Žitelji Vinagore pored Pregrade ulagali su većinu svog života u svoje domove. No, 2018. priroda im je uzela sve. Klizište je uništilo nekoliko kuća, među kojima je i ona obitelji Brezinščak. Od kuće su ostali samo raspuknuti zidovi i temelji, zbog čega je opasna za život.

"To je samo bilo, jednu zimu je došlo i bilo je kiša, snijeg je bio jači i samo odjednom je to počelo tonuti. I samo nestalo… Sve. To je sada sve popucalo. Još prije već, to tako sada stoji pet godina, ali svaki dan se vidi sve više i više. To samo tone", rekla je za RTL Potragu Marija Brezinščak.

Klizište se aktiviralo još 2013., no do kuće je došlo pet godina kasnije. Prije toga je progutalo dvije starije kućice u dvorištu. Obitelj Brezinščak je zatim odselila u derutnu drvenu kuću, pa zatim i u vikendicu koju su im ponudili prijatelji.

Stotinjak metara dalje, Vlatko Rovišnjak svakodnevno gleda u klizište ispred svoje kuće. Svaki dan traktorom prolazi pored klizišta i vidi kako se ono širi. Njegova je kuća još čitava, ali je pitanje koliko će dugo takva i ostati. Prisjeća se kako mu je klizište odnijelo šupu.

"Vide se dolje još temelji od betona. To je bilo tu, ovdje gdje sada grm ovaj. Išao sam ujutro u nedjelju do gospodarske zgrade, samo da me nije šlogiralo. Počelo se urušavati, polako, štenga po štenga. Ovako je već šupa izgledala. Angažirao sam suprugu i došao je susjed, da maknemo sve što je bilo unutra", ispričao je Rovišnjak.

Javni poziv, pa ništa...

Zbog klizišta je 2018. u Vinagori proglašena elementarna nepogoda. U srpnju te godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, koje je tada vodio Predrag Štromar iz HDZ-ovog koalicijskog partnera HNS-a, objavilo je Javni poziv za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla. Mariju i Vlatka je prijavio Grad Pregrada.

"Radi se o velikim klizištima. I evo 2018. je objavljen javni poziv, izlazile su komisije, obilazile i nas kao lokalnu samoupravu, obilazile i građane, međutim nikakva odluka nije donesena", kaže SDP-ov gradonačelnik Predrage, Marko Vešligaj.

U lipnju 2019., gotovo godinu dana nakon Javnog poziva, stručno povjerenstvo Ministarstva graditeljstva obišlo je ukupno pet klizišta na tom području.

"Što su oni rekli? Čude se, gledaju, sažalijevaju, vele pokušat ćemo. Oni su bili u lipnju 2019. i neka nazovem u rujnu kada prođu godišnji odmori. I onda ja nazovem i dobijem gospodina: 'E, sada nema ovoga, sada nema onoga, nazovite za mjesec dana'. Pratim točno, dva, tri dana prije isteka tog roka, nazovem i više mi se nitko nije javio", govori Rovišnjak.

Iako čekaju tri godine na stambeno zbrinjavanje, žitelji Vinagore čekat će još. Naime, iz Ministarstva pojašnjavaju kako je nakon Javnog poziva osnovano stručno povjerenstvo, kako bi se mogao napraviti Program zbrinjavanja. No, on još nije napravljen, a iza toga slijede još dva koraka. Najprije će Ministarstvo predložiti Vladi donošenje tog Programa, a kad ga ona usvoji, za svaku pojedinačnu prijavu će se donijeti posebna odluka o potrebi i načinu stambenog zbrinjavanja ugroženog stanovništva. Ukupno je poslano osam prijava.

"Ja ću vam reći samo jedan podatak, da smo u posljednjih osam godina imali osam proglašavanja elementarnih nepogoda, od tih osam puta, čak četiri puta je bilo zbog klizišta. I procijenjene štete bile su 16 milijuna kuna, to je jedan godišnji proračun grada Pregrade", kaže gradonačelnik Vešligaj.

Nisu svi jednaki

Grad Pregrada je poslao prijave uime Željka Bosnara iz Višnjevca i Ivice Horvata iz Martiša Vesi. Dvjestotinjak kilometara dalje, u Hrvatskoj Kostajnici iste je godine zbog klizišta bez kuća ostalo 11 obitelji, a država ih je zbrinula u godinu dana.

"Naši prijedlozi su išli na Vladu RH, oni su dali odluku na Hrvatski Sabor, gdje su odobrena sredstva, kojima je javnim pozivom središnjeg državnog ureda za obnovu i zbrinjavanje za projektante i izvođače raspisan javni natječaj. Poslije adaptacije rješenjima Vlade RH dodijeljeni su stambeni objekti tim obiteljima", objasnio je HDZ-ov gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.

"Četrdeset godina nismo bili na moru, niti smo ikamo išli, sve smo na tu kuću stavili. Imali smo dvoje djece, pa smo rekli hajde, bilo je i puno selo ljudi i djeca su imala volju tu živjeti. I moja unučica kada dođe kaže: 'Bako, ja sam se tu rodila, tu sam rasla'. I svaki put kada dođe kaže: 'Bako, idemo tamo gdje sam rasla. Tu si me kupala, tu smo se igrali'. Zaboravljeni smo od države, od Krapinsko-zagorske županije i od grada Pregrade, kao da ne postojimo, kao da uopće više tu ne živimo", ispričala je Marija Brezinščak.

Opet se pokazalo da ista pravila ne vrijede za sve. Dok su jedni dobili nove kuće u roku od godinu dana, drugi već godinama čekaju pomoć države i nadaju se da će se tlo smiriti.