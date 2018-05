SDP-ovka SECIRALA PLENKOVIĆA I VLADU: ‘Zakon koji su donijeli je neviđen sukob interesa, sve će plaćati građani’

“Pitanje je hoće li izaći još neki mail. Hrvatska se u Europi sramoti, mi tu imamo udruženi zločinački pothvat, tako se to zove u kaznenom pravu”, kazao je Tihomir Lukunić iz Živog zida u emisiji ‘Otvoreno’

Premijer Andrej Plenković primio je radnu skupinu na čelu s potpredsjednicom Martinom Dalić i upoznao se s detaljima Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH, tzv. lex Agrokor – kazao je u sinoćnjoj emisiji ‘Otvoreno’ Hrvatske radiotelevizije predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.

U emisiji se govorilo o ‘aferi Hotmail’ odnosno angažiranju savjetnika, tzv. ‘grupe Borg’, o tome je li se premijer sastajao s njima te koliko je, nakon ove afere, stabilna saborska većina.

JEDAN OD AKTERA PROGOVORIO O AFERI HOTMAIL: Objasnio i na koga se zapravo termin Borg odnosio: ‘Tog naziva sjetio se Ante Ramljak’

“Plenković pokušava Most dovesti u vezu s ovim događajima”

“Riječ je o zakonu (‘lex Agrokor’) koji je trebalo pripremiti i iskomunicirati s koalicijskim partnerima. Most je bio upoznat s tim, rekao je i ustvrdio da je sa zakonom bila upoznata i oporba. Izvanredne okolnosti uvjetovale su donošenje zakona, u kratkom vremenu, kada je kolaps Agrokora bio pred vratima”, kazao je HDZ-ovac Bačić.

Mostovac Nikola Grmoja to je nazvao manipulacijom podsjetivši da je najprije oformljen tim koji je trebao analizirati stanje. No, pitao je, kako je došlo do toga da su ti ljudi postali skupina koja piše zakon, jer su oni financijski stručnjaci, a ne pravnici.

“Most očito ima imidž boraca protiv korupcije. Plenković pokušava Most dovesti u vezu s ovim događajima, ali mi smo izbačeni iz Vlade”, kazao je Grmoja dodavši da Most nije želio da se itko okoristi kroz Agrokor.

Bačić je uzvratio Grmoji rekavši da Most nije bio izbačen iz koalicije zbog izbora savjetnika, nego zato što se pridružio zahtjevu SDP-a za iskazivanje povjerenja ministru financija Zdravku Mariću.

PLENKOVIĆ SE NE OSJEĆA ODGOVORNIM U AFERI HOTMAIL: Uvjeren je i da mu je pozicija unutar HDZ-a dosta dobra

“Ovo je neviđen sukob interesa, nagodba je upitna”

“Vlada nije bila u stanju koordinirati proces donošenja zakona, a da se prilikom toga nije pogodovalo ljudima koji su ga pisali”, rekla je SDP-ovka Aleksandra Kolarić.

Ona smatra da je Vlada, kada je smijenila izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka, trebala raskinuti sve konzultantske ugovore.

“Branili ste i branite Dalić, zakon je očito donesen s mnoštvom pogrešaka, imamo mnogo nezadovoljnih vjerovnika, nemamo stalno vjerovničko vijeće, a ključni problem je što državni proračun ne pati. Izložili ste državu ogromnom riziku od tužbi za naknadu štete, a to će građani plaćati. Ljudi koji su pisali zakon pisali su ga za sebe kako bi od toga zarađivali, a premijer i ministrica to mjesecima brane. Ovo je neviđen sukob interesa. Nije točno da proračun nije stradao. Proces je morao biti zakonit, otvoren, transparentan, javan i jasan. Zakon je loš, nagodba je upitna”, rekla je Kolarić.

Bačić je objasnio da Vlada, osim davanja suglasnosti na izbor glavnog savjetnika, nema utjecaja na izbor podizvođača.

OBJAVLJENA NOVA RUNDA BORGOVIH MAILOVA, STVARI SU SVE JASNIJE: Hoće li i nakon ovoga Plenković tvrditi da ništa nije znao?

“Hrvatska se u Europi sramoti”

Tihomir Lukanić iz Živog zida izrazio je čuđenje što premijer, najmoćniji čovjek zemlje, kaže da nije znao što se piše u zakonu na kojem je cijeli vladin politički kapital. Bačić mu je uzvratio rekavši da to nije točni i da je javnost znala da je po dolasku Ramljaka u Agrokor, s njime došla ekipa stručnjaka koju je on znao. Lukanić je zatim upitao zašto je premijer cijelo vrijeme šutio, nego samo potvrđuje sadržaj objavljenih mailova.

“Da se to nije dogodilo, Dalić ne bi bila smijenjena, ustvrdio je i istaknuo da je i Most bio upoznat sa svim okolnostima angažiranja savjetnika”, kazao je Lukanić.

Lukanić smatra neprimjerenim da se bivši partneri – HDZ i Most svađaju pred javnošću.

“Pitanje je hoće li izaći još neki mail. Hrvatska se u Europi sramoti, mi tu imamo udruženi zločinački pothvat, tako se to zove u kaznenom pravu”, izjavio je.

PETROV O AFERI HOTMAIL: ‘Meni se danas štuca koliko nas Plenković spominje, koliko bi se oprao’