Iako plaćaju najveći prirez u državi, od čak 18 posto, 150 kućanstava zagrebačkog naselja Dankovec i dalje je bez vode.

"Slabo se kupamo. Idemo od kuće do kuće, već smo svima dojadili" govorila je u rujnu 2020. godine Melita Budak. Godinu dana kasnije, ista priča, a na pitanje novinara Dnevnik.hr-a, je li u međuvremenu došla voda, spremno odgovara: "Naravno da nije."

Obećanje ludom radovanje?

Obećanja slušaju godinama. Pretprošle je godine direktor Vodoopskrbe i odvodnje, Marin Galijot obećao da će "stanovnici Mjesnog odbora Dankovec koji trenutno nemaju vodu, a ni dosada je nisu imali, imati vodu do sredine sljedeće godine, najkasnije do 1. rujna 2021." Od toga nije bilo ništa, pa je i novi gradonačelnik Tomislav Tomašević morao obećavati.

"Pri kraju je precrpna stanica, pri kraju je vodooprema i do kraja godine će to biti riješeno", obećavao je gradonačelnik. No, u posljednje tri godine je izgrađen bazen za crpljenje vode, ali gradilište nije dovršeno, jer radnika nema. Iz Vodoopskrbe i odvodnje tvrde da su "radovi pri kraju". Za to vrijeme žitelji Dankovca žive u nekim prošlim vremenima.

Život u prošlim vremenima

"Punimo tu bačve, kanistere, kišnice. Po sistemu 'snađi se druže'", govori Melita Budak iz Dankovca.

Tako funkcioniraju i žitelji naselja ispod njih. Čak i kad se bazen napuni vodom, oni je neće imati, jer nemaju priključka.

"Kao da smo na kraju svijeta, a ne na kraju grada koji gledamo, i katedralu i nebodere", govori Nada Trupeljak, koja 46 godina živi u Dankovcu i sluša obećanja kako će voda doći.