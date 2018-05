ŽIVI ZID PRIJAVIO PLENKOVIĆA, DALIĆ, MARIĆA I RAMLJAKA: Podnijeli su kaznenu prijavu zbog više kaznenih djela

Živi zid podnio je u ponedjeljak kaznenu prijavu protiv premijera Andreja Plenkovića, sad već bivše potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, bivšeg povjerenika u Agrokoru Ante Ramljaka i ministra financija Zdravka Marića zbog “afere Hotmail”.

“U cijelom procesu Martina Dalić više nije toliko važna, već je važna odgovornost samog premijera jer je njegova izvršna vlast, njegova je izvršna i zapovjedna odgovornost i u cijelom procesu on je morao znati, a iz mailova je vidljivo da je znao”, rekao je novinarima u Saboru glavni tajnik Živog zida Tihomir Lukanić.

Kaznenu prijavu protiv četvorke, uključujući i premijera, Živi zid je podnio u ponedjeljak ujutro zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, zloupotrebe povlaštenih informacija, trgovanja utjecajem i neprijavljivanja pripremanja kaznenog djela. Lukanić smatra da bi premijer, kad bi imao časti, sam podnio ostavku, a Vlada prema njegovu mišljenju više nema legitimitet s obzirom na to da je i premijer u tom procesu kontaminiran.

DALIĆ JE UPRAVO PODNIJELA OSTAVKU: Plenković je prihvatio; gotovo je, najmoćnija žena Vlade odlazi zbog afere Hotmail!

Smatraju da bi premijer trebao podnijeti ostavku

“S obzirom na razinu odgovornosti premijera, kad bi imao časti on bi sam podnio ostavku, mi vidimo da to neće ići u tom smjeru; ili ćemo očekivati da bar tri ruke iz vladajuće većine njemu otkažu poslušnost s obzirom na sve što znanju i da ih njihova savjest na to nagna ili da s druge strane DORH učini ono u čemu smo ih jutros podsjetili da su dužni, odnosno da ispitaju njegovu odgovornost koja od danas više nije samo politička nego je i kaznenopravna”, zaključio je Lukanić.

Za ostavku Martine Dalić, Lukanić je rekao da je očekivana nakon što su otkriveni mailovi. “Ona je činom ostavke potvrdila da je cijeli proces oko pisanja lex Agrokora i dovođenja do pred nagodbu nezakonit i nelegitiman te da je kontaminiran neprimjerenim postupcima i komunikacijama za demokratsku državu”, poručio je Lukanić.