samo Ivica Todorić, prema tužiteljstvu, spremio gotovo milijardu.

I to je navodno trajalo punih 11 godina i bilo je tu svega. Od malih stvari, poput kupovine hrane i potrepština, gdje drugdje, nego u Konzumu, do puno konkretnijih, poput puške i druge opreme za lov vrijedne 70 tisuća eura. Stotine tisuća eura za odijela i alkoholna pića u New Yorku. Imalo se i za skromnu renovaciju Kulmerovih dvora od 600 tisuća eura. A ne smijemo zaboraviti i na glamurozna ljetovanja i zimovanja: Ibiza – 200 tisuća kuna, St. Moritz – 123 tisuće kuna pa malo do Pariza za 100 tisuća pa na odmor od šopinga do Maldiva za 170 tisuća kuna. I ovo je samo kap u moru troškova na račun Agrokora.

JAVIO SE TODORIĆ: ‘Plenković udbaškim metodama montira optužbe kako bi prikrio pljačku Agrokora’

TODORIĆ IZAŠAO IZ SAMOIZOLACIJE, VIŠE NEMA KORONU: ‘Zarazio sam se na svadbi u Splitu, mladencima želim sreću’

Todorić negira ilegalne radnje

Cijela priča kreće u listopadu 2017. Policija je ušla u Kulmerove dvore, krenuo je pretres. Todorić bježi u London, ne samo od hrvatskog pravosuđa već i od novinara. Godinu dana kasnije, izručen je Hrvatskoj. Ali uz uplaćenu, skromnu jamčevinu od milijun eura izlazi iz pritvora u Remetincu gdje je proveo 13 noći. U siječnju ove godine u intervjuu za RTL rekao je da skromno živi.

“Kako vi sad živite? Pa teško, obitelj nam pomaže, obitelj i prijatelji, ne trošimo mi ne znam kakve novce za što. Živimo teško, ali veselo”, rekao je Todorić, a ilegalne radnje, naravno, negira. Sve detalje luksuznog života na račun firme doznat ćemo tokom suđenja koje će, kako smatra odvjetnik Anto Nobilo, trajati najmanje 10 godina.

ZAŠTO JOŠ NIJE PODIGNUTA OPTUŽNICA U SLUČAJU AGROKOR? ‘Otprilike kao da imate ubojstvo, a nemate leš’