ŽIVCIRA VAS BEZBROJ PUNJAČA ZA MOBITELE? E pa i tome je došao kraj, od iduće godine trebat ćemo samo jedan

Biljana Borozan najavila da ćemo od iduće godine trebat samo jedan jedinstveni punjač za sve mobilne aparate i manje elektroničke uređaje

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta je raspravljao o obavezi uvođenja jedinstvenog punjača za sve mobilne aparate i manje elektroničke uređaje. Potpredsjednica europskih socijalista Biljana Borzan je rekla da bi do standardizacije punjača moglo doći već iduće godine.

„Ovo su jako dobre vijesti za građane! Svatko od nas ima nekoliko starih punjača po ladicama, a konstantno skupljamo nove. Neki punjači dižu cijenu uređaja i za 300 kuna, tako da će ova standardizacija kojom bi postojao jedan punjač za sve vrste mobilnih telefona te moguće i drugih malih elektroničkih uređaja, dovesti do značajnih ušteda za građane“, kazala je Biljana Borzan.

Koliko će uštedjeti potrošači?

Mi u godinu dana potrošimo ono što priroda proizvede za 18 mjeseci. Samo elektronski otpad raste od tri do pet posto svake godine diljem EU. „Mjere koje je Komisija do sada poduzimala, a koje su bile na dobrovoljnoj bazi, nisu polučile rezultate. Proizvođači se nisu odazvali jer njima različiti punjači koji se promjene u svakoj generaciji mobitela stvaraju profit. Standardizacijom punjača za polovicu elektroničkih uređaja potrošači će uštedjeti više od pola milijarde eura do 2021.“, objašnjava Borzan.

U okoliš se godišnje odloži 51 000 tona punjača. Upravo zato su u tijeku konzultacije o načinu na koji bi se punjač trebao standardizirati, a zakonske odredbe bi se mogle usvojiti već iduće godine.

„Želim naglasiti da bi standardizacija punjača trebala biti samo jedan mali korak prema održivijoj potrošnji. Naime, čak 78 posto potrošača je moralo zamijeniti svoj mobilni telefon zbog razloga koji su se lako mogli riješiti u fazi dizajna proizvoda i na tome planiram dalje raditi“, kaže Borzan.