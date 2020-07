‘ŽIVOT MI PROPADA FIZIČKI I MENTALNO, SAD SAM POPILA TABLETU’: Pogledajte kako su odluke Stožera utjecale na neke živote

Nacionalni stožer civilne zaštite je bez blagoslova izvršnih tijela vlasti u jeku epidemije koronavirusa donosio odluke koje su uskratile ljudska i radna prava brojnim građanima, zbog čega je Ustavni sud dobio 27 zahtjeva za ocjenom njihove ustavnosti, koje niti nakon pet mjeseci nije riješio

Ustavni sud je u proteklom razdoblju dobio čak 27 zahtjeva za ocjenom ustavnosti restriktivnih mjera koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom. Mnoge od tih odluka su utjecale na živote i ljudska prava brojnih ljudi, a najveći je problem u svemu, bez obzira što Ustav predviđa uskraćivanje prava u izvanrednim okolnostima, to što je sve odluke donijelo tijelo koje se ne spominje u Ustavu.

Tako je Stožer, mimo odluka i propisa Vlade, Sabora i predsjednika Republike svojim odlukama tijekom proteklih pet mjeseci uskratilo slobodu kretanja, pravo na rad, pravo na zdravstvenu skrb, pravo na slobodu poduzetništva… Jedna od onih koja je zbog odluka stožera ostala bez svojih prava je i 66-godišnja Luca Cetinić. Ona je, poput tisuća korisnika domova za starije osobe, zbog restriktivnih mjera ostala zarobljena unutar zidova splitskog doma.

“Nakon tri pol mjeseca ne mogu reći da sam dobro, ali se trudim, gubim orijentaciju, teško je i ne mogu vjerovati što mi se događa. Najteža je ta činjenica da sam ja pod ključem 116 dana, a da oko mene normalno teče život i zašto moram dokazivati da sam spremna se brinuti o sebi i drugima kad sam suvisla”, poručila je Cetinić za RTL Direkt putem Skypea, jer drugačije ne može.

Naime, nikamo ne smije otići, nitko joj ne smije doći u posjet, iako nisu zaraženi. Njoj to još teže pada, jer je osoba s invaliditetom; u mladosti je preboljela dječju paralizu. Zbog svega je odlučila poslati otvoreno pismo nadležnim institucijama, kako bi od njih zatražila da joj vrate barem dio osobnih sloboda za koje smatra da su joj oduzete.

“Život mi propada mentalno i fizički, gledam u more ne mogu naći plažu prilagođenu invalidima gdje nema gužve. Eto, zato sam poslala otvoreni apel. Meni je to život, da budem na zraku. Ne mogu nikako biti u četiri zida. Sad sam popila tabletu, ne želim biti jadnik”, poručila je Cetinić.

USTAVNI SUDAC: ‘Stožer nije imao zakonsko pravo donijeti odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta’

Uskraćeno pravo i na zdravstvenu zaštitu

Poduzetnici i ugostitelji su za vrijeme zatvaranja dva mjeseca apelirali da im se omogući rad. No, sve je bilo zatvoreno, a gubici su se gomilali. To na svojoj koži i računima dobar dio njih i dalje osjeti.

“Jako je teško poslovati. Prvo, mi proizvođači i ta dva mjeseca dok smo bili zatvoreni nismo se mogli pripremiti za ljetnu sezonu i kada smo krenuli raditi nismo mogli kupiti repromaterijal. Tako da smo imali sa svih strana nebrojeno problema, a sad što će biti na jesen… vidjet ćemo”, rekla je vlasnica postolarskog obrta Svjetlana Bursać.

No, najgore od svega, nekim je ljudima u jeku epidemije, sudeći po prijavama, bilo uskraćeno pravo i na zdravstvenu zaštitu. Istina, bolnice su bile zatvorene, a njihovo osoblje preusmjereno na suzbijanje COVIDA-19, no među zakinutima su se našli i kronični bolesnici, čije stanje traži stalnu medicinsku skrb.

“Imali smo prijave građana da im je onemogućen pristup zdravstvenoj zaštiti zbog izvanrednih mjera uslijed pandemije COVIDA-19. Najčešće su te pritužbe vezane uz onkološku i palijativnu skrb”, izjavio je Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu.

BURA NA USTAVNOM SUDU: Stručnjak odgovora na pitanje koje je danas izazvalo politički potres – Je li Stožer radio neustavno

Sabor bi trebao razmatrati odluke

Odvjetnik Martin Sherri jedan je od onih koji su Ustavnom sudu predali zahtjev za ocjenom ustavnosti odluka Stožera, jer smatra da su njima narušena temeljna ljudska prava.

“Smatrao sam to svojom obvezom i moralnom dužnošću, jer sam smatrao da je to školski primjer kršenja ljudskih prava. Jednostavno sve ono što nam je bilo normalno, da odete u dućan, drugi nisu mogli na posao, svelo se na to da smo kao društvo morali ostati doma, s tim da nije bilo jasno koja je pravna osnova za to”, poručio je Sherri.

No, ustavno-pravni stručnjaci smatraju kako će Sud podržati većinu odluka Stožera te stoga predlažu da se u njihovo donošenje umiješa i Hrvatski sabor, kao tijelo u kojem sjede zastupnici koje su građani posredno odabrali.

”Činjenica da Ustavni sud još o tome nije odlučio govori u prilog tome da Ustavni sud neće napraviti neke radikalne zahtjeve. Mislim da će većina tih mjera biti podržane. Bilo je nužno da se o tome očituje puno prije, a ne da se čeka četiri mjeseca. Mislim da bi u naše zakone trebalo staviti odredbu da mjere koje donosi Stožer idu na razmatranje Hrvatskom saboru”, zaključio je izvanredni profesor na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Đorđe Gardašević.

OGLASIO SE PREDSJEDNIK USTAVNOG SUDA: ‘Zatražili smo očitovanje Vlade o Stožeru. Tek ćemo odlučiti hoće li se postupak pokrenuti’