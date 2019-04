ŽIVI ZID UZ SVOJEG ZASTUPNIKA: Sinčić najavio podizanje kaznene prijave protiv Milijana Brkića zbog zloupotrebe ovlasti

‘Smatramo da je Bunjac nevin, on je također samo čovjek, pogriješio je, ispričao se, u stresnoj situaciji svatko može svašta reći, sve se dogodilo u afektu, mi ovdje čak sumnjamo na zloupotrebu institucija’, rekao je Sinčić

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić izjavio je u srijedu novinarima da osobno ne vjeruje hrvatskom pravosuđu i da će stranka do kraja, svim pravnim sredstvima stajati iza svog saborskog zastupnika Branimira Bunjca, kojeg je zagrebačka policija prijavila zbog prisile prema službenoj osobi u pokušaju i prijetnji trojici saborskih stražara.

‘Bunjac je samo čovjek’

O posljedicama za Bunjca u stranci, po Sinčićevim riječima, može se eventualno govoriti ako jednog dana dođe do pravomoćne sudske presude.

Sinčić smatra da se u prijavi protiv Bunjca radi o pretjerivanju jer su mu pravnici rekli da takva prijava nikad ne bi bila podnesena i da bi cijeli slučaj bio odbačen da se radi o bilo kome tko nije javna osoba, odnosno zastupnik.

“Smatramo da je Bunjac nevin, on je također samo čovjek, pogriješio je, ispričao se, u stresnoj situaciji svatko može svašta reći, sve se dogodilo u afektu, mi ovdje čak sumnjamo na zloupotrebu institucija”, rekao je Sinčić novinarima na konferenciji za novinare na zagrebačkom središnjem trgu, gdje su građanima dijelili mlijeko s domaćih farma.

Predsjednik Živog zida prozvao je Vladu Andreja Plenkovića da se služi institucijama za svoje stranačke svrhe, obračune i potrebe kampanje, a poznato je što je paraobavještajno podzemlje. Najavio je da će Živi zid podnijeti kaznenu prijavu protiv potpredsjednika Hrvatskog sabora Milijana Brkića, koji je u spornom trenutku predsjedao sjednicom, zbog zlouporabe položaja i ovlasti, navodeći da nije imao ni po kojem zakonu i poslovniku pravo narediti saborskoj straži da “lomi ruku jednom zastupniku i trga mobitel drugom zastupniku”.

“Kriv je Plenković koji je stvorio takvu atmosferu”

To je situacija koja može naljutiti svakoga, ta Plenkovićevska diktatura, samovolja i objest, rekao je Sinčić, koji kaže da prije svega krvim smatra premijera Plenkovića, što je stvorio takvu atmosferu, dok su se kolege iz Živog zida samo branile.

Upitan misli li da se ne bi bilo kojem drugom građaninu ništa dogodilo da je službenoj osobi uputio prijetnju smrću, u afektu ili bez njega, Sinčić je rekao da je subjektivno pitanje je li netko to stvarno mislio ili nije. Kaže kako su mu pravnici rekli da se takve stvari gotovo uvijek odbacuju ako su rečene u afektu.

Sinčić se složio s novinarima da saborski zastupnik mora paziti što govori, a na pitanje kako bi reagirao da je to napravio netko iz HDZ-a, odgovorio je da mora biti pošten prema svima.

Nebitno je bi li se radilo o nekome iz HDZ-a ako bi procjenio da je to na ljudskoj razini i da nije bilo loše namjere, kazao je. No, ako bi vidio da je to bilo namjerno i u zloj namjeri reagirao bi i zatražio pomoć institucija. Sinčić je rekao da je u Saboru već zabilježen niz incidenata. Plenklović je nasrnuo na zastupnika Nikolu Grmoju, a neke stvari koje je govorio Đakić mogle bi se okarakterizirati kao govor mržnje.

Iako se slaže da se u Bunjčevom slučaju na neki način radi o presedanu, Sinčić je zaključio da je, u odnosu na kontekst i na to što se događalo, Brkić prekoračio ovlasti. S obzirom da nema zakona o saborskoj straži, Živi zid traži da se situacija raščisti i da se uspostave standardi kako bi se za ubuduće znalo kako postupati.