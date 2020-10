‘ŽIVIMO U ERI PROTUTERORA’: Stručnjak tvrdi da je napad na Markovu trgu najozbiljnija poruka Hrvatskoj

Stručnjak za sigurnost o napadu na Markovu trgu u Zagrebu: ‘Čini mi se da je to najozbiljnija poruka i hrvatskom društvu i hrvatskoj državi’

Dan nakon napada 22-godišnjeg Danijela Bezuka iz Kutine na Markovu trgu u kojemu je teško ozlijeđen jedan od policajaca, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i stručnjak za sigurnost Mirko Bilandžić rekao je za N1 da je to događaj koji se dogodio na razmeđu jedne krize i jednog stvarnog ili percipiranog nezadovoljstva.

“Čini mi se da je najznačajnija spoznaja da imamo takav strukturalni problem u društvu i da imamo pojedince koji su spremni nasilnim oružanim udarima rješavati različite oblike frustracija, nezadovoljstva. Čini mi se da je to najozbiljnija poruka i hrvatskom društvu i hrvatskoj državi”, rekao je Bilandžić.

“Meni se čini da je najveći propust sviju nas. S obzirom na to da imamo takve pojedince unutar društva. Iako se, čini mi se, radi o izoliranom slučaju. Ja mislim da ga treba tretirati i kao izolirani slučaj i da on nema nekakav širi opseg bez obzira na ove reakcije podrške samom tom činu što jest jedan element koji je dodatno zabrinjavajuć”, kazao je Bilandžić.

Radikalizacija i ekstremizacija

Čini mu se da je to jedan od najvećih propusta koji se Hrvatskoj dogodio. “Mi ako uzmemo Republiku Hrvatsku i hrvatsko društvo posljednjih ja bih rekao sigurno dva desetljeća mi smo uvijek u nekakvom stanovitom obliku krize koja utječe na različite oblike ponašanja pojedinaca i da to ponašanje ima elemenata radikalizacije i ekstremizacije u smislu uzimanja oružja u ruke kao način rješavanja problema”, rekao je.

S obzirom na to da se događaj zbio na Markovu trgu, gdje su smještene vitalne institucije, Bilandžić kaže da su u pitanju ozbiljni sigurnosni propusti te da će državni vrh sada revidirati mjere sigurnosti na tom području.

“Sigurnosni stručnjaci ni do sada nisu imali dilemu što znače vitalne državne institucije. Mi zaista živimo u jednoj eri protuterora. Očigledno je da su sigurnosne mjere i procedure trebale biti odavno revidirane. Obično se takvi objekti i institucije štite čeličnim prstenom, a to je jedna mješavina različitih sigurnosnih mjera. One uključuju i fortifikacijsko-arhitektonska rješenja, tehničko-tehnološka rješenja i operativno-fizička rješenja sigurnosnih mjera i to će se sigurno i dogoditi”, zaključio je Bilandžić za N1.

