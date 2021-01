ŽINIĆ UVJERAVA: ‘Nećemo samo obnavljati, razvit ćemo ovaj kraj’; Ćorić ciničan: ‘Mediji su naše blago, već sam promijenio izrez na potkošulji’

Sisačko-moslavački župan osvrnuo se na stanje u kojem se nalazi područje Sisačko-moslavačke županije nakon potresa; no mnogi ljudi napustili su to područje zbog straha

“Vjerujem da nećemo ići samo u obnovu ovih objekata nego to vidim kao priliku za razvoj ovog kraja. Razgovarali smo i o problemu demografije. Nije problem samo obnova kuća, stanova i infrastrukture nego i odlazak radne snage. Bez obzira na to što mnogi stanovi nisu oštećeni, mnogi ljudi su napustili ovo područje zbog straha”, rekao je Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić za N1.

NIKADA NITKO NIJE GOVORIO BANOVINA: Odjednom, na tome su se počeli dijeliti pravi Hrvati od komunjara, povjesničar objašnjava zašto

Pomoć poduzetnicima i obrtnicima

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić naveo je kako će se pokušati pomoći poduzetnicima i obrtnicima na potresom pogođenom području.

“Poduzetnici su obaviješteni da će i HAMAG Bicro kao i Hrvatska banka za obnovu i razvoj omogućiti moratorij na sve kredite iz ovog područja. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će u sljedećih nekoliko mjeseci otvoriti natječaj za povećanje proizvodnih kapaciteta, opremanje, digitalizaciju procesa koji će se odnosi na cijelu Hrvatsku, ali ovo područje će biti posebno sagledano u tom natječaju. Interventno u sljedeća dva tjedna ćemo otvoriti natječaj za oporavak postrojenja u vrijednosti od 10 milijuna kuna, kojim ćemo moći asistirati onim najmanjim, prije svega govorimo o nekoliko stotina obrtnika na području pogođenom potresu”, rekao je Ćorić.

Na pitanje slaže li se s tvrdnjama da su se mediji urotili s oporbom kako bi demontirali Vladu, Ćorić je odgovorio: “Mislim da su mediji naše blago i već sam promijenio oblik izreza na svojoj potkošulji, ako smijem biti indiskretan, u proteklih nekoliko dana, nitko ne misli drugačije.”

APEL STRUKE ZA SVEOBUHVATNU OBNOVU POTRESOM POGOĐENIH PODRUČJA: ‘Ova situacija prepoznaje se kao prilika’

Sustav civilne zaštite

Žinić je komentirao i izvješće iz 2019. godine u kojemu je MUP spremnost Civilne zaštite ocijenio niskom.

“Sustav civilne zaštite funkcionira, od državne do županijske. Naravno da postoje određena ograničenja. Dokument o kojem vi govorite donijela je županijska skupština, naravno da sam upoznat, on je bio i dio analize i rasprave na županijskoj skupštini. To je analiza, ali treba pročitati cjeloviti dokument i vidjeti što mi kao županija radimo da bi unaprijedili taj sustav civilne zaštite koji vrlo dobro funkcionira. Osim što je premijer i nekoliko ministara bilo na samom mjestu potresa, moram reći da je civilna zaštita odradila posao. Službe koje ovdje djeluju, vojska, policija, HGSS, sve je to dio sustava civilne zaštite koji je funkcionirao i koji sada funkcionira na terenu”, istaknuo je Žinić.

Žinić je naveo da se na teren dopremaju kontejneri kako bi se riješilo pitanje smještaja. Također, dodao je da zbog niskih temperatura u organizirani smještaj privremeno mogu smjestiti one koji trenutno nemaju gdje.

HUP O POMOĆI ZA BANIJU: Prikupljeno je 35 milijuna kuna izravnih donacija i 1.35 milijuna za bolnicu, školu i vrtić u Sisku, Glini i Petrinji

NJIMA SU TREBALA DVA SATA, A DRŽAVI DVA TJEDNA: Dnevnik ljudi koji su nahranili Petrinju: ‘Food truck na putu, isporučio 600 obroka…’